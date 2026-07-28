Metro inicia la jornada con Santa Isabel en Línea 5 cerrada tras incendio que afectó a un vagón

Durante la mañana de este martes Metro de Santiago inició su servicio con la estación Santa Isabel cerrada y sin detención de trenes, luego de que un incendio afectara a un vagón durante la tarde del lunes.

Según informaron desde Metro, a raíz de la contingencia estación Parque Bustamante en Línea 5 operará como estación común durante la jornada.

Los hechos se registraron pasadas las 17:00 horas, cuando por causas que se investigan se inició un incendio en un carro NS-74.

A raíz del hecho se registraron 11 personas lesionadas, entre ellas dos voluntarios de bomberos, así como un vagón completamente destruido y dos con daños menores.

Durante la emergencia, hasta la estación Santa Isabel llegaron cerca de 21 carros y voluntarios de diez compañías del Cuerpo de Bomberos de Santiago, además de cuatro compañías del Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa quienes trabajaron en controlar la emergencia.