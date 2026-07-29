Concejo municipal de Cerro Navia suspende decisión de salirse de la ACHM y hará consulta a Contraloría por votación del directorio

El Concejo Municipal de Cerro Navia suspendió finalmente este miércoles su decisión de salirse de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM).

Antes de votar la determinación enviarán un oficio a Contraloría para que establezca si existieron irregularidades en la votación del directorio de la ACHM , que finalmente definió apoyar la propuesta del Ejecutivo para compensar a los municipios por la exención de contribuciones por siete votos contra seis.

Y es que ya la semana pasada el alcalde Mauro Tamayo (Ind.) anunció que pondría en tabla esta determinación, luego que criticara el acuerdo alcanzado entre el Ejecutivo y la ACHM. Con ello, se trataba del primer municipio liderado por un jefe comunal de la oposición en discutir esta posibilidad tras el quiebre entre los alcaldes de la asociación.

DIEGO MARTIN/ATON CHILE

En ese sentido, el jefe comunal argumentó durante la instancia municipal que la asociación “no defendió los intereses de las comunas con menos ingresos de Chile” y que “su único esfuerzo fue apoyar a las comunas con mayores recursos”.

Además remarcó que la ACHM “no cumplió con el acuerdo institucional tomado en La Serena” y que en la votación del directorio, que finalizó con siete votos a favor y seis en contra, no se abstuvo la alcaldesa de Las Condes, “la mayor beneficiada de esta compensación”.

Otro punto planteado fue que “la municipalidad de Cerro Navia en los últimos años no ha concurrido a las escuelas de temporada que organiza la ACHM” y que cada año, el municipio ahorraría casi 14 millones de pesos.

Durante la argumentación, el concejal Luis Beltrán (REP) argumentó su rechazo a la determinación de salirse, ya que consideró que “unidos vamos siempre a lograr más cosas independiente de que en algún minuto las circunstancias o el contexto no nos favorezca, como en esta ocasión”.

Mientras tanto, el edil Mario Ferrada (PC) se preguntó “¿Por qué no pensar en permanecer y cambiar el estado de las cosas?“.

“Bien vale la pena permanecer por lo menos hasta que demos esta discusión, aprovechemos esta instancia. Y si hemos estado gastando trescientos trece millones y algo durante tiempo, aprovechémoslo, busquemos los mecanismos”, añadió al respecto.

Las dudas sobre la determinación del directorio

Otro elemento lo trajo a colación el concejal Israel Alberti (PS), quien consideró que antes de determinar esta decisión sería necesario que la Contraloría se pronuncie respecto a la votación de la alcaldesa Catalina San Martín en el directorio de la ACHM .

“Creo sería bueno que Contraloría pudiera revisar esto y establecer si efectivamente debió inhabilitarse y con el mérito de eso podemos salir de la asociación sin que nadie nos diga que no somos democráticos”, argumentó.

Y es que este apartado ya había sido apuntado por otros jefes comunales como Karina Delfino, vicepresidenta de la ACHM.

En una entrevista con Desde la Redacción de La Tercera, Catalina San Martín respondió a estas críticas y afirmó que “hay un grupo de alcaldes de izquierda, no todos, que está derechamente mintiendo con lo que ocurrió en La Serena”.

28-07-2026 CATALINA SAN MARTIN FOTO: PEDRO RODRIGUEZ PEDRO RODRIGUEZ

“Respecto a lo que plantea Karina de que yo no podría votar porque represento una comuna que tiene recursos, no sé si para Karina o para algún otro alcalde la democracia sirve sólo cuando lo beneficia. Si vamos a estar sentados en una mesa donde sólo pueden votar aquellos que yo creo que deben votar, estamos entendiendo muy mal cómo se compone la democracia”, añadió al respecto.

Precisamente las dudas respecto a la determinación del directorio, finalmente llevó a que se decidiera suspender la decisión de salirse o no de la asociación y esperar un pronunciamiento de Contraloría sobre el asunto.

“Para que sea más claro, y no quede duda alguna, se somete a votación suspender la decisión de desafiliarse de la Asociación Chilena de Municipalidades y haremos una presentación a través de la Dirección de Asesoría Jurídica a la Contraloría General de la República, a objeto de precisar los hechos que han sido comentados en este concejo municipal”, resumió finalmente Tamayo.