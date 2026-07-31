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    Hamas confirma un acuerdo sobre su desarme y la retirada gradual de Israel de Gaza

    Hamas aceptó el viernes un acuerdo de desarme en la Franja de Gaza. Este acuerdo forma parte de la segunda fase de la tregua entre Israel y Hamas y vincula el desarme del movimiento islamista palestino con la retirada israelí de ese territorio palestino.

    Por 
    Michel Paul/RFI
    Vista aérea con dron de militantes palestinos de Hamas el día de la liberación de la soldado israelí Agam Berger, en Jabalia, en el norte de la Franja de Gaza, el 30 de enero de 2025. Mohammed Salem

    El movimiento islamista Hamas afirmó el viernes que había aceptado un acuerdo para terminar la guerra en Gaza que incluye disposiciones relativas a su desarme y la retirada gradual del Ejército israelí de este territorio palestino.

    El acuerdo fue anunciado el jueves por el presidente estadounidense, Donald Trump, quien lo definió en su red Truth Social como “un acuerdo HISTÓRICO” y “un paso monumental hacia una PAZ y SEGURIDAD duraderas”.

    El desarme del grupo islamista, que controla la Franja de Gaza desde 2007, era uno de los principales obstáculos para poner fin a la guerra con Israel tras el alto el fuego firmado en octubre.

    Según Trump, el desarme es una fase clave para avanzar hacia la instalación de un nuevo gobierno palestino en el territorio.

    Dos altos responsables de Hamas, que hablaron bajo condición de anonimato, confirmaron a la AFP un acuerdo con el Estado hebreo para el desarme del grupo y la retirada del Ejército israelí de Gaza.

    Las fuentes afirmaron que esperan que los mediadores y la Junta de Paz garanticen que los israelíes cumplan con lo pactado y supervisen el proceso de desarme del grupo.

    “Concesiones”

    Hamas está haciendo “concesiones por el bien de nuestro pueblo en la Franja de Gaza, para salvarlo de la muerte y el desplazamiento”, declaró Ghazi Hamad, uno de los negociadores del movimiento.

    “Israel no intervendrá en la cuestión del desarme”, dijo Hamad, quien señaló que la tarea correrá a cargo del Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG).

    Según una fuente diplomática informada de las negociaciones, las armas se entregarán a este órgano de tecnócratas palestinos que debe gestionar, durante el período de transición, la vida cotidiana en Gaza.

    Desde hace semanas había negociaciones en Egipto para implementar la segunda fase del acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamas, que tiene como objetivo poner fin a la guerra.

    El conflicto estalló con el ataque terrorista de Hamas contra Israel del 7 de octubre de 2023, con un saldo de 1.221 muertos, según cifras oficiales israelíes, y la toma de 251 rehenes.

    La represalia israelí contra Gaza dejó más de 73.000 muertos, según Hamas.

    Escepticismo israelí

    En Israel, reinaba el escepticismo en la mañana del viernes respecto al acuerdo anunciado por Donald Trump.

    Las fuentes políticas se muestran muy cautelosas. Para Israel, el desarme previo y total de Hamas sigue siendo una condición imprescindible: ninguna tropa se retirará del terreno mientras no se hayan entregado las armas. Por parte palestina, el discurso también choca con la versión estadounidense. Hamas afirma que no habrá entrega de armas antes de una retirada efectiva del Ejército israelí, aunque admite estar dispuesto a ceder el control sus armas.

    Pese a la tregua, la violencia ha continuado en la Franja. El jueves, bombardeos israelíes mataron al menos a cuatro personas, entre ellos dos niños, según funcionarios de salud de la Franja.

    Más sobre:Franja de GazaHamasDesarmeEE.UU.TrumpIsraelMundo

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