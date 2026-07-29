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    Ley Vozinha tendrá jornada clave este viernes: Consejo de Presidentes votará excepción para el arquero de Colo Colo

    La ANFP citó a los clubes para discutir la regla que prohíbe la utilización de apodos en las camisetas del fútbol chileno.

    Por 
    Matías Parker
     
    Carlos González Lucay
    Este viernes se discutirá la excepción a la regla para que Vozinha juegue con su apodo. Li Ming

    La llegada de Vozinha a Colo Colo ha generado revuelo nacional e internacional. El popular arquero de Cabo Verde, una de las grandes figuras del Mundial, arribará este jueves al país para sumarse a los albos por 18 meses.

    Con la llegada del meta africano surgió un particular inconviente con respecto a su camiseta, pues las bases del Torneo Nacional impiden que los jugadores puedan utilizar apodos en su vestimenta. Justamente, el caso del futbolista. Es por ello que Colo Colo solicitó formalmente una reunión del Consejo de Presidentes para cambiar este aspecto normativo. Para ello, necesita la unanimidad de los presentes para cumplir con ese objetivo.

    Precisamente, la ANFP acogió el requerimiento y en conformidad al artículo 550 del Código Civil, citó a una Asamblea Extraordinaria de Consejo de Presidentes de Primera División para este viernes 31 de julio de 2026, a las 13.00 horas.

    El encuentro se llevará a cabo a través de una videoconferencia, a través de la plataforma Zoom. El objetivo será discutir una excepción del inciso quinto del artículo 36° de las Bases de Primera División de la Temporada 2026 para que Josimar José Évora Días pueda utilizar el apodo “Vozinha” en su camiseta.

    El golero caboverdiano de 40 años goza de un momento de gran popularidad debido a sus notables actuaciones en Norteamérica, que le valieron ingresar al once ideal de la FIFA del Mundial. Además, hoy cuenta con casi 30 millones de seguidores, entre ellos, las grandes estrellas del fútbol planetario.

    La polémica norma

    El artículo 36° de las bases del campeonato indica que “para la identificación personal de los jugadores se deberá estampar el apellido paterno y/o materno en la parte superior de la espalda de la camiseta entre 5 y 5,5 cm de altura, pudiéndose agregar la inicial del primer nombre. No se admitirán apodos, apelativos o sobrenombres. En el caso de existir jugadores con el mismo apellido en un club, se deberá agregar, para distinguirlos, la inicial del nombre o del segundo apellido, en ese orden de prelación”.

    Por cierto, más adelante se señala el castigo que acarrea el incumplir este requerimiento: “El caso de infracción a las obligaciones contempladas en el presente artículo, se sancionará con una tarjeta amarilla administrativa al jugador infractor y, al club infractor, por cada una de ellas, con una multa de hasta 20 UF, según la estimación que efectuare el Tribunal Autónomo de Disciplina”.

    Más sobre:ANFPConsejo de PresidentesVozinhaColo ColoMundial 2026

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