Estados Unidos sospecha que Irán pudo estar tras el ciberataque a los sistemas de agua de Minnesota

Desde Estados Unidos sospechan que Irán pudo estar tras los ciberataques que sufrió el sistema de agua de Minnesota el pasado 26 y 27 de julio.

Según reporta New York Times, investigadores creen que el ataque que afectó a más de una docena de sistemas de agua es trabajo probablemente de hackers iraníes, aunque por el momento no se ha confirmado la autoría del hecho.

De acuerdo a lo que sostiene el medio estadounidense, tres funcionarios estatales al tanto de la investigación señalaron que las técnicas empleadas y la ausencia de una demanda de rescate llevaron a los analistas a concluir provisionalmente que se trataba de obra de hackers iraníes.

A pesar de esto, las autoridades estadounidenses y estatales continúan con la investigación, a la vez que no descartaron que se trate de personas haciéndose pasar por hackers iraníes con el fin de aumentar las tensiones entre ambos países.

John Israel, director de seguridad de la información de Minnesota, declaró que unos 36 sistemas municipales de agua del Estado fueron blanco del ataque como parte de una intrusión detectada por primera vez el domingo.

A pesar de esto, las autoridades apuntaron que no hubo indicios de que ningún suministro de agua hubiera dejado de ser seguro para el consumo.