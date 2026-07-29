Pan de huevo
Perfecto para la hora de la once o para acompañar un café o té, es una preparación sencilla que invita a disfrutar del sabor de lo hecho en casa.
Receta para 6 porciones.
Ingredientes:
2 tazas y 1⁄2 de harina (con polvos de hornear).
1⁄2 cucharadita de polvos de hornear.
1⁄2 taza de azúcar flor.
2 huevos.
1 cucharadita de vainilla.
2 cucharadita de mantequilla.
Agua (cantidad necesaria).
Preparación:
1. Precalentar el horno a 170°.
2. Cernir la harina y hacer un agujero en el centro (volcán).
3. Agregar el resto de los ingredientes y amasar.
4. Incorporar agua en caso de que sea necesario.
5. Amasar hasta lograr una mezcla homogénea.
6. Dividir en 6 porciones iguales, formar ovillos y con un cuchillo marcar una ‘x’ en cada pan.
7. Pincelar con los huevos (batidos) y disponer una lata enmantequillada.
8. Hornear por 25 minutos o hasta que se doren.
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