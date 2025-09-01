SUSCRÍBETE
Ben Brereton llega al Derby County pensando en su retorno a la Roja: “Me encanta ir, es genial”

El atacante nacional realizó una extensa entrevista tras fichar por su nueva escuadra. Llegó a los Rams a préstamo por un año proveniente del Southampton.

Julián ConchaPor 
Julián Concha
Ben Brereton llegó a préstamo por un año al Derby County. Foto: @dcfcofficial (X).

Ben Brereton busca reencontrarse con su mejor nivel. El seleccionado nacional dejó el Southampton y partió a préstamo al Derby County, elenco que también milita en la Championship. Estará a préstamo por una temporada.

En sus primeras horas en los Rams, el chileno realizó una extensa entrevista en la valoró el cambio de aires y el nuevo paso en su carrera. “Estoy muy contento de que esto se haya resuelto. Estoy muy contento de estar aquí y no puedo esperar a empezar con los chicos”, comenzó señalando.

Brereton fue tajante sobre su deslucida etapa en los Saints: “He estado un par de años en Southampton y no jugado tanto como quisiera. He hablado con el entrenador y no dudé en venir a jugar más partidos y ayudar al equipo”, indicó.

Fue un desastre, así que fue una decisión fácil. Obviamente he tenido que pensar sobre esto con mi familia. Tengo dos hijos y una esposa. Soy de Stoke, así que es como volver a casa", añadió.

Una nueva experiencia

Brereton reveló detalles de la conversación que tuvo con John Eustace, técnico del Derby County. “Fueron muy buenas conversaciones, muy positivas. Hablé mucho con él. Viene de Blackburn y acá hay muchos amigos de Blackburn como (Lewis) Travis, que firmó el otro día”, dijo.

También habló sobre sus expectativas para la temporada: “Quiero jugar tantos partidos como pueda, quiero hacer goles, quiero ayudar al equipo, crear oportunidades para el equipo y ser un buen compañero al final del día. Estoy muy emocionado de estar involucrado en esta temporada. He tenido muchos fichajes y cosas así, pero estoy muy emocionado de conocer a los chicos”.

Brereton fue consultado sobre su experiencia jugando en Premier League, en el Villarreal y en la selección chilena. “Desde Blackburn, todo ha estado muy bien. Fui a España a jugar. Fue una experiencia muy buena y diferente, por la que estoy estoy contento. Y también jugando para Chile es una experiencia diferente. El nivel de los partidos, la competición y la atmósfera en los estadios definitivamente te ayudan y es una experiencia increíble”, señaló. “Pero, sí, ahora quiero venir aquí, hacerlo bien, jugar tanto como pueda. Quiero marcar goles y ayudar a mi equipo”, añadió.

Además, detalló sobre su regreso a la Roja: “Voy de vuelta esta noche. Tengo dos partidos contra Brasil y Uruguay, así que será otra buena experiencia con Chile. Me encanta ir allí. Es genial”.

“He estado ahí por dos o tres años. Hay mucha presión en los partidos. Desafortunadamente, estamos en el fondo de la clasificación para el Mundial, pero cada partido es enorme. Los fanáticos son tan apasionados, son increíbles, todos los fanáticos de Chile”, continuó.

Voy a ir allí, voy a trabajar duro y voy a volver. Estoy emocionado por el primer partido, por por volver y reunirme con los chicos”, cerró.

