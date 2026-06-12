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    El Deportivo

    Viernes, sábado y domingo a puro fútbol: quiénes juegan y quién transmite los partidos del Mundial 2026

    El debut de Brasil, el primer partido de Curazao y la participación de uno de los favoritos están programados para este viernes, sábado y domingo.

    Por 
    Jorge Sánchez Leiva
    Brasil debuta en el Mundial este sábado. Foto: @CONMEBOL (X).

    El Mundial ya está en marcha y el debut de varios de sus candidatos se dará en su primer fin de semana. Brasil, Alemania y Países Bajos inician su participación en las próximas horas y la fanaticada también podrá ver a participantes poco ortodoxos, como Curazao o Haití.

    No todos los encuentros van por televisión abierta, pero si se podrán ver por la cadena que posee los derechos para nuestro país (Directv) y por algunas plataformas de streaming. Los detalles en la guía que publicamos a continuación.

    Viernes 12: el debut sudamericano

    Canadá vs. Bosnia y Herzegovina

    Los anfitriones de la cita planetaria saltan a la cancha de Toronto, para jugar el primer partido del Grupo B. Lo harán ante el país balcánico en lo que se presume un duelo bastante parejo. 15 horas. Transmite Directv, Chilevisión y Paramount+.

    Estados Unidos vs. Paraguay

    Otro de los anfitriones hace su debut y lo realiza ante un equipo sudamericano. El duelo está programado en el estadio Los Ángeles, de la ciudad homónima, y será el primero en horario estelar (21 horas). Va por las pantallas de Directv, Chilevisión, ESPN, Paramount+ y Disney+.

    Sábado 13 de junio: Brasil muestra sus credenciales

    Qatar vs. Suiza

    El Grupo B completa su primera jornada con el duelo entre asiáticos y europeos. Los puntos en disputa son muy importantes, pues -en el papel- este es uno de los apartados más parejos de la cita planetaria. Se podrá ver en Directv, Chilevisión y Paramount+. Y está programado a las 15 horas.

    Brasil vs. Marruecos

    Los dirigidos por Carlo Ancelotti debutan en la fiesta norteamericana y se enfrentan a una de las selecciones llamadas a ser una de las sorpresas del evento. El partido comenzará a las 18 horas y se jugará en Nueva York. Transmite Directv, Chilevisión, ESPN, Paramount+ y Disney+.

    Haití vs. Escocia

    Tras 52 años de ausencia, Haití regresa a un Mundial y lo hace ante una de las selecciones europeas presentes en el evento. El duelo es válido por el Grupo C, se jugará en Boston y está programado para las 21 horas. Va sólo por las pantallas de Transmite Directv y Paramount+.

    Domingo 14 de junio

    Australia vs. Turquía

    Es el partido que tiene uno de los horarios más exóticos del Mundial. Se jugará a la medianoche de este domingo y será válido por el Grupo D. Sólo se podrá ver por Directv y Paramount+.

    Alemania vs. Curazao

    Una de las selecciones que siempre es candidata ante una de las debutantes en la cita planetaria. El partido está programado en Houston y comenzará a las 13 horas. El duelo será transmitido por Sólo se podrá ver por Directv y Paramount+.

    Países Bajos vs. Japón

    Las matemáticas dicen que los europeos serán campeones del mundo en esta edición. Pero en la cancha puede pasar cualquier cosa, más aún si se enfrentan a los siempre disciplinados nipones. Se jugará a las 16 horas en Dallas. Transmite Directv, Chilevisión y Paramount+.

    Costa de Marfil vs. Ecuador

    Otro país sudamericano debuta en la fiesta universal. La Tri enfrenta a una de las selecciones fuertes de África y lo hará en encuentro válido por el Grupo E. Se juega en Filadelfia, a las 19 horas. Va por las pantallas de Transmite Directv, Chilevisión y Paramount+.

    Suecia vs. Túnez

    La jornada dominical termina con este duelo válido por el Grupo F. Se jugará en Monterrey y está programado para las 22 horas. Sólo se podrá ver por las pantallas de Directv y Paramount+.

    Más sobre:Mundial 2026MundialBrasilPaíses BajosEcuadorParaguayGuía TelevisivaFútbol

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