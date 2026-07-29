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    Paula

    Pan de huevo

    Perfecto para la hora de la once o para acompañar un café o té, es una preparación sencilla que invita a disfrutar del sabor de lo hecho en casa.

    Por 
    Paula Cocina

    Receta para 6 porciones.

    Ingredientes:

    2 tazas y 1⁄2 de harina (con polvos de hornear).

    1⁄2 cucharadita de polvos de hornear.

    1⁄2 taza de azúcar flor.

    2 huevos.

    1 cucharadita de vainilla.

    2 cucharadita de mantequilla.

    Agua (cantidad necesaria).

    Preparación:

    1. Precalentar el horno a 170°.

    2. Cernir la harina y hacer un agujero en el centro (volcán).

    3. Agregar el resto de los ingredientes y amasar.

    4. Incorporar agua en caso de que sea necesario.

    5. Amasar hasta lograr una mezcla homogénea.

    6. Dividir en 6 porciones iguales, formar ovillos y con un cuchillo marcar una ‘x’ en cada pan.

    7. Pincelar con los huevos (batidos) y disponer una lata enmantequillada.

    8. Hornear por 25 minutos o hasta que se doren.

    Más sobre:La receta de la semanaPaula CocinaPan de huevorecetareceta pan de huevo

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