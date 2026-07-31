Es hoy: a qué hora comienza la lluvia en Región Metropolitana y qué sectores serán afectados. Foto: ATON.

Es el último día de julio y, con la misma tónica que las semanas pasadas, la lluvia retorna a la Región Metropolitana. Según confirma el pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), hoy se registrarán precipitaciones en todos los sectores.

Esto, gracias a un sistema frontal con un río atmosférico que ha estado dejando agua desde el sur y avanzará hacia al norte durante estos días.

De acuerdo a Meteochile, la lluvia comenzaría durante la mañana de este viernes y, en algunos sectores, podría extenderse hasta el día siguiente. Aquí te contamos los sectores afectados y cómo se desenvolverá el frente en cada uno de ellos.

Es hoy: a qué hora comienza la lluvia en Región Metropolitana y qué sectores serán afectados. Foto: ATON.

Lluvia hoy: los sectores afectados de Santiago

Según el pronóstico, las precipitaciones en la Región Metropolitana debiesen comenzar alrededor de las 8:00 de la mañana en casi todas las comunas. Además, según el periodista especializado en meteorología de Megatiempo, Alejandro Sepúlveda, los pulsos más importantes se sentirían a medio día.

En el centro de Santiago podrían caer entre 15 a 20 milímetros de agua.

Adicionalmente, los datos de Meteochile muestran que la lluvia perdurará hasta la noche.

A continuación, están los sectores afectados y cómo se desarrollará el evento de lluvia en cada uno .

Colina: la mañana comenzará con chubascos aislados y viento entre 25 y 40 km/h. En la tarde, se convierte en lluvia, el viento se mantiene y aparecen ráfagas de viento de hasta 50 km/h. La noche termina con chubascos.

Santiago centro: la mañana comenzará con chubascos aislados y viento entre 25 y 40 km/h. En la tarde, se convierte en lluvia, pero el viento se mantiene. La noche termina con chubascos.

Santiago norte: la mañana comenzará con chubascos aislados y viento entre 25 y 40 km/h. En la tarde, se convierte en lluvia, el viento se mantiene y aparecen ráfagas de viento de hasta 50 km/h. La noche termina con chubascos.

Santiago oriente: la mañana comenzará con chubascos aislados y viento entre 25 y 40 km/h. En la tarde, se convierte en lluvia, el viento se mantiene y aparecen ráfagas de viento de hasta 50 km/h. La noche termina con chubascos que pueden extenderse hasta la madrugada del sábado.

Santiago sur: la mañana comenzará con chubascos aislados y viento entre 25 y 40 km/h. En la tarde, se convierte en lluvia, el viento se mantiene y aparecen ráfagas de viento de hasta 50 km/h. La noche termina con chubascos que pueden extenderse hasta la madrugada del sábado.

Santiago poniente: la mañana comenzará con chubascos aislados y viento entre 25 y 40 km/h. En la tarde, se convierte en lluvia, el viento se mantiene y aparecen ráfagas de viento de hasta 50 km/h. La noche termina con chubascos.

Curacaví: la mañana comenzará con chubascos aislados y viento entre 25 y 40 km/h. En la tarde, se convierte en lluvia, el viento se mantiene y aparecen ráfagas de viento de hasta 50 km/h. La noche termina con chubascos.

Melipilla: la mañana comenzará con chubascos aislados y viento entre 25 y 40 km/h. En la tarde, se convierte en lluvia, el viento se mantiene y aparecen ráfagas de viento de hasta 50 km/h. La noche termina con chubascos.

San José de Maipo: la mañana comenzará con chubascos aislados y viento entre 25 y 40 km/h. En la tarde, se convierte en lluvia, el viento se mantiene y aparecen ráfagas de viento de hasta 50 km/h. La noche termina con lluvia y chubascos hacia la madrugada del sábado.

⚠️#AVISO A364-3/2026

🌧️ PRECIPITACIONES NORMALES a MODERADAS en zona centro 🇨🇱



📍 En zonas desde la Región de Coquimbo al Biobio



📅 Validez: Desde la noche del jueves 30 de #julio a la mañana del domingo 2 de #agosto



⚠️ Sigue las recomendaciones de las autoridades @Senapred… pic.twitter.com/o9S7fxCRVP — MeteoChile (@meteochile_dmc) July 29, 2026

Llega otro frente de lluvia a la RM el fin de semana

Aunque el sábado no lloverá en casi ningún sector de la RM, el pronóstico muestra que el domingo volverá a ser un día lluvioso en la capital.

Para esa jornada, el pronóstico hasta ahora muestra chubascos y lluvia para Colina, Santiago centro, Santiago norte, Santiago oriente, Santiago sur, Santiago poniente, Curacaví, Melipilla y San José de Maipo.

Las precipitaciones comenzarían en la madrugada del domingo y se extenderían hasta la noche.