Francisco, hijo del expresidente Patricio Aylwin, es la carta de Cecilia Pérez para reforzar al directorio de Azul Azul

Se viven días intensos en el CDA. La semana pasada, Michael Clark anunció su alejamiento de Azul Azul, la concesionaria que maneja los destinos de Universidad de Chile. Esta situación dejó a Cecilia Pérez en una posición de poder dentro del directorio y como la principal carta para tomar la presidencia.

Más allá del remezón en la testera, los movimientos al interior de la mesa han seguido sucediendo. Este lunes se confirmó el futuro arribo de José Miguel Insulza al directorio y, en las últimas horas, se concretó la llegada de Francisco Aylwin Oyarzún, el hijo menor del expresidente Patricio Aylwin, según información recabada por El Deportivo. Serán oficializados en la reunión de accionistas, que se realizará este martes, a partir de las 9 horas, en el CDA.

El periodista llega a la concesionaria de la mano la mencionada exministra Cecilia Pérez. Su trayectoria profesional está más vinculada a la comunicación corporativa. Ha sido Director de Asuntos Públicos de la Compañía Chilena de Comunicaciones, Gerente de Comunicaciones de IBM Chile, Director de Relaciones Institucionales de Telefónica Chile y Director Ejecutivo de Fundación Telefónica en Chile, entre otros cargos ejecutivos.

Francisco, hijo del expresidente Patricio Aylwin, llega a Azul Azul

Además, tiene un rol activo como Director de la Fundación Patricio Aylwin y desde la muerte de su padre en 2016 asumió la vocería familiar, por lo que su relación con los medios de comunicación es frecuente. No obstante, tuvo una experiencia vinculada a la gestión deportiva: fue secretario general del comité organizador de la Copa América 1991, la que se realizó en nuestro país.

Viajero y de la U

Aylwin Oyarzún, al igual que su padre, se ha identificado como hincha de Universidad de Chile, principalmente en redes sociales, en donde tiene algunos registros posando con vestimentas relacionadas con el club o haciendo una U con la mano. Aunque en estas plataformas predominan los contenidos que guardan relación con otra de sus grandes pasiones: los viajes.

“Tuve el privilegio de acompañar la procesión de Lágrimas y Favores —ni más ni menos que junto a Antonio Banderas— un Domingo de Ramos de hace algunos años. Una pasada, como dicen en España”, comentó el año pasado en una entrevista al sitio El Periodista, sobre una situación que vivió en Málaga. .

Entre sus experiencias por el mundo, se reconoce un amante de los amaneceres en el Mediterráneo, de los erizos u ostras de la bahía de Castro, de las luces de Manhattan y de la música de Joan Manuel Serrat.

Nuevos integrantes

El nombre de Francisco Aylwin Oyarzún se suma al de José Miguel Insulza. El otrora parlamentario llegará a la máxima instancia de la sociedad anónima estudiantil nombrado por el nuevo accionista José Ramón Correa.

El Exsecretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) es fanático del equipo del cual será director. También siempre ha cultivado su lado futbolero. “Desde chico soy hincha de la U y he visto todos los campeonatos que hemos ganado. Cuando estuve en el exilio no ganamos nada, así que no hubo nada que perderse”, aseguró en entrevista con La Tercera.

“Soy un devoto del fútbol y por suerte me han tocado partidos muy importantes. Estuve en el Estadio Nacional cuando Leonel Sánchez noqueó a un italiano en el Mundial del 62. También fui al estadio para la final de la Copa América en Chile y cuando Zidane le pegó el cabezazo a Materazzi... Estuve en el estadio el día que Maradona metió el gol con la mano a Inglaterra“, añadió.