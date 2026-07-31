Es hoy: a qué hora comienza la lluvia en Región Metropolitana y qué sectores serán afectados
Vuelve la lluvia en Santiago este viernes: revisa a qué hora comienzan las precipitaciones, los sectores de la Región Metropolitana afectados y el pronóstico para el fin de semana.
Es el último día de julio y, con la misma tónica que las semanas pasadas, la lluvia retorna a la Región Metropolitana. Según confirma el pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), hoy se registrarán precipitaciones en todos los sectores.
Esto, gracias a un sistema frontal con un río atmosférico que ha estado dejando agua desde el sur y avanzará hacia al norte durante estos días.
De acuerdo a Meteochile, la lluvia comenzaría durante la mañana de este viernes y, en algunos sectores, podría extenderse hasta el día siguiente. Aquí te contamos los sectores afectados y cómo se desenvolverá el frente en cada uno de ellos.
Lluvia hoy: los sectores afectados de Santiago
Según el pronóstico, las precipitaciones en la Región Metropolitana debiesen comenzar alrededor de las 8:00 de la mañana en casi todas las comunas. Además, según el periodista especializado en meteorología de Megatiempo, Alejandro Sepúlveda, los pulsos más importantes se sentirían a medio día.
En el centro de Santiago podrían caer entre 15 a 20 milímetros de agua.
Adicionalmente, los datos de Meteochile muestran que la lluvia perdurará hasta la noche.
A continuación, están los sectores afectados y cómo se desarrollará el evento de lluvia en cada uno.
- Colina: la mañana comenzará con chubascos aislados y viento entre 25 y 40 km/h. En la tarde, se convierte en lluvia, el viento se mantiene y aparecen ráfagas de viento de hasta 50 km/h. La noche termina con chubascos.
- Santiago centro: la mañana comenzará con chubascos aislados y viento entre 25 y 40 km/h. En la tarde, se convierte en lluvia, pero el viento se mantiene. La noche termina con chubascos.
- Santiago norte: la mañana comenzará con chubascos aislados y viento entre 25 y 40 km/h. En la tarde, se convierte en lluvia, el viento se mantiene y aparecen ráfagas de viento de hasta 50 km/h. La noche termina con chubascos.
- Santiago oriente: la mañana comenzará con chubascos aislados y viento entre 25 y 40 km/h. En la tarde, se convierte en lluvia, el viento se mantiene y aparecen ráfagas de viento de hasta 50 km/h. La noche termina con chubascos que pueden extenderse hasta la madrugada del sábado.
- Santiago sur: la mañana comenzará con chubascos aislados y viento entre 25 y 40 km/h. En la tarde, se convierte en lluvia, el viento se mantiene y aparecen ráfagas de viento de hasta 50 km/h. La noche termina con chubascos que pueden extenderse hasta la madrugada del sábado.
- Santiago poniente: la mañana comenzará con chubascos aislados y viento entre 25 y 40 km/h. En la tarde, se convierte en lluvia, el viento se mantiene y aparecen ráfagas de viento de hasta 50 km/h. La noche termina con chubascos.
- Curacaví: la mañana comenzará con chubascos aislados y viento entre 25 y 40 km/h. En la tarde, se convierte en lluvia, el viento se mantiene y aparecen ráfagas de viento de hasta 50 km/h. La noche termina con chubascos.
- Melipilla: la mañana comenzará con chubascos aislados y viento entre 25 y 40 km/h. En la tarde, se convierte en lluvia, el viento se mantiene y aparecen ráfagas de viento de hasta 50 km/h. La noche termina con chubascos.
- San José de Maipo: la mañana comenzará con chubascos aislados y viento entre 25 y 40 km/h. En la tarde, se convierte en lluvia, el viento se mantiene y aparecen ráfagas de viento de hasta 50 km/h. La noche termina con lluvia y chubascos hacia la madrugada del sábado.
Llega otro frente de lluvia a la RM el fin de semana
Aunque el sábado no lloverá en casi ningún sector de la RM, el pronóstico muestra que el domingo volverá a ser un día lluvioso en la capital.
Para esa jornada, el pronóstico hasta ahora muestra chubascos y lluvia para Colina, Santiago centro, Santiago norte, Santiago oriente, Santiago sur, Santiago poniente, Curacaví, Melipilla y San José de Maipo.
Las precipitaciones comenzarían en la madrugada del domingo y se extenderían hasta la noche.
Además, se muestran indicios de lluvia también para el lunes 3. Más sobre este evento se sabrá a medida que se acerque el día.
Lo Último
Lo más leído
2.
3.
La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.