Misil ruso destruye fábrica de drones de una empresa estadounidense en Kiev
El incidente ocurrido el 24 de julio marca el primer ataque ruso conocido contra una empresa de propiedad estadounidense en Ucrania.
Un misil balístico ruso destruyó una fábrica de drones registrada en Estados Unidos en Kiev el pasado 24 de julio, lo que marcó el primer ataque ruso conocido contra una empresa de propiedad estadounidense en Ucrania.
La fábrica pertenecía a una corporación estadounidense registrada en Delaware, Terminal Autonomy, que fabrica drones de precisión para “ataques profundos”, equipados con sistemas de guía diseñados para resistir las interferencias rusas, según The Guardian. No se reportaron víctimas en el ataque.
“A los rusos no les importa quién es el propietario de la planta de fabricación. Sigue siendo un objetivo”, dijo Anthony Vinci, exalto funcionario de inteligencia estadounidense. “No les importa si es estadounidense o de otra persona”.
A principios de julio, Donald Trump, que anteriormente se había mostrado tibio ante los esfuerzos por armar a Ucrania, dijo que Estados Unidos otorgaría licencia a Ucrania para fabricar misiles antiaéreos Patriot.
Vinci dijo: “Creo que si los misiles Patriot o cualquier sistema estadounidense se fabricaran en Ucrania, creo que los rusos apuntarían a esa instalación de fabricación”.
La agencia de noticias estatal rusa Tass informó por primera vez sobre el ataque el domingo, citando como fuente al Ministerio de Defensa ruso. El informe no revela que una empresa estadounidense sea propietaria de la fábrica, pero menciona que allí habían trabajado “especialistas de una empresa ucraniano-estadounidense”. Tass informó con precisión que la planta fabricaba los drones AQ-400 Scythe y AQ-100 Bayonet.
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