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    Israel intensifica ataques en Palestina al margen del acuerdo de “desarme total” de Hamas orquestado por Trump

    "Los asesinatos selectivos en Gaza deben continuar, promover la migración debe suceder. Israel debe ganar", protestó en sus redes sociales el titular de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben-Gvir.

    Por 
    Sofía Álvarez
    Imagen referencial de militares israelíes en la Franja de Gaza

    Al menos 13 personas fallecieron este fin de semana en ataques del Ejército Israelí a Palestina. Las arremetidas en tres sectores ocurrieron a días desde que Hamas aceptó un acuerdo de desarme en la Franja de Gaza.

    Este pacto consiste en el desarme del movimiento islamista con la retirada gradual israelí del territorio palestino, y forma parte de la segunda fase de la tregua entre Hamas e Israel. Fue anunciado el jueves por el mandatario estadounidense, Donald Trump, quien afirmó que se trata de un “paso monumental hacia una paz y una seguridad duraderas”.

    La autoridad republicana detalló que el acuerdo apunta a que “Gaza sea finalmente gobernada por un nuevo gobierno palestino que trabajará estrechamente con la Junta de Paz para ayudar al pueblo palestino“. Para esto, el tratado se ejecutará en fases estructuradas.

    “Una vez completado el desarme, las fuerzas israelíes se retirarán y la Fuerza Internacional de Estabilización trabajará con una nueva fuerza policial palestina para garantizar la seguridad de Gaza para sus residentes y sus vecinos”, adelantó Trump.

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: The White House.

    En todo caso, el avance no fue valorado por el Itamar Ben-Gvir, ministro de Seguridad Nacional israelí. El 31 de julio manifestó en sus redes sociales que el proyecto no es aceptable para su país: “Luego de la masacre del 7 de octubre, la sangre de cada hombre de Hamas está sentenciada y, por lo tanto, un compromiso para cesar las eliminaciones de los asesinos de la organización terroristas equivale a consentir a que Hamas se reagrupe para la próxima masacre. Los asesinatos selectivos en Gaza deben continuar”.

    Precisamente, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) anunciaron este domingo en sus redes sociales que “eliminaron” a dos comandantes. Se trata de Muhammad Abd al-Nasser Muhammad Khatib, del batallón Maghazi y de Salem Jamal Abd al Rahman Abu Labad, que presuntamente se infiltró en el kibutz Nir Oz el 7 de octubre.

    Según reportan diferentes medios internacionales, oficiales palestinos denunciaron ataques en la ciudad de Gaza, Jan Yunis y Deir al Balah, con al menos 13 muertes como resultado y con menores de edad entre los fallecidos.

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