SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Milei firma decreto para expulsar a extranjeros que agravien a los argentinos en medio de supuesta campaña contra el país luego del Mundial

    El decreto, publicado este jueves en el Boletín Oficial, modifica la Ley de Migraciones e incorpora nuevas causas para denegar el ingreso al territorio argentino y cancelar residencias ya otorgadas.

    Fernando FuentesPor 
    Fernando Fuentes
    Javier Milei y la selección de Argentina.

    En medio de denuncias del propio gobierno sobre una supuesta campaña “anti-Argentina” tras el Mundial de fútbol 2026, el presidente Javier Milei prohibió, por decreto, la entrada al país de extranjeros que hayan agraviado a los argentinos, así como su expulsión si ya están dentro.

    El decreto, publicado este jueves en el Boletín Oficial, modifica la Ley de Migraciones e incorpora nuevas causas para denegar el ingreso al territorio argentino y cancelar residencias ya otorgadas.

    El gobierno afirma, en la norma, que en los últimos tiempos “han aumentado considerablemente los mensajes de odio y actos de hostilidad y menosprecio dirigidos específicamente contra el pueblo argentino, su cultura y su identidad nacional”, según consigna la agencia EFE.

    Agrega que esas conductas representan “un riesgo para todos los argentinos” y afectan “las condiciones de convivencia armónica y paz social“.

    Sin embargo, el Ejecutivo argentino aclara que “en ningún caso podrán encuadrarse” en estas disposiciones “aquellas expresiones de disenso ideológico o crítica política, académica o ciudadana, que constituyan un legítimo ejercicio de los derechos consagrados constitucionalmente”.

    “Nadie puede estar en contra de la medida desde el punto de vista de su contenido, porque los extranjeros pueden estar en Argentina. Nosotros tenemos mucha generosidad en ese punto”, dijo en Infobae en Vivo Félix Lonigro, abogado constitucionalista.

    Lonigro explicó que, aunque existe la posibilidad de deportar extranjeros, la Constitución requiere que este tipo de restricciones se legislen a través del Congreso. “Esto debe ajustarse al principio de legalidad y, por lo tanto, debe ser el Congreso de la Nación el que avance y legisle sobre este tema”, sostuvo el especialista.

    EFE destacó que, horas antes de la publicación del decreto, la Oficina del Presidente difundió un comunicado en el que remarcó que “la defensa de la nación, de sus ciudadanos y de sus símbolos no es negociable”. “Quien ataque a la República Argentina no es bienvenido en nuestro país”, afirmó el gobierno de Javier Milei.

    El decreto sigue a denuncias del propio Gobierno de Milei de una supuesta “campaña anti-Argentina” tras las críticas formuladas por las redes sociales tras la final del Mundial, en el que Argentina perdió contra España.

    El mandatario argentino afirmó el 26 de julio pasado que el Gobierno de Brasil financió parte de esa supuesta campaña, con el respaldo de México y del Partido Demócrata de Estados Unidos. Sin embargo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, negó que existiera una campaña de su administración contra Argentina.

    Asimismo, el canciller argentino, Pablo Quirno, mencionó este miércoles como parte de esa supuesta campaña publicaciones de figuras como la cantante española Rosalía, quien llegó a Buenos Aires para iniciar una serie de conciertos, y los actores Samuel L. Jackson y Javier Bardem.

    Quirno afirmó que Rosalía debió “dar marcha atrás” a una publicación en redes sociales que la cantante española compartió donde se criticaba a la selección argentina de fútbol debido a que le hizo “doler el bolsillo” por las reacciones adversas que suscitó durante el Mundial 2026.

    Más sobre:ArgentinaMileiextranjerosagravíoscampaña “anti-Argentina”expulsióndecretoPablo QuirnoRosalíaMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    TC abre la puerta para congelar todos los cuadernos de remoción de jueces que viajaron al extranjero con licencia médica

    Anuncian suspensión de La Pampilla 2026: fondos irán a la reconstrucción de Coquimbo tras los daños del sistema frontal

    EE.UU. responsabiliza a España y las “políticas de extrema izquierda” por alza en ingreso de migrantes irregulares a Ceuta

    Mineduc suspende clases en cuatro regiones para este viernes por efectos del sistema frontal

    Parque Arauco anota caída en sus ganancias trimestrales, pese a alza en los ingresos

    Estudiante de 16 años muere apuñalado al exterior de su liceo en San Bernardo

    Lo más leído

    1.
    Misil ruso destruye fábrica de drones de una empresa estadounidense en Kiev

    Misil ruso destruye fábrica de drones de una empresa estadounidense en Kiev

    2.
    Ascienden a 10 los cuerpos recuperados del mar en Ceuta en las últimas 24 horas

    Ascienden a 10 los cuerpos recuperados del mar en Ceuta en las últimas 24 horas

    3.
    Condenan a 15 años de prisión a padre cuyo hijo protagonizó tiroteo que dejó cuatro muertos en EE.UU.

    Condenan a 15 años de prisión a padre cuyo hijo protagonizó tiroteo que dejó cuatro muertos en EE.UU.

    4.
    Irán ataca a Jordania y EE.UU. suma a Arabia Saudita en operaciones contra aliados de Teherán en Irak: ¿Se está extendiendo la guerra?

    Irán ataca a Jordania y EE.UU. suma a Arabia Saudita en operaciones contra aliados de Teherán en Irak: ¿Se está extendiendo la guerra?

    5.
    Empleados del sector tecnológico piden a EE.UU. liderar esfuerzo global para gestionar riesgos de la IA avanzada

    Empleados del sector tecnológico piden a EE.UU. liderar esfuerzo global para gestionar riesgos de la IA avanzada

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    “No es necesario ver al ratón”: las actividades cotidianas con mayor riesgo de contagio por hantavirus

    “No es necesario ver al ratón”: las actividades cotidianas con mayor riesgo de contagio por hantavirus

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile

    “Hay una señal clara”: Meteochile predice que agosto será un mes lluvioso en todo Chile

    “Hay una señal clara”: Meteochile predice que agosto será un mes lluvioso en todo Chile

    Qué es la malaria y cómo se contagia la enfermedad que padecía el tripulante vietnamita fallecido en Talcahuano

    Qué es la malaria y cómo se contagia la enfermedad que padecía el tripulante vietnamita fallecido en Talcahuano

    Servicios

    Día del Niño 2026: ¿Cuándo se celebra la fecha en Chile?

    Día del Niño 2026: ¿Cuándo se celebra la fecha en Chile?

    Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    La Oreja de Van Gogh vuelve a Chile: ¿Cuándo es la venta de entradas?

    La Oreja de Van Gogh vuelve a Chile: ¿Cuándo es la venta de entradas?

    TC abre la puerta para congelar todos los cuadernos de remoción de jueces que viajaron al extranjero con licencia médica
    Chile

    TC abre la puerta para congelar todos los cuadernos de remoción de jueces que viajaron al extranjero con licencia médica

    Anuncian suspensión de La Pampilla 2026: fondos irán a la reconstrucción de Coquimbo tras los daños del sistema frontal

    Mineduc suspende clases en cuatro regiones para este viernes por efectos del sistema frontal

    Parque Arauco anota caída en sus ganancias trimestrales, pese a alza en los ingresos
    Negocios

    Parque Arauco anota caída en sus ganancias trimestrales, pese a alza en los ingresos

    Ingresos de AWS impulsan los resultados de Amazon y acciones anotan fuerte alza en Wall Street

    CMF: la participación de mujeres disminuye en cargos mayores en las empresas y sigue siendo baja en directorios

    Vuelven las lluvias al Norte Chico: MeteoChile alerta precipitaciones “moderadas a fuertes” en corto periodo
    Tendencias

    Vuelven las lluvias al Norte Chico: MeteoChile alerta precipitaciones “moderadas a fuertes” en corto periodo

    Alerta por lluvia moderada a fuerte en la zona centro-sur: estas serán las regiones afectadas

    El sol es temporal: el abrupto cambio en el tiempo que dejará lluvia importante por 3 días en Santiago

    Jaime Pizarro explica el retraso de Vozinha y pone ultimátum al guardameta: “Hay que tener un plazo”
    El Deportivo

    Jaime Pizarro explica el retraso de Vozinha y pone ultimátum al guardameta: “Hay que tener un plazo”

    Alejandro Tabilo se impone frente a Térence Atmane y avanza a cuartos de final del ATP de Washington

    A falta de la firma: la U acuerda el fichaje del volante Tobías Reinhart

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile
    Tecnología

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile

    Review del Xiaomi 17T Pro: potencia y cámaras Leica a prueba en las alturas de Valle Nevado

    Review del teclado Redragon Kumara Magnetic: el clásico se renueva con efecto Hall

    Adelaida en el Superclub, uno de los discos chilenos del año: “Volvimos a las guitarras más pesadas, sin olvidar el pop”
    Cultura y entretención

    Adelaida en el Superclub, uno de los discos chilenos del año: “Volvimos a las guitarras más pesadas, sin olvidar el pop”

    Is This It? de The Strokes: ¿es el mejor disco de rock de los últimos 25 años?

    Festival Neutral regresa en nueva edición con Candelabro, Hesse Kassel y Javiera Electra

    EE.UU. responsabiliza a España y las “políticas de extrema izquierda” por alza en ingreso de migrantes irregulares a Ceuta
    Mundo

    EE.UU. responsabiliza a España y las “políticas de extrema izquierda” por alza en ingreso de migrantes irregulares a Ceuta

    Misil ruso destruye fábrica de drones de una empresa estadounidense en Kiev

    Condenan a 15 años de prisión a padre cuyo hijo protagonizó tiroteo que dejó cuatro muertos en EE.UU.

    ¿Y si no vuelve? Viajes al extranjero con hijos después de una separación
    Paula

    ¿Y si no vuelve? Viajes al extranjero con hijos después de una separación

    Datos Paula: tres libros de fotógrafas chilenas imperdibles de Stgo Foto

    Pan de huevo