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    PDI desarticula banda delictual dedicada a las encerronas y portonazos en la Región Metropolitana

    La banda estaba conformada por un grupo de jóvenes que ronda los 20 años y un menor de edad.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    PDI

    Durante la madrugada de este miércoles, personal de la Policía de Investigaciones (PDI) realizó un operativo en las comunas de Puente Alto y Pedro Aguirre Cerda con el fin de desarticular una banda delictual dedicada a cometer encerronas, portonazos y otros robos violentos.

    El procedimiento, que involucró el allanamiento a ocho domicilios, fue desarrollado por la Fuerza de Tarea de Encerronas, Portonazos y Abordazos (EPA) de la PDI, en coordinación con la Fiscalía Metropolitana Sur.

    Según detalló el subcomisario Joan Meza, de la Fuerza de Tarea EPA, “luego de un exhaustivo trabajo de análisis criminal e inteligencia policial, lograron identificar una banda criminal dedicada a la comisión de diferentes delitos violentos ocurridos durante el presente año, en diferentes comunes de la Región Metropolitana”.

    De acuerdo con la investigación, la organización tenía como principal objetivo el robo de vehículos de alta gama.

    “Se logró acreditar la participación de ocho miembros de esta estructura criminal, se gestionaron en coordinación con el Ministerio Público estas órdenes de entrada y registro, órdenes de detención, y fueron materializadas la mañana de hoy”, agregó.

    Respecto de los integrantes de la banda, el funcionario policial detalló que “en esta estructura criminal se detectó que sus miembros principalmente corresponden a adultos, cuyo promedio de edad bordea los 20 años, no obstante, también tenemos el caso de un menor de edad”.

    En cuanto a su funcionamiento, el subcomisario explicó que la organización mantenía una estructura con funciones definidas, en la que algunos integrantes se encargaban de conducir los vehículos, otros de intimidar a las víctimas y otros de coordinar la comisión de los delitos.

    Además, explicó que estos publicaban sobre sus delitos en redes sociales. “Mediante esta actitud, logran validarse con sus pares, logran llamar la atención y eventualmente ser captados por estructuras criminales más complejas”, explicó.

    Por su parte, el fiscal Ignacio Pfaur, de la Fiscalía Metropolitana Sur, indicó que la investigación permitió vincular a la banda con seis delitos cometidos en las comunas de San Miguel, Independencia, Renca, Vitacura y La Reina.

    “El modus operandi utilizado por estos sujetos era comenzar robo de vehículos de alta gama para efectos de no ingresar a las autopistas y efectuar las encerronas a las demás víctimas, pero además utilizaban como otro modus operandi la comisión de delitos de robo con intimidación al interior de domicilios conocidos como turbazos”, expresó.

    Más sobre:PDIPolicialPortonazosEncerronas

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