Estudiante de 16 años muere apuñalado al exterior de su liceo en San Bernardo

Un estudiante de 16 años murió apuñalado al exterior del Liceo Polivalente Santiago de Compostela, de la comuna de San Bernardo, presuntamente en el contexto de una riña entre miembros de la comunidad estudiantil.

Debido a lo anterior, el joven fue trasladado hasta el Hospital Parroquial de San Bernardo para atender las lesiones de una herida cortopunzante que recibió a la altura del tórax.

El agresor también sería miembro de los estudiantes y la agresión se produjo en el contexto de una pelea. Al cierre de esta edición, no había sido detenido, pero se encontraría identificado.

La Fiscalía Metropolitana Occidente señaló que el crimen ocurrió “producto de una riña”.

Desde el lugar, el coronel Juan Carlos Gibert, de la Prefectura Maipo, aseguró que “inicialmente, los primeros antecedentes hablan de una discusión en el interior, que se proyectó al exterior, a la vía pública”.

Además, instruyó la concurrencia del Departamento OS-9 y Labocar de Carabineros para realizar las primeras diligencias investigativas.

Asimismo, el fiscal de Flagrancia, Patricio Rosas, se trasladó hasta el recinto médico en primera instancia y luego irá hasta el recinto educacional para coordinar las diligencias del caso.

El persecutor Rosas agregó que el trabajo se centró en realizar “una reconstrucción de lo que ha ocurrido en el sitio del suceso. Están trabajando los peritos, y claramente, a través de la declaración de testigos presenciales, o de oídas, complementado con el registro de cámaras, tanto públicas como privadas, poder dar con la identificación más pronta de al menos dos personas que participaron en esta agresión homicida”.

El fiscal Rosas confirmó que todos forman parte del Liceo Polivalente Santiago Compostela. Respecto a la víctima, señaló que se trató de un menor de nacionalidad venezolana.

Respecto al cuchillo hallado en el lugar, Rosas señaló que el elemento está siendo periciado por los equipos especializados, a través de trabajo científico, que permita identificar a los autores del crimen.

“Al menos son dos personas blanco de interés, respecto de los cuales las diligencias son absolutas”, cerró el fiscal Rosas.