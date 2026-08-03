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    Este estudio desafía lo que se sabía sobre la vitamina D y la luz solar

    El trabajo de la Universidad de Newcastle se basan en el análisis de casi 300 personas residentes en el norte de Gran Bretaña y sus niveles de vitamina D en distintas estaciones del año.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    Este estudio desafía lo que se sabía sobre la vitamina D y la luz solar. Foto: Pexels

    Durante años, la recomendación parecía sencilla: pasar más tiempo al sol durante el verano ayudaría a recuperar los niveles de vitamina D.

    Sin embargo, una nueva investigación realizada en Inglaterra pone en duda esa creencia y sugiere que, para algunas personas, la exposición solar estacional podría no ser suficiente.

    El estudio fue liderado por investigadores del Centro de Investigación sobre Nutrición Humana y Ejercicio de la Universidad de Newcastle.

    La principal conclusión fue que muchas personas consideradas de alto riesgo de deficiencia de vitamina D mantienen niveles insuficientes de este nutriente durante todo el año, incluso en los meses con mayor radiación solar.

    Los resultados fueron publicados en la revista científica European Journal of Clinical Nutrition y se basan en el análisis de casi 300 personas residentes en el norte de Gran Bretaña.

    Este estudio desafía lo que se sabía sobre la vitamina D y la luz solar. Foto: Pexels MAZKO VADIM

    ¿Cómo se hizo el estudio?

    La investigación se enfocó en dos grupos especialmente vulnerables: adultos mayores de 65 años y personas pertenecientes a minorías étnicas de distintas edades.

    Según los autores, más de la mitad de los participantes mayores presentaban niveles insuficientes de vitamina D, mientras que esa tendencia era todavía más alta entre los integrantes de minorías étnicas.

    Lo que más llamó la atención de los científicos fue que los niveles de vitamina D no mostraron mejoras significativas durante el verano.

    Este hallazgo contradice la idea ampliamente aceptada de que la exposición al sol en esa época del año permite sintetizar las reservas de vitamina D del organismo.

    Para llegar a estas conclusiones, cada participante se sometió a una prueba de sangre por punción digital, cuyas muestras fueron analizadas posteriormente en un laboratorio especializado.

    La importancia de esta vitamina

    La vitamina D cumple un papel fundamental en la salud. Es necesaria para mantener huesos fuertes y contribuye al correcto funcionamiento del sistema inmunitario.

    Su deficiencia se ha asociado con problemas como osteoporosis, raquitismo y un mayor riesgo de diversas complicaciones de salud.

    ¿Qué dicen los autores de los resultados?

    “Lo sorprendente de estos hallazgos es que los niveles de vitamina D no mejoraron, ni siquiera en los meses de verano, cuando normalmente esperaríamos que se recuperaran”, señaló Bernard Corfe, profesor de Nutrición Humana y Salud de la Universidad de Newcastle y uno de los líderes del estudio.

    Este estudio desafía lo que se sabía sobre la vitamina D y la luz solar. Foto: Pexels Osmachko.N.

    El investigador agregó que, para quienes viven en regiones como el norte de Inglaterra, la luz solar por sí sola podría no ser suficiente, especialmente en adultos mayores y personas de minorías étnicas.

    “Si perteneces a un grupo de mayor riesgo, no puedes dar por sentado que pasar más tiempo al aire libre en verano solucionará el problema”, afirmó.

    A partir de los resultados, los autores plantean la necesidad de implementar medidas de salud pública más específicas, como orientaciones más claras sobre vitamina D, evaluaciones breves durante consultas médicas y suplementación cuando sea necesaria.

    Según los investigadores, la próxima etapa del proyecto buscará desarrollar estrategias personalizadas y culturalmente adaptadas para mejorar los niveles de vitamina D en poblaciones vulnerables.

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