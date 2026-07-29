Pan de huevo

Receta para 6 porciones.

Ingredientes:

2 tazas y 1⁄2 de harina (con polvos de hornear).

1⁄2 cucharadita de polvos de hornear.

1⁄2 taza de azúcar flor.

2 huevos.

1 cucharadita de vainilla.

2 cucharadita de mantequilla.

Agua (cantidad necesaria).

Preparación:

1. Precalentar el horno a 170°.

2. Cernir la harina y hacer un agujero en el centro (volcán).

3. Agregar el resto de los ingredientes y amasar.

4. Incorporar agua en caso de que sea necesario.

5. Amasar hasta lograr una mezcla homogénea.

6. Dividir en 6 porciones iguales, formar ovillos y con un cuchillo marcar una ‘x’ en cada pan.

7. Pincelar con los huevos (batidos) y disponer una lata enmantequillada.

8. Hornear por 25 minutos o hasta que se doren.