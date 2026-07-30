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    Alcalde de Coquimbo anuncia suspensión de La Pampilla 2026: fondos irán a la reconstrucción tras los daños por sistema frontal

    El alcalde Ali Manouchehri dio a conocer la noticia, afirmando que "hoy la prioridad es estar con las familias afectadas y destinar estos recursos a quienes más lo necesitan". Además, señaló que como municipio no fueron escuchados por el gobierno de José Antonio Kast.

    Por 
    Lya Rosen
    La Pampilla 2 ok

    El alcalde de Coquimbo, Ali Manouchehri, anunció este jueves la suspensión de la versión 2026 de la la tradicional fiesta de La Pampilla, afirmando que los recursos del municipio deben utilizarse para ayudar a las personas y zonas afectadas por el sistema frontal.

    “Hoy tomamos una de las decisiones más difíciles: este año no realizaremos La Pampilla, Nos duele, porque es parte del alma de Coquimbo”, afirmó Manouchehri en una publicación en redes sociales.

    Para luego añadir: “Pero hoy la prioridad es estar con las familias afectadas y destinar estos recursos a quienes más lo necesitan”.

    De la misma forma, en su publicación en Instagram se refirió al porqué de la decisión de suspender la cita que se realiza en el marco de las Fiestas Patrias -también conocida como la fiesta más grande de Chile-, argumentando que “hoy hay vecinos y vecinas que lo perdieron todo”.

    “Familias que perdieron sus casas, sus enseres y sus recuerdos. Hay caminos destruidos, localidades aisladas y una emergencia que, para Coquimbo, aún no termina”, señaló.

    Asimismo, Manouchehri se refirió a la respuesta del gobierno ante los daños provocados por el sistema frontal, diciendo que esperaban “una respuesta inmediata del Presidente Kast”.

    “Sin embargo, se nos informa que la reconstrucción se financiará a través de la Ley de Presupuesto y no con los recursos frescos ahora”, apuntó.

    Para después recalcar que “como municipio, propusimos al presidente y al ministro de Hacienda alternativas para contar con recursos inmediatos para la reconstrucción, pero no fuimos escuchados. Nuestra gente necesita ayuda hoy, no el próximo año”.

    Ante esto, destinarán más de $1.800 millones y toda la capacidad operativa de la municipalidad “estará enfocada en recuperar caminos, llevar ayuda y acelerar la reconstrucción”.

    “Impulsaremos un plan de reactivación económica para poder apoyar a nuestros emprendedores al comercio local y al desarrollo productivo de la comuna”, añadió.

    Para concluir afirmando que La Pampilla volverá, “porque es parte de nuestra alma, es parte de nuestra comuna. Pero hoy elegimos poner cada peso, cada esfuerzo y cada funcionario donde más se necesita”.

    “Porque antes que la fiesta está nuestra gente. Y para que vuelva La Pampilla, antes tiene que levantarse Coquimbo”, cerró.

    Más sobre:CoquimboPampillaSuspensiónAli ManouchehriReconstrucciónSistema frontalNacional

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