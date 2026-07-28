Muchos exámenes y distintas opiniones médicas: las razones que llevaron a la U a frenar el fichaje de Valentín Gauthier

Universidad de Chile consiguió este fin de semana un importante triunfo contra Audax Italiano que le permitió mantenerse como uno de los escoltas de Colo Colo en la Liga de primera.

El elenco universitario doblegó por 2-1 a los itálicos y se metió en el tercer puesto con 27 puntos, igualando el registro de Universidad Católica que tiene mejor diferencia de goles.

En este camino, uno de los puntos débiles que ha mostrado el cuadro laico ha sido en el sector defensivo. Por lo mismo en Azul Azul trabajan en busca de una alternativa que ayude a la competencia interna.

Así, la dirigencia dio con el uruguayo Valentín Gauthier, de 22 años, quien se formó en Club Remeros y Ferro Carril, antes de incorporarse a Juventud de Las Piedras, donde debutó como profesional en 2022.

En el club uruguayo disputó 75 partidos oficiales entre 2022 y 2025, anotó cinco goles y fue parte del plantel que logró el ascenso a la Primera División en 2024.

En 2025 fue transferido al León de México, luego de destacar en el Torneo Apertura del fútbol uruguayo. Además, integró la selección de Uruguay Sub 20 que obtuvo el segundo lugar en el Campeonato Sudamericano de 2023.

El jugador llegó hace algunos días a Chile, y en su llegada mostraba buen ánimo para unirse a la U. “Llegó muy bien, me vengo preparando, hice toda la pretemporada en León, me vengo preparando como si tuviera que jugar mañana y desde ese lado físicamente estoy muy bien vengo bien”, señaló.

La evaluación del riesgo

A pesar de estos dichos, en la U tomaron la decisión de frenar el fichaje después de que se sometiera a los exámenes médicos de rigor y se detectaran algunos problemas que detuvieron la firma. Se consultó con diferentes médicos y opiniones de expertos para no volver a cometer errores del pasado.

“Nosotros estamos aplicando lo que corresponde, que son los protocolos internos de nuestro club. Esos protocolos están en proceso para poder conocer todos los antecedentes y, finalmente, tomar una decisión”, señaló la presidenta de Azul Azul, Cecilia Pérez, en la previa del duelo contra Audax.

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“Cuando se habla de exámenes médicos, uno no puede referirse a ellos. En nuestro país existe la Ley de Protección de los Derechos del Paciente y esa información nunca puede ser liberada, salvo por la propia persona. Eso no es solo respecto de Valentín, sino de todo el proceso que lleva adelante nuestro club”, explicó a continuación.

De todas maneras, planteó que “un jugador es jugador de Universidad de Chile solo cuando es oficializado ante ustedes. Antes de eso no se puede hablar de que un fichaje esté caído o no; simplemente, todavía no es jugador de la U”.

A su vez, mostró su tranquilidad por el trabajo que han desarrollado el técnico Fernando Gago con la secretaría técnica para reforzar el plantel.

“Confiamos en el trabajo que han realizado de manera muy coordinada Fernando Gago, la gerencia deportiva y la secretaría técnica. Existen plazos en este mercado de pases y los vamos cumpliendo según las necesidades del cuerpo técnico”, sostuvo.

“Tenemos la convicción y el compromiso de que Universidad de Chile tiene que pelear hasta el último día los dos campeonatos que estamos disputando: el torneo nacional y la Copa Chile”, cerró Cecilia Pérez.