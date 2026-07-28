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    “Vamos a hacer algo diferente”: Zinedine Zidane se desmarca del estilo de Deschamps tras asumir como DT de Francia

    El entrenador comenzará su proceso a cargo de Les Bleus el próximo 1 de agosto por un periodo de cuatro años.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.

    La selección de Francia ya tiene oficialmente a su nuevo técnico. Este martes el presidente de la Federación Francesa de Fútbol, Philippe Diallo, presentó a Zinedine Zidane como el nuevo técnico de Les Bleus, quien llega con un contrato que se extenderá hasta el Mundial de 2030.

    “Tengo el privilegio, el gran honor y también la emoción de anunciar que Zinedine Zidane será el próximo DT de la selección francesa durante los próximos cuatro años. Este contrato entrará en vigor el próximo 1 de agosto. Presentará a todo su cuerpo técnico a principios de septiembre”, indicó el mandamás de la FFF.

    A continuación, el extécnico del Real Madrid tomó la palabra para expresar su alegría por este paso en su carrera, explicando además la razón por la que ha estado sin dirigir en los últimos años.

    Hoy, para mí, es en cierto modo un sueño. Lo que puedo decirles es que, en los últimos cuatro o cinco años, he recibido propuestas para dirigir a nivel de club, pero las he rechazado todas por la selección francesa”, apuntó.

    “Lo único que quería hacer era entrenar a la selección francesa. Después de mi experiencia con el Real Madrid, mi único objetivo era entrenar a la selección francesa”, insistió.

    “He superado todas las etapas hasta llevar a la selección absoluta, que para mí es lo máximo. Hoy tengo la oportunidad de convertirme en seleccionador y voy a darlo todo para seguir ganando”, añadió.

    También dio a conocer cuáles serán los próximos pasos a seguir después de que asuma el cargo. “Tengo que ver a los jugadores, tengo que explicarles cuál es mi proyecto de juego, qué vamos a hacer juntos y, después, me corresponderá a mí, como líder y como entrenador, guiar a este equipo para que siga ganando”, expresó.

    Además, señaló que este paso en su carrera lo había estado esperando desde el momento que Didier Deschamps tomó la decisión de poner fin a su proceso tras el Mundial de Norteamérica 2026.

    “Siempre he visto a esta selección francesa como aficionado, pero también como futuro entrenador. En cuanto Dédé (Didier Deschamps) tomó su decisión, creo que fue en enero de 2025, al día siguiente ya quería ser el próximo DT”, reveló.

    Por último, alabó el rendimiento de Francia en el último tiempo. “Durante los últimos cinco años no estuve cruzado de brazos. He visto muchos partidos, muchísimos, incluso más que cuando entrenaba al Real Madrid, porque tuve la oportunidad de ver muchos otros y no solo de los equipos a los que me iba a enfrentar. He visto mucho a la selección francesa en su conjunto y puedo decir que tiene un gran potencial”.

    Sobre la participación en la Copa 2026, consideró que “el rendimiento del equipo fue magnífico. El estilo de juego también. Estuve allí, observé el ambiente, fue fabuloso y lo pasé genial. Durante todos estos años he disfrutado mucho viendo a este equipo. Y ahora vamos a hacer las cosas de otra manera”, cerró.

    Así, el desafío que tiene Zidane por delante es bastante complicado, en especial considerando lo que logró Deschamps en sus casi 15 años a cargo de la selección francesa. Entre los logros destacados está el título del Mundial de Rusia 2018 y el segundo puesto en Qatar 2022, además del cuarto lugar en Norteamérica 2026.

    También conquistó la Nations League en 2021 y acabó la Eurocopa de 2016 como subcampeón tras perder en la final contra la Portugal de Cristiano Ronaldo.

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