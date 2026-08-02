Objetivo Chile 2: la U de Gago supera de principio a fin a Huachipato y es el único escolta de Colo Colo

La derrota de la UC con Deportes Concepción, en la impresentable cancha del estadio Ester Roa, le dio una oportunidad ideal a Universidad de Chile para ser el único escolta del escapado Colo Colo de Fernando Ortiz y ocupar el sitio que entrega como premio el Chile 2 para la Copa Libertadores 2027. En la fría tarde del Estadio Nacional, los azules derrotaron por 2-0 a Huachipato, siendo superiores desde el minuto 1.

Considerando la ventaja que ha sacado el Cacique en la tabla, la lucha de la U (en el ámbito futbolístico) se concentra en ser segundo y así asegurar presencia en la fase grupal del principal torneo continental para el año de su centenario. Recibió a los acereros siendo el único invicto como local del campeonato. Fernando Gago hizo dos cambios: le entregó camiseta de titular a Charles Aránguiz y Lucas Assadi.

Apenas comenzó el encuentro, no solo se escucharon de inmediato los cánticos de la hinchada en contra de los dirigentes (en la semana de la formalización de Michael Clark por el Caso Sartor). También quedó de manifiesto las posturas de los elencos. La U asumió el protagonismo. Huachipato apostó por la cautela, con línea de cinco en el retroceso. En medio de la primera mitad, Jaime García movió piezas porque no resultaba su apuesta (por ejemplo, ubicar a Mario Briceño como carrilero derecho).

A los 5′ sucedió la primera chance del local, con un remate de Assadi contenido por Christian Bravo. La tónica fue así: reiterados intentos, pero encontrando la resistencia del portero siderúrgico. Con un activo Aránguiz, desde la distribución, y con Assadi haciendo el tránsito al centro, los azules se posicionaron en campo rival. En los 14′, casi anotó Eduardo Vargas, pero los reflejos de Bravo estuvieron notables.

Esta contraposición entre la U y Huachipato se profundizó después de la expulsión de Maximiliano Rodríguez. Una fea entrada del delantero a Agustín Arce es revisada en el VAR y el juez Juan Lara chequea. Por fuerza excesiva al pisarle el talón de Aquiles, hay roja directa para el acerero. Si la visita atinaba solo a defender, con uno menos fue aún más.

Registrando el 72% de posesión en los primeros 45′, el cuadro del chuncho siguió machacando en busca de la apertura del marcador. Assadi, Vargas y Morales tuvieron oportunidades. Era un monólogo en la cancha de Ñuñoa, pero el gol no salía. Christian Bravo fue la figura del lapso inicial, contabilizando siete atajadas. El punto era saber cuánto iba a aguantar Huachipato tan encerrado en su trinchera (con 45′ por delante). Altamirano tuvo una clarísima, pero desvió Castellón.

Para el complemento, la tónica se mantuvo. Para los de Gago, la paciencia fue una virtud para destrabar el partido. La cancha ya estaba inclinada, porque los sureños atinaron a defender sin la pelota. Altamirano, solo contra el mundo. ¿Cuándo iba a llegar el 1-0 de la U?

La resistencia del visitante se acabó en los 54′. Un golazo de Eduardo Vargas abrió la cuenta. Turboman ejecuta una tijera, tras un preciso envío de Assadi (en posición de enlace), y logra batir a un Bravo que estaba siendo el sostén de Huachipato. Fue una suerte de liberación. O alivio. Era lo que faltaba dentro de un duelo donde fue el claro dominador.

Luego, en los 65′, Marcelo Morales convirtió el segundo, con un remate de derecha, desde fuera del área, que sufre un desvío en su trayectoria y descoloca al meta acerero. Con eso, la victoria ya estaba en el bolsillo. A la visita no le salió nada. Bravo, por lejos el mejor de los sureños, salió lesionado. La U tuvo espacio, además, para que ingresara Zaldivia, de vuelta tras una larga lesión, y debutara el argentino Gonzalo Reyna.

La U de Gago logra abstraerse de los líos extradeportivos de la institución y se instala como el único escolta de Colo Colo (a 12 unidades). Llega a 30 puntos, tres más que la UC en la disputa por el Chile 2.

FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

Ficha del partido

U. de Chile: G. Castellón; F. Hormazábal, N. Ramírez, B. Tamayo, M. Morales (74’, I. Vásquez); C. Aránguiz (74’, M. Zaldivia), L. Barrera, A. Arce (61′, J. Altamirano); M. Guerrero (74’, G. Reyna), E. Vargas (80′, J. M. Lucero) y L. Assadi. DT: F. Gago.

Huachipato: C. Bravo (70’, S. Mella); M. Briceño (85’, F. Alegría), R. Caroca, N. Vargas, R. Malanca, G. Guaiquil (70’, L. Velásquez); M. León, C. Sepúlveda, E. Cañete (70’, S. Melgarejo); M. Rodríguez y L. Altamirano (85′, L. Arriagada). DT: J. García.

Goles: 1-0, 54′, Vargas, de tijera tras envío de Assadi; 2-0, 65′, Morales, tiro desde fuera que se desvía.

Árbitro: Juan Lara. Amonestó a Barrera (U); Briceño (H). En los 23′, expulsa a Rodríguez (H) con roja directa por fuerza excesiva.

Estadio Nacional. Asistieron 20.018 personas.

En cursiva, jugadores juveniles.