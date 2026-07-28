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    Ben Brereton está próximo a regresar a uno de los lugares donde fue más feliz en el fútbol

    El chileno tiene contrato vigente con Southampton, cuadro que adquirió su pase hace dos temporadas. Sin embargo, el atacante está cerca de salir en esta ventana de fichajes.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Ben Brereton volvió a sonreír tras su cesió en el Derby County. FOTO: @dcfcofficial

    Hace dos años, Southampton compró el pase de Ben Brereton a Villarreal de España, previo pago de una cifra cercana a los 9 millones de dólares. En ese entonces, el atacante chileno tenía 25 años y proyectaba un futuro exitoso en la Premier League de Inglaterra.

    Sin embargo, el nativo de Stoke-on-Trent nunca pudo despegar en los Santos. Después de dos temporadas, el futbolista solo pudo disputar 15 partidos con los albirrojos, en los que pasó apenas los 600 minutos en total (40 por partido), no anotó goles y tampoco concedió asistencias.

    Pobres números que decepcionaron a la directiva del club portuario. En ese escenario, sin espacio en el primer equipo, las autoridades de la institución alternaron su estadía en el fútbol inglés con dos cesiones sin cargo en conjuntos británicos.

    La idea de la dirigencia era entregar mayor recorrido al delantero, quien tiene contrato hasta junio de 2028 con los albirrojos. Como parte de esa medida, el jugador se fue a préstamo a Sheffield United y el Derby County, ambas instituciones de la Championship, el fútbol de ascenso en Inglaterra.

    En este último club de los Carneros, institución en la que estuvo la temporada completa, obtuvo un rendimiento sobresaliente después de marcar ocho goles en 41 partidos.

    Nuevo escenario

    De acuerdo con los medios locales, Brereton sigue sin convencer a los directivos del Soton. Es más, en ese escenario, la prensa especula con una nueva salida del atacante en este mercado de fichajes, el cual cierra de ventana de traspasos el 1 de septiembre próximo.

    Según el medio isleño The Yorkshire Post, un viejo conocido quiere el regreso de Big Ben. Se trata de Sheffield United, institución que está considerando la posibilidad de fichar por tercera vez al delantero chileno.

    El jugador de 27 años no es un desconocido para la afición de Bramall Lane, ya que ha tenido dos cesiones en los Blades. Terminó la temporada 2023/24 cedido en el Sheffield United por el Villarreal y luego se unió temporalmente al equipo procedente del Southampton en enero de 2025.

    En este caso, si el Southampton vuelve a considerar prescindible al futbolista, el equipo que ya lo acogió en temporadas diferentes podría recuperarlo. Pese al interés, todavía no está claro si los Blades optarían por una cesión o un fichaje definitivo.

    Brereton siente un gran cariño por el club de South Yorkshire y es muy consciente de las exigencias del entrenador Chris Wilder, su principal aval en este nuevo regreso. El entrenador dirige los destinos del equipo desde 2025, cuando insistió en el retorno del chileno.

    “Brereton es un jugador al que he admirado durante mucho tiempo y siempre tuve en la mente que nos reuniríamos de nuevo y volvería a jugar para nosotros”, dijo el DT cuando anunció la vuelta del atacante.

    En sus dos medias temporadas con el equipo, el ariete acumuló 34 presencias en los que consiguió 10 conquistas y 4 asistencias.

    Más sobre:FútbolBen BreretonSouthamptonSheffield UnitedDerby County

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