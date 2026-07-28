SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    El Cóndor Rojas apunta a Colo Colo por la llegada de Vozinha: “Es lamentable”

    El histórico guardameta, dos veces campeón con los albos en Primera División, repara en el perjuicio que significará el arribo del meta de Cabo Verde.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Roberto Rojas, con la camiseta de Colo Colo, en el homenaje que recibió en el Monumental.

    Colo Colo está convulsionado. El anuncio del fichaje de Vozinha puso a los albos en el centro de la escena internacional. El guardameta de Cabo Verde fue una de las sensaciones del último Mundial. En sus manos residió buena parte de la sorprendente actuación de los sudafricanos en el torneo que se disputó en Estados Unidos, México y Canadá. Realizó actuaciones notables ante el campeón España y el finalista Argentina y apareció en la oncena ideal del torneo. En las redes sociales, se transformó en un fenómeno. Pasó de tener 60 mil seguidores a sumar casi 30 millones.

    El arribo del golero, quien defendía al Chaves, de la segunda división del fútbol portugués, produce sensaciones encontradas. Si bien a nivel internacional es considerada una gran movida del club que preside Aníbal Mosa, justamente el encargado de ratificar el acuerdo, en el entorno más cercano a los albos, hay quienes no comparten la contratación del meta de 40 años, a pesar del efecto inmediato que produjo: el Cacique se transformó en materia de comentario en todo el orbe.

    El Cóndor Rojas critica la llegada de Vozinha: “Es lamentable, no por él, sino por el futuro de los arqueros de Colo Colo”

    Roberto Rojas se inscribe en el segundo grupo. El Cóndor no se formó en el club albo, pero, por sus actuaciones, se transformó en ídolo del club, en el que ganó dos títulos nacionales (1983 y 1986) y dos Copa Chile. (1982 y 1995). Su diagnóstico es claro.

    “Es lamentable, no por Vozinha, sino por el futuro de los arqueros en Colo Colo, que siempre tuvo porteros que aparecieron en las cadetes o que llegaron con pocos años al club”, establece, en el inició del diálogo con El Deportivo, con evidente preocupación acerca del futuro de Gabriel Maureira y Eduardo Villanueva.

    Vozinha, en el Mundial.

    Traer uno de 40 años es impedirles que sigan jugando y desarrollándose. Sin menospreciar a Vozinha, a Colo Colo no le ayuda”, consigna, en alusión al freno que significará la presencia del africano en la evolución del primero, quien asumió el pórtico después de la lesión de Fernando de Paul, y del segundo, quien ha ido a la banca de suplentes y es considerado como otro de los arqueros de alta proyección entre los que se han formado en el club albo.

    El exmeta de la Roja y de Sao Paulo discute, incluso, la naturaleza de la contratación. “Si Colo Colo fuera detrás de un arquero que tenga 29 o 30 años estaría bien. Pero de uno de 40 es más difícil. Esos muchachos que ya tienen un camino ven un arquero que tiene cierta edad y que no va a tener más rendimiento que el que tuvo, que es esporádico, como el que tuvo en la Copa del Mundo, y se desmotivan”, sostiene del efecto nocivo que puede tener la apuesta.

    El diagnóstico va acompañado de una evidencia. “Pasó lo mismo con Luis Gabelo Conejo (quien defendió a Costa Rica en Italia 90), que lo contrataron en Europa (estuvo en el Albacete) y no llegó ni a jugar. Hoy el rendimiento físico es clave", recalca.

    Gabriel Maureira. (Foto: Photosport) MARCO VAZQUEZ/PHOTOSPORT

    La duda clave

    Rojas también repara en un elemento que considera crucial: la discreta trayectoria del caboverdiano previo al Mundial. El Batuque FC y el CS Mindelense, en su país; el Progresso de Sambizanga, en Angola; el FC Zimbru Chișinău, en Moldavia; el Gil Vicente, en Portugal; el AEL Limassol, en Chipre; y el FK AS Trenčín, en Eslovaquia completa un reorrido de pocas luces.

    El Cóndor, como pasaba con esos balones que parecían tener la red como destino, no lo deja pasar. “Vozinha hizo un buen trabajo en la Copa del Mundo, pero hay que analizar lo que ha hecho en los clubes a nivel internacional”, sostiene.

    En ese sentido, teoriza respecto de un buen rendimiento circunstancial, por más que se haya producido en el torneo más importante que ofrece el calendario futbolístico y ante algunos de los mejores exponentes de la actividad. “En cuatro o cinco partidos se puede andar bien o mal. Él anduvo bien en el Mundial y por eso se transformó en una figura atractiva para todos, pero hay que ver cómo ha estado en una carrera larga”, enfatiza.

    Esa consideración y la avanzada edad del africano lo llevan a insistir en su planteamiento inicial. “Colo Colo debería continuar con los jóvenes y buscar un arquero de 29 años, más que uno que ya tiene más de 40″, establece, enérgicamente.

    Más sobre:VozinhaColo ColoRoberto RojasCóndor RojasFernando OrtizClaudio BravoFútbolFútbol Nacional

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Paulina Núñez no comparte proyecto “Escucha su Corazón” y expresa dudas por nueva causal de cesación del cargo por consumo de drogas

    Gabriel Hernández es elegido nuevo decano de Derecho de la Universidad de Chile tras imponerse en segunda vuelta

    Qué fue lo más pedido por delivery en Chile durante el Mundial 2026

    Corte ordena indemnizar con $60 millones a hombre que resultó con daño neurológico por impacto de lacrimógena en 2019

    “Recibimos un país marcado por el abandono”: los ejes del primer discurso de la Presidenta de Perú

    Desbordes de ríos y más de 600 personas aisladas: los estragos del sistema frontal en la zona centro sur

    Lo más leído

    1.
    Hay siete partidos sospechosos: la investigación que golpea a Gianni Infantino por presuntos amaños en el Mundial 2026

    Hay siete partidos sospechosos: la investigación que golpea a Gianni Infantino por presuntos amaños en el Mundial 2026

    2.
    Infantino, contra las cuerdas: Congreso de Estados Unidos lo cita y exige documentos por presuntos favores a Donald Trump

    Infantino, contra las cuerdas: Congreso de Estados Unidos lo cita y exige documentos por presuntos favores a Donald Trump

    3.
    El supuesto ‘hijo de Vozinha’ reacciona al arribo del arquero a Colo Colo: “El mejor país de Chile”

    El supuesto ‘hijo de Vozinha’ reacciona al arribo del arquero a Colo Colo: “El mejor país de Chile”

    4.
    “Un técnico de vocación tardía”: viaje a los inicios de Luis de la Fuente, campeón del mundo con la selección de España

    “Un técnico de vocación tardía”: viaje a los inicios de Luis de la Fuente, campeón del mundo con la selección de España

    5.
    Las razones de la UC para sancionar a cinco hinchas que asistieron al Claro Arena

    Las razones de la UC para sancionar a cinco hinchas que asistieron al Claro Arena

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Impactantes videos muestran el tornado que afectó a Chillán Viejo: qué se sabe hasta ahora

    Impactantes videos muestran el tornado que afectó a Chillán Viejo: qué se sabe hasta ahora

    Los beneficios de la vitamina C para el cerebro en la vejez, según un reciente estudio

    Los beneficios de la vitamina C para el cerebro en la vejez, según un reciente estudio

    Tres sistemas frontales dejarán hasta cinco días de lluvia en la Región Metropolitana, según el tiempo

    Tres sistemas frontales dejarán hasta cinco días de lluvia en la Región Metropolitana, según el tiempo

    “Irritación y dolor”: los efectos del wasabi y otros alimentos en perros, según un veterinario

    “Irritación y dolor”: los efectos del wasabi y otros alimentos en perros, según un veterinario

    Servicios

    Comunas donde no habrá recolección de basura durante este miércoles

    Comunas donde no habrá recolección de basura durante este miércoles

    Bono al Trabajo de la Mujer de hasta $678 mil: ¿Cuándo se realiza el pago anual?

    Bono al Trabajo de la Mujer de hasta $678 mil: ¿Cuándo se realiza el pago anual?

    Rating del lunes 27 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 27 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Paulina Núñez no comparte proyecto “Escucha su Corazón” y expresa dudas por nueva causal de cesación del cargo por consumo de drogas
    Chile

    Paulina Núñez no comparte proyecto “Escucha su Corazón” y expresa dudas por nueva causal de cesación del cargo por consumo de drogas

    Gabriel Hernández es elegido nuevo decano de Derecho de la Universidad de Chile tras imponerse en segunda vuelta

    Corte ordena indemnizar con $60 millones a hombre que resultó con daño neurológico por impacto de lacrimógena en 2019

    Apple se convierte en la segunda empresa en conseguir los US$5 billones de valor bursátil
    Negocios

    Apple se convierte en la segunda empresa en conseguir los US$5 billones de valor bursátil

    Cartera de inversión del MOP sumará US$ 15.000 millones para este gobierno: incluye líneas de Metro y ampliación del servicio de trenes

    Gobierno decreta emergencia agrícola en el norte y ministro Campos ve efectos transitorios en el precio de alimentos

    Qué fue lo más pedido por delivery en Chile durante el Mundial 2026
    Tendencias

    Qué fue lo más pedido por delivery en Chile durante el Mundial 2026

    Las 13 regiones de Chile que tendrán lluvia hoy, según el pronóstico

    Advierten el retorno de un frente de lluvia intensa a Coquimbo y Valparaíso este viernes: revisa los sectores afectados

    Las razones de la UC para sancionar a cinco hinchas que asistieron al Claro Arena
    El Deportivo

    Las razones de la UC para sancionar a cinco hinchas que asistieron al Claro Arena

    Independiente anuncia a Santiago Mele, el arquero al que Fernando Ortiz quería en Colo Colo

    O’Higgins toma nota: Carlos Palacios vuelve a lesionarse en Boca Juniors de cara al duelo por la Copa Sudamericana

    Review del teclado Redragon Kumara Magnetic: el clásico se renueva con efecto Hall
    Tecnología

    Review del teclado Redragon Kumara Magnetic: el clásico se renueva con efecto Hall

    Marvel’s Wolverine fija lanzamiento para septiembre y revela su primer tráiler de historia

    IA Agéntica: la energía del siglo XXI

    Manuel García despedirá su exitosa gira “Pánico” en el Teatro Municipal de Santiago
    Cultura y entretención

    Manuel García despedirá su exitosa gira “Pánico” en el Teatro Municipal de Santiago

    Christián Henríquez y la segunda vida de Ruperto: “Hoy es un personaje icónico”

    Cancamusa lleva su Dopamina Tour a Europa, con shows en España, Inglaterra y Francia

    “Recibimos un país marcado por el abandono”: los ejes del primer discurso de la Presidenta de Perú
    Mundo

    “Recibimos un país marcado por el abandono”: los ejes del primer discurso de la Presidenta de Perú

    Gobernabilidad, seguridad ciudadana y polarización: los retos de Keiko Fujimori en la presidencia de Perú

    Zelenski destaca reunión con Trump en la Casa Blanca: “Es importante que el proceso diplomático se revitalice”

    Hablemos de amor: renuncié por amor (a mí)
    Paula

    Hablemos de amor: renuncié por amor (a mí)

    La reivindicación de los psicofármacos

    El mundo a través de los ojos de Juan, el Daltónico