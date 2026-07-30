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    Mineduc suspende clases en cuatro regiones para este viernes por efectos del sistema frontal

    Según se señaló desde la cartera, la medida rige para los establecimientos públicos y privados de enseñanza parvularia, básica y media.

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios
    Tres sistemas frontales dejarán hasta cinco días de lluvia en la Región Metropolitana, según el tiempo. Foto: ATON.

    El Ministerio de Educación (Mineduc) informó la suspensión de clases para este viernes 31 de julio en cuatro regiones del país, como medida preventiva ante los efectos del sistema frontal.

    Según se señaló desde la cartera, la medida rige para los establecimientos públicos y privados de enseñanza parvularia, básica y media.

    En detalle, la suspensión de clases afectará a las comunas de Huasco, Freirina y Alto del Carmen, en la Región de Atacama; a todas las comunas de las regiones de Ñuble y Biobío; y, además, a la comuna de Coyhaique, en la Región de Aysén.

    Más sobre:Sistema frontalMineduclluviassuspensión de clases

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