El mensaje de Lucas Bovaglio luego de la eliminación de O’Higgins ante Boca: “Si teníamos que caer, era de esta forma”

O’Higgins rozó la gloria ante un gigante. El equipo de Rancagua derrotó por la cuenta mínima a Boca Juniors en El Teniente, por la vuelta de los playoffs de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Forzó los penales, pero en esa instancia, el elenco Xeneize fue más preciso y siguió en el torneo.

De esta forma, finaliza la participación internacional de los Celestes, que comenzó en las fases previas de la Copa Libertadores, luego siguió en los grupos de la Sudamericana y ahora en la ronda de eliminación directa.

A pesar de quedar en el camino, el entrenador de la escuadra rancagüina, Lucas Bovaglio, mostró su conformidad por la campaña que realizaron: “La sensación es de un profundo orgullo con este grupo de jugadores. Sabíamos que iba a ser dificil. Sin embargo, hicimos un buen partido, nos pusimos arriba, tuvimos como para aumentar la diferencia, después en los penales no nos toco”, comenzó diciendo en conferencia de prensa.

“Más allá del dolor que uno tiene, lo que le dije a los muchachos es que siento un profundo orgullo, cómo se entregan, el compromiso; es un placer entrenar este grupo de jugadores”, añadió.

“Boca es un rival durísimo, no te da tantas oportunidades. Teníamos que ganar el partido, lo hicimos y en los penales no pudo ser. Si teníamos que caer, era de esta forma, dando todo y yendo para adelante”, cerró.

El orgullo de Carabalí

Omar Carabalí no pudo contener las lágrimas luego de la tanda de penales. A pesar del dolor, valoró lo que hicieron ante un grande del continente: “Sabíamos que ellos eran un rival fuerte. Hicimos lo posible para sacarlo adelante”.

Foto: Jorge Loyola/Photosport JORGE LOYOLA/PHOTOSPORT

“Me voy orgulloso, de los jugadores, del cuerpo técnico. Lo dimos todo. Nos tocó un rival complicadísimo en el papel. Me voy con la frente en alto”, cerró.