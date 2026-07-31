Revisa todas las regiones que tendrán lluvia este viernes, según el pronóstico Foto: Sebastian Cisternas/Aton Chile

Un nuevo sistema frontal dejará precipitaciones en al menos 13 regiones de Chile durante este viernes 31 de julio .

Esto según el pronóstico del periodista especializado en meteorología de Megatiempo, Alejandro Sepúlveda.

“13 regiones de Chile en algún momento del día podrían tener precipitaciones, e incluso podrían ser 14”, señaló el periodista.

El evento se extenderá desde Antofagasta hasta Aysén , mientras que también existe la posibilidad de que alcance a la Región de Tarapacá .

Lluvias en el Norte Grande

En el norte, las precipitaciones podrían comenzar durante la madrugada y la mañana en sectores de la costa de Tarapacá.

En Iquique, por ejemplo, se esperan lloviznas débiles y localizadas .

Más al sur, el sistema frontal podría dejar lluvias en Taltal, Paposo, Antofagasta, el sur de la península de Mejillones y sectores costeros de Atacama.

Revisa todas las regiones que tendrán lluvia este viernes, según el pronóstico. Foto: ATON.

Según Sepúlveda, en Taltal se prevé un acumulado de 1 milímetro, mientras que la Dirección Meteorológica de Chile anticipa entre 5 y 6 milímetros para algunas localidades.

“Así que está el aviso, amigos del norte, también para que se preparen, porque 5 o 6 milímetros, para ustedes, es una lluvia importante”, señaló.

El meteorólogo Jaime Leyton explicó que, en esta zona, “son tres horas de precipitación” , aunque no descartó que puedan registrarse otros episodios durante la jornada debido a la cercanía del sistema frontal.

Todas las regiones que tendrán lluvias

De acuerdo con el pronóstico de Megatiempo, las regiones que podrían registrar precipitaciones este viernes son:

Tarapacá

Antofagasta

Atacama

Coquimbo

Valparaíso

Metropolitana

O’Higgins

Maule

Ñuble

Biobío

La Araucanía

Los Ríos

Los Lagos

Aysén

Sepúlveda precisó que las precipitaciones del norte se concentrarían principalmente durante la madrugada y mañana del viernes.