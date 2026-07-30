Ingresos de AWS impulsan los resultados de Amazon y acciones anotan fuerte alza en Wall Street

La gigante del comercio electrónico Amazon reportó positivos resultados para el segundo trimestre impulsados por el crecimiento de su negocio de computación en la nube Amazon Web Services (AWS), lo que generó un fuerte avance en el precio de sus acciones.

La compañía, fundada por Jeff Bezos, tuvo una ganancia neta de US$62.600 millones lo que representó un aumento interanual de 244% mientras que sus ingresos se incrementaron en 20% a US$200.600 millones, superando el incremento de 18% que proyectaba el mercado.

Esto en un contexto en que los ingresos de AWS aumentaron 37% a US$42.200 millones, cifra mayor al avance de 31,3% que proyectan los analistas.

Al respecto Emanoelle Santos, analista de mercados de la app de inversiones XTB señaló que “AWS disipó parte de las dudas sobre el retorno del gasto en inteligencia artificial. Los negocios de IA y chips ya superan individualmente ritmos anualizados de US$25.000 millones”.

Añadió que “el resultado operativo de US$27.460 millones y el margen de 13,7% también muestran que el crecimiento está generando una rentabilidad superior a la prevista, lo que representa una diferencia importante frente a otras grandes tecnológicas cuyos desembolsos en IA han presionado los beneficios. El BPA (beneficio por acción) de US$5,75 debe interpretarse con cautela debido al efecto contable de la participación en Anthropic, por lo que la fortaleza operativa ofrece una señal más representativa del trimestre”.

Tras el reporte de resultados las acciones de Amazon subían más de 9% en las operaciones tras el cierre del mercado en Wall Street.