Carabineros detiene a 97 prófugos de la justicia en operativo a nivel nacional: 48 de ellos por delitos sexuales

A través de un operativo realizado a nivel nacional, personal de Carabineros logró detener a 97 personas que mantenían órdenes de detención vigentes, la gran mayoría de ellos por delitos sexuales.

El operativo fue realizado por el Departamento de Encargo y Búsqueda de Personas y Vehículos (SEBV), junto a la totalidad de sus Secciones Regionales, y en el se lograron detener a 48 personas que mantenían órdenes pendientes por delitos sexuales.

De acuerdo a lo que detalló la teniente Savka Herrera, del departamento SEBV de Carabineros, “como resultado de este operativo, se logra la detención de 97 personas quienes registraban órdenes de aprehensión vigente emanadas por distintos tribunales de justicia, donde 48 de ellas se vinculan a delitos sexuales”.

Además, según la información policial, del total de detenidos, 92 corresponden a personas de nacionalidad chilena y 89 son mayores de edad. Asimismo, 71 de los aprehendidos presentan reincidencias.

“Con este operativo, el Departamento SEBV reafirma su compromiso permanente en cuanto a la ubicación y captura de quienes se encuentran prófugos de la justicia y además vinculados a los delitos sexuales, contribuyendo a la seguridad de la ciudadanía y a la protección de las víctimas que le afecta este ilícito”, añadió.