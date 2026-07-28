Metro inicia la jornada con Santa Isabel en Línea 5 cerrada tras incendio que afectó a un vagón
El siniestro que se produjo durante la tarde del lunes dejó un total de 11 personas lesionadas.
Durante la mañana de este martes Metro de Santiago inició su servicio con la estación Santa Isabel cerrada y sin detención de trenes, luego de que un incendio afectara a un vagón durante la tarde del lunes.
Según informaron desde Metro, a raíz de la contingencia estación Parque Bustamante en Línea 5 operará como estación común durante la jornada.
Los hechos se registraron pasadas las 17:00 horas, cuando por causas que se investigan se inició un incendio en un carro NS-74.
A raíz del hecho se registraron 11 personas lesionadas, entre ellas dos voluntarios de bomberos, así como un vagón completamente destruido y dos con daños menores.
Durante la emergencia, hasta la estación Santa Isabel llegaron cerca de 21 carros y voluntarios de diez compañías del Cuerpo de Bomberos de Santiago, además de cuatro compañías del Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa quienes trabajaron en controlar la emergencia.
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