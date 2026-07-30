Boric apuesta, hasta ahora, por rol prescindente en la elección interna del FA

Entre las diversas publicaciones que estas semanas ha compartido el expresidente Gabriel Boric en sus redes sociales, hubo solo una ligada a las elecciones por la presidencia del partido en el que milita, el Frente Amplio.

Fue el martes, ad portas del primer debate entre Constanza Martínez y Gael Yeomans, las dos cartas a encabezar la tienda, que organizó el programa de streaming 32 Minutos. En la publicación, un reposteo de la cuenta de Instagram del Frente Amplio, se promovió el evento que enfrentó a ambas contendoras.

La idea era promover el hito, que posteriormente quebró el fair play en la elección que buscaban Martínez y Yeomans, luego de que adherentes de la diputada compartieran de manera interna extractos de la timonel del FA instalando al expresidente Sebastián Piñera como un defensor de derechos humanos -tal como lo hizo Boric en el funeral de Estado de su antecesor-, lo que fue criticado por el sector que respalda a la parlamentaria.

Historia de Boric sobre elección del FA.

Públicamente, Boric no ha hecho nada más por la elección.

Su diseño va ligado a la idea de mantener un rol prescindente y no involucrarse en polémicas del partido en el que milita. Esto en línea con la apuesta histórica de otros expresidentes, como Michelle Bachelet, de mirar por encima los destinos de su colectividad, más allá de estar atento a lo que pueda ocurrir.

Los cercanos a Boric apuestan porque el expresidente seguirá bajo esa lógica y que se ceñirá a seguir promoviendo las actividades y participación de la militancia en este proceso . Esto, pese a que es conocida por todo el FA su cercanía con Constanza Martínez, una de sus compañeras de ruta desde la política estudiantil y a quien, al llegar al poder, designó como delegada presidencial en la RM.

Constanza Martínez y Gabriel Boric en su juventud.

Boric, de hecho, es ligado al grupo interno que tiene Martínez en el partido, que también integran otras figuras de su círculo, como el diputado Gonzalo Winter y la parlamentaria Constanza Schönhaut, candidata al comité central del partido. Ese sector es denominado como “Desbordar lo posible”.

Entre los cálculos que plantean desde ese mundo para que Boric no se meta en la competencia, además de buscar estar por encima de la elección, se plantea que, además, el expresidente quedaría muy debilitado en caso de apoyar a Martínez y que los comicios internos terminen con una victoria de Yeomans.

En esa línea, las mismas fuentes también plantean que el exmandatario está atento a las posibles críticas que puedan surgir a su administración. Esto porque entienden que Yeomans y su lista representan a un sector del partido que es más autoflagelante que el mundo de Martínez.

De todos modos, más allá de Schönhaut, también hay otras figuras cercanas a Boric que compiten en la lista de Martínez, lo que no abre dudas de que su apoyo estará con la actual timonel frenteamplista.

Un ejemplo es que su propio exjefe de gabinete en la Presidencia, Carlos Durán, compite por un cupo en el comité central, en representación de la lista de Constanza Martínez.

Más allá de la apuesta del expresidente Boric, desde la lista de Gael Yeomans han evitado presionarlo para pedirle prescindencia .

Consultados desde la lista que acompaña a la diputada, el candidato a secretario ejecutivo, Leonardo Jofré, indicó este medio que “no creo que me corresponda a mí ni a nadie decirle al expresidente Boric qué hacer. Él es un liderazgo que nos une como partido en nuestra agenda y objetivos, más aún cuando está en juego la disputa a la agenda de retrocesos del Partido Republicano”.

En la misma línea, la candidata a secretaria de acción y despliegue territorial, Javiera Cabello, agregó que “la figura del presidente Boric es nacional y de todo el FA, pero no considero adecuado decirle lo que debe o no hacer. En este momento de definiciones partidarias, creo que su liderazgo une a quienes luchamos por frenar la agenda de despojo del gobierno, y más allá de sus preferencias nos representa a todas y todos”.