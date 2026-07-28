El Cóndor Rojas apunta a Colo Colo por la llegada de Vozinha: “Es lamentable”

Colo Colo está convulsionado. El anuncio del fichaje de Vozinha puso a los albos en el centro de la escena internacional. El guardameta de Cabo Verde fue una de las sensaciones del último Mundial. En sus manos residió buena parte de la sorprendente actuación de los sudafricanos en el torneo que se disputó en Estados Unidos, México y Canadá. Realizó actuaciones notables ante el campeón España y el finalista Argentina y apareció en la oncena ideal del torneo. En las redes sociales, se transformó en un fenómeno. Pasó de tener 60 mil seguidores a sumar casi 30 millones.

El arribo del golero, quien defendía al Chaves, de la segunda división del fútbol portugués, produce sensaciones encontradas. Si bien a nivel internacional es considerada una gran movida del club que preside Aníbal Mosa, justamente el encargado de ratificar el acuerdo, en el entorno más cercano a los albos, hay quienes no comparten la contratación del meta de 40 años, a pesar del efecto inmediato que produjo: el Cacique se transformó en materia de comentario en todo el orbe.

El Cóndor Rojas critica la llegada de Vozinha: “Es lamentable, no por él, sino por el futuro de los arqueros de Colo Colo”

Roberto Rojas se inscribe en el segundo grupo. El Cóndor no se formó en el club albo, pero, por sus actuaciones, se transformó en ídolo del club, en el que ganó dos títulos nacionales (1983 y 1986) y dos Copa Chile. (1982 y 1995). Su diagnóstico es claro.

“Es lamentable, no por Vozinha, sino por el futuro de los arqueros en Colo Colo, que siempre tuvo porteros que aparecieron en las cadetes o que llegaron con pocos años al club”, establece, en el inició del diálogo con El Deportivo, con evidente preocupación acerca del futuro de Gabriel Maureira y Eduardo Villanueva.

Vozinha, en el Mundial.

“Traer uno de 40 años es impedirles que sigan jugando y desarrollándose. Sin menospreciar a Vozinha, a Colo Colo no le ayuda”, consigna, en alusión al freno que significará la presencia del africano en la evolución del primero, quien asumió el pórtico después de la lesión de Fernando de Paul, y del segundo, quien ha ido a la banca de suplentes y es considerado como otro de los arqueros de alta proyección entre los que se han formado en el club albo.

El exmeta de la Roja y de Sao Paulo discute, incluso, la naturaleza de la contratación. “Si Colo Colo fuera detrás de un arquero que tenga 29 o 30 años estaría bien. Pero de uno de 40 es más difícil. Esos muchachos que ya tienen un camino ven un arquero que tiene cierta edad y que no va a tener más rendimiento que el que tuvo, que es esporádico, como el que tuvo en la Copa del Mundo, y se desmotivan”, sostiene del efecto nocivo que puede tener la apuesta.

El diagnóstico va acompañado de una evidencia. “Pasó lo mismo con Luis Gabelo Conejo (quien defendió a Costa Rica en Italia 90), que lo contrataron en Europa (estuvo en el Albacete) y no llegó ni a jugar. Hoy el rendimiento físico es clave", recalca.

Gabriel Maureira. (Foto: Photosport) MARCO VAZQUEZ/PHOTOSPORT

La duda clave

Rojas también repara en un elemento que considera crucial: la discreta trayectoria del caboverdiano previo al Mundial. El Batuque FC y el CS Mindelense, en su país; el Progresso de Sambizanga, en Angola; el FC Zimbru Chișinău, en Moldavia; el Gil Vicente, en Portugal; el AEL Limassol, en Chipre; y el FK AS Trenčín, en Eslovaquia completa un reorrido de pocas luces.

El Cóndor, como pasaba con esos balones que parecían tener la red como destino, no lo deja pasar. “Vozinha hizo un buen trabajo en la Copa del Mundo, pero hay que analizar lo que ha hecho en los clubes a nivel internacional”, sostiene.

En ese sentido, teoriza respecto de un buen rendimiento circunstancial, por más que se haya producido en el torneo más importante que ofrece el calendario futbolístico y ante algunos de los mejores exponentes de la actividad. “En cuatro o cinco partidos se puede andar bien o mal. Él anduvo bien en el Mundial y por eso se transformó en una figura atractiva para todos, pero hay que ver cómo ha estado en una carrera larga”, enfatiza.

Esa consideración y la avanzada edad del africano lo llevan a insistir en su planteamiento inicial. “Colo Colo debería continuar con los jóvenes y buscar un arquero de 29 años, más que uno que ya tiene más de 40″, establece, enérgicamente.