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    Revisa todas las regiones que tendrán lluvia este viernes, según el pronóstico

    Un sistema frontal dejará precipitaciones desde el norte hasta el extremo sur del país durante este 31 de julio.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    Revisa todas las regiones que tendrán lluvia este viernes, según el pronóstico Foto: Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ATON CHILE

    Un nuevo sistema frontal dejará precipitaciones en al menos 13 regiones de Chile durante este viernes 31 de julio.

    Esto según el pronóstico del periodista especializado en meteorología de Megatiempo, Alejandro Sepúlveda.

    “13 regiones de Chile en algún momento del día podrían tener precipitaciones, e incluso podrían ser 14”, señaló el periodista.

    El evento se extenderá desde Antofagasta hasta Aysén, mientras que también existe la posibilidad de que alcance a la Región de Tarapacá.

    Lluvias en el Norte Grande

    En el norte, las precipitaciones podrían comenzar durante la madrugada y la mañana en sectores de la costa de Tarapacá.

    En Iquique, por ejemplo, se esperan lloviznas débiles y localizadas.

    Más al sur, el sistema frontal podría dejar lluvias en Taltal, Paposo, Antofagasta, el sur de la península de Mejillones y sectores costeros de Atacama.

    Revisa todas las regiones que tendrán lluvia este viernes, según el pronóstico. Foto: ATON.

    Según Sepúlveda, en Taltal se prevé un acumulado de 1 milímetro, mientras que la Dirección Meteorológica de Chile anticipa entre 5 y 6 milímetros para algunas localidades.

    “Así que está el aviso, amigos del norte, también para que se preparen, porque 5 o 6 milímetros, para ustedes, es una lluvia importante”, señaló.

    El meteorólogo Jaime Leyton explicó que, en esta zona, “son tres horas de precipitación”, aunque no descartó que puedan registrarse otros episodios durante la jornada debido a la cercanía del sistema frontal.

    Todas las regiones que tendrán lluvias

    De acuerdo con el pronóstico de Megatiempo, las regiones que podrían registrar precipitaciones este viernes son:

    • Tarapacá
    • Antofagasta
    • Atacama
    • Coquimbo
    • Valparaíso
    • Metropolitana
    • O’Higgins
    • Maule
    • Ñuble
    • Biobío
    • La Araucanía
    • Los Ríos
    • Los Lagos
    • Aysén

    Sepúlveda precisó que las precipitaciones del norte se concentrarían principalmente durante la madrugada y mañana del viernes.

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    Más sobre:LluviaPrecipitacionesChubascosRegionesChileSistema frontalTemporalClimaTiempoEl climaEl tiempoTendenciasLa Tercera

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