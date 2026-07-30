Jaime Pizarro explica el retraso de Vozinha y pone ultimátum al guardameta: “Hay que tener un plazo”

La llegada de Vozinha a Colo Colo no tiene fecha. Jaime Pizarro, director ejecutivo de Blanco y Negro, entregó detalles sobre el retrasado el arribo del arquero al país. “Se ha solicitado un plazo adicional para resolver algunas situaciones personales y obviamente eso se ha acogido para permitirle cumplir con las necesidades que tenía”, afirmó.

En esa línea, detalló que el guardameta ha debido desplazarse entre distintos países para completar una serie de trámites. “Estuvo en algún momento en Cabo Verde, después se trasladó a Lisboa, realizó trámites ahí también con otras gestiones que debía cumplir. Lo que queda ahora son estas últimas horas y seguramente ya vamos a tener noticias respecto del itinerario para el viaje”, comentó.

El exfutbolista agregó que incluso durante este jueves volvieron a hablar con el representante del arquero. “Hemos tenido hasta hace pocos minutos conversación con su representante. Entiendo incluso que él ha tenido contacto con algunos medios para poner en conocimiento cuál es particularmente el retraso que ha existido y a qué se debe”, señaló.

Pizarro también explicó que parte de la demora responde a la documentación necesaria para que Vozinha pueda ingresar a Chile. “Se ha tenido que asistir al consulado, obtener la visa y generar toda la documentación, que es bastante distinta a situaciones a las que estamos más acostumbrados, como ocurre con jugadores del Mercosur, donde el ingreso es bastante más simplificado”, sostuvo.

Pizarro, director ejecutivo de Blanco y Negro. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

El plazo de Colo Colo

Consultado sobre el tiempo que manejará Colo Colo para esperar al arquero, Pizarro evitó fijar una fecha límite, aunque reconoció que el tiempo comienza a jugar un papel importante. “Todo indica, por las conversaciones directas con quienes trabajan con él y con el propio jugador, que primero debe solucionar sus temas personales y después viajar. Obviamente hay que tener un plazo porque es absolutamente razonable y veremos en estas horas cómo eso se puede abordar”, indicó.

De todas formas, dejó claro que el foco del club cambiará a partir de este sábado, considerando la competencia en la Liga de Primera. “Ya mañana entramos en un día previo a partido para el equipo. Es muy relevante y por eso también tenemos que pensar en mantener ese espacio de tranquilidad”, expresó.

Finalmente, Pizarro manifestó su confianza en que la situación quede resuelta dentro de las próximas horas. “Espero que en las próximas horas esto pueda decantar y definirse claramente el itinerario, que es lo que todos esperamos”, cerró.