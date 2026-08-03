Bachelet y carrera por la ONU: “La Secretaría General requiere independencia, imparcialidad, criterio y valentía”

La expresidenta Michelle Bachelet se ausentó por motivos de salud del nuevo foro entre los candidatos a la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), desarrollado este lunes en Montevideo, Uruguay.

Pese a no poder participar del “Diálogo regional sobre el futuro liderazgo de las Naciones Unidas”, convocado por el gobierno de Uruguay y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), la dos veces jefa de Estado envió una carta en que dio cuenta de su mirada sobre la nueva gobernanza del organismo multilateral.

En primer lugar, Bachelet se disculpó por no poder asistir a la instancia y expuso que se encuentra con un cuadro viral agudo, que, sin embargo, está evolucionando favorablemente.

“Esta situación me impide estar hoy junto a ustedes como habría sido mi deseo”, apuntó.

El debate reunió a los candidatos de la región a solo días de la primera votación informal del Consejo de Seguridad de la ONU, que puso cuesta arriba la candidatura de la ex jefa de Estado chilena.

La exmandataria quedó ubicada en un virtual cuarto lugar, según dieron a conocer medios especializados en la cobertura de la entidad internacional.

La votación, según publicó Passblue, mostró que solo seis países alentaron la posibilidad de que Bachelet se convierta en secretaria general de la ONU, que otros cinco desalentaron esa opción -la segunda más resistida y que cuatro naciones no manifestaron una opinión ni en favor ni en contra de la expresidenta de Chile.

Muy distinto al escenario a favor que enfrenta la costarricense Rebeca Grynspan, quien sumó 10 votos alentando su campaña, solo uno en contra y otros cuatro que optaron por no emitir un juicio al respecto. Esto, hasta ahora, la dejó como la mejor posicionada, seguida por la nominada de Guyana, Carolyn Rodrigues-Birkett, y luego el candidato argentino y cercano de Javier Milei, Rafael Grossi.

Por debajo de Bachelet, según el citado medio, se ubicaron Macky Sall (Senegal) y luego María Fernanda Espinosa (Ecuador). En el último puesto, en tanto, quedó Olara Otunnu (Uganda), postulante que inscribió su candidatura previo al sondeo.

Los criterios de Bachelet

En la carta enviada a Montevideo, la también ex alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU planteó que el foro se produce en un momento decisivo. “El mundo enfrenta conflictos prolongados, crecientes desigualdades, una crisis climática que se agrava, retrocesos democráticos y una preocupante erosión de la confianza en las instituciones internacionales”, escribió.

La expresidenta chilena recalcó que es el momento de que una persona de América Latina y el Caribe asuma la Secretaría General, y, que después de 80 años de historia de las Naciones Unidas, “existe además una oportunidad histórica para que sea una mujer latinoamericana quien encabece la organización”.

Y luego agregó: “Pero no se trata solamente de quién ocupa el cargo, importa sobre todo cómo lo ejerce. La Secretaría General requiere independencia, imparcialidad, criterio y valentía".

Bachelet, además, advirtió que el próximo liderazgo estará sometido permanentemente a presiones de gobiernos, potencias y distintos intereses.

“Por eso deberá escuchar a todos, pero no ser un instrumento de nadie, construir acuerdos pero sin renunciar a los principios en la carta y actuar con la misma firmeza frente a cualquier vulneración de derechos, de derecho internacional sin dobles estándares”, enfatizó.

El diálogo en la capital uruguaya contó con la participación presencial Grynspan y Espinosa, y de manera telemática de Rodrigues-Birkett. Grossi, en tanto, envió un video en que se refirió a las líneas generales de su candidatura.

Camino cuesta arriba y un gran pendiente

Tras el debate de este lunes, durante el mes de agosto se vendrá una nueva medición informal -straw polls- de las candidaturas a la ONU.

En el entorno de Bachelet están viendo los próximos pasos de la carrera de la expresidenta, cuyo camino quedó empinado luego del primer sondeo del Consejo de Seguridad.

Uno de los caminos pendientes de la expresidenta es concretar una reunión con una autoridad del gobierno estadounidense de Donald Trump, cuya administración ha criticado abiertamente las credenciales de Bachelet, por medio de cuestionamientos realizados por el embajador de la Casa Blanca en la ONU, Michael Waltz.

Los dichos de este último, según el propio Waltz, son respaldados por Marco Rubio, secretario de Estado de Trump.

Bachelet no ha logrado reunirse ni con Rubio, ni con su sucesor en la línea de mando, Chistopher Landau. Esto, pese a las gestiones que desplegó en su momento el gobierno de Boric para concretar el encuentro y que han reforzado las administraciones de México y Brasil.

Esto, a diferencia de los otros 14 países del Consejo de Seguridad, con cuyos altos mandos sí se ha reunido la expresidenta.