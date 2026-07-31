Consejo Nacional de Salud aborda propuestas para reducir los tiempos de espera en la salud pública

La ministra de Salud, May Chomali, encabeza una nueva sesión del Consejo Nacional de Salud. Foto: @colmedchile en X.

La ministra de Salud, May Chomali, encabezó este jueves una nueva sesión del Consejo Nacional de Salud, instancia que realiza un trabajo periódico para generar diálogo y elaborar propuestas para fortalecer la salud pública en el país.

En la reunión, la secretaria de Estado, en compañía de los subsecretarios de Salud Pública, Alejandra Pizarro, y de Redes Asistenciales, Julio Montt, se interiorizó del estado de avance que han logrado los 28 expertos que conforman el organismo, los que provienen del ámbito público, privado, académico y gremial.

Tras esta primera sesión plenaria, después de la correspondiente a la creación del consejo, la ministra informó que “estuvimos revisando los avances que han tenido los grupos en los cuatro temas que pusimos como prioritarios, que fueron la Estrategia Nacional de Salud, la cartera de inversiones del sector, tiempos de espera y resolutividad de la atención primaria”.

“Son cuatro ejes que van de la mano, están concatenados unos con otros, pero lo que nos va a permitir es mejorar el acceso a la atención oportuna a nuestros pacientes” , señaló Chomali.

La autoridad se refirió en especial a los tiempos de espera, detallando que el órgano asesor está trabajando con miras a hacer cambios estructurales para reducir la espera prolongada de los pacientes.

“Aquí tenemos un problema estructural de por qué la gente está esperando (…). Por lo tanto, creemos que preferimos darnos un tiempo y hacer modificaciones estructurales al sistema, cosa de que efectivamente las personas tengan que esperar lo menos posible y no lo que estamos viendo ahora", apuntó.

Para luego agregar que “dentro de las cosas que se consideró dentro del Consejo es que deberíamos tener una definición de qué es lo esperable esperar para ciertas especialidades, ciertas patologías, y es un tema que vamos a abordar”.

La gestión del consejo

El Consejo Nacional de Salud fue constituido a principios de junio y desde entonces ha trabajado divido en las cuatro áreas prioritarias para la gestión de salud, mencionadas por la jefa de la cartera, a través de la misma cantidad de comités.

Estos analizan y desarrollan propuestas para cada una de las materias definidas, y su trabajo va acompañado por una secretaría ejecutiva que está conformada por jefes de división del Ministerio de Salud.

Dentro de los integrantes del organismo se cuentan los exministros Enrique Paris, Osvaldo Artaza, Begoña Yarza y Karla Rubilar, junto a la ex subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, y el exsubsecretario de Redes Asistenciales, Luis Castillo.

A ellos se suman Emerson Berríos, presidente de la Confederación Fenats Nacional; Gabriela Flores, presidenta de Confusam; Ricardo Quezada, director (s) Hospital de Puerto Montt; Gisela Alarcón, decana Facultad de Medicina U. Central, y Liliana Jadue, vicedecana de las carreras de Salud UDD.

El grupo también incluye a Gonzalo Arriagada, expresidente Isapres de Chile; Gustavo Alessandri, presidente Asociación Chilena de Municipalidades; Antonio Orellana, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valparaíso, y Anamaria Arriagada, presidenta del Colegio Médico de Chile, entre otros.