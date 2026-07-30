Milei firma decreto para expulsar a extranjeros que agravien a los argentinos en medio de supuesta campaña contra el país luego del Mundial

En medio de denuncias del propio gobierno sobre una supuesta campaña “anti-Argentina” tras el Mundial de fútbol 2026, el presidente Javier Milei prohibió, por decreto, la entrada al país de extranjeros que hayan agraviado a los argentinos, así como su expulsión si ya están dentro.

El decreto, publicado este jueves en el Boletín Oficial, modifica la Ley de Migraciones e incorpora nuevas causas para denegar el ingreso al territorio argentino y cancelar residencias ya otorgadas.

El gobierno afirma, en la norma, que en los últimos tiempos “han aumentado considerablemente los mensajes de odio y actos de hostilidad y menosprecio dirigidos específicamente contra el pueblo argentino, su cultura y su identidad nacional”, según consigna la agencia EFE.

Agrega que esas conductas representan “un riesgo para todos los argentinos” y afectan “las condiciones de convivencia armónica y paz social“.

Sin embargo, el Ejecutivo argentino aclara que “en ningún caso podrán encuadrarse” en estas disposiciones “aquellas expresiones de disenso ideológico o crítica política, académica o ciudadana, que constituyan un legítimo ejercicio de los derechos consagrados constitucionalmente”.

“Nadie puede estar en contra de la medida desde el punto de vista de su contenido, porque los extranjeros pueden estar en Argentina. Nosotros tenemos mucha generosidad en ese punto”, dijo en Infobae en Vivo Félix Lonigro, abogado constitucionalista.

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El gobierno de @JMilei acaba de firmar este decreto para prohibir la entrada al país a los extranjeros que promuevan campañas de odio contra la Argentina y/o sus símbolos patrios.



Los que odian a la Argentina no son bienvenidos. https://t.co/ETlByQypRs — Agustín Laje (@AgustinLaje) July 30, 2026

Lonigro explicó que, aunque existe la posibilidad de deportar extranjeros, la Constitución requiere que este tipo de restricciones se legislen a través del Congreso. “Esto debe ajustarse al principio de legalidad y, por lo tanto, debe ser el Congreso de la Nación el que avance y legisle sobre este tema”, sostuvo el especialista.

EFE destacó que, horas antes de la publicación del decreto, la Oficina del Presidente difundió un comunicado en el que remarcó que “la defensa de la nación, de sus ciudadanos y de sus símbolos no es negociable”. “Quien ataque a la República Argentina no es bienvenido en nuestro país”, afirmó el gobierno de Javier Milei.

El decreto sigue a denuncias del propio Gobierno de Milei de una supuesta “campaña anti-Argentina” tras las críticas formuladas por las redes sociales tras la final del Mundial, en el que Argentina perdió contra España.

El mandatario argentino afirmó el 26 de julio pasado que el Gobierno de Brasil financió parte de esa supuesta campaña, con el respaldo de México y del Partido Demócrata de Estados Unidos. Sin embargo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, negó que existiera una campaña de su administración contra Argentina.

El canciller Quirno apuntó contra Rosalía: “Borró el posteo sobre Argentina porque le dolió el bolsillo”https://t.co/vjF2UCXvJd — elDiarioAR (@elDiarioAR) July 30, 2026

Asimismo, el canciller argentino, Pablo Quirno, mencionó este miércoles como parte de esa supuesta campaña publicaciones de figuras como la cantante española Rosalía, quien llegó a Buenos Aires para iniciar una serie de conciertos, y los actores Samuel L. Jackson y Javier Bardem.

Quirno afirmó que Rosalía debió “dar marcha atrás” a una publicación en redes sociales que la cantante española compartió donde se criticaba a la selección argentina de fútbol debido a que le hizo “doler el bolsillo” por las reacciones adversas que suscitó durante el Mundial 2026.