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    El Deportivo

    Día, hora y quién transmite: los 10 partidos imperdibles de la fase de grupos del Mundial 2026

    El debut de la Argentina de Messi, el duelo entre uruguayos y españoles o el cruce entre Mbappé y Haaland son parte de los imperdibles de la cita planetaria 2026.

    Por 
    Jorge Sánchez Leiva

    El Mundial comienza este jueves 11 de junio y 48 selecciones darán vida a 104 partidos en poco más de un mes. Y aunque los cotejos de eliminación directa tienden a desatar mayores emociones, la fase de grupos está llena de duelos atractivos para los millones de espectadores que seguirán la cita norteamericana a través de la televisión.

    El debut de la Argentina de Lionel Messi, el choque europeo entre Inglaterra y Croacia, el cruce de Kylian Mbappé y Erling Haaland o el enfrentamiento entre la Uruguay de Marcelo Bielsa y la favorita, España, son parte de la nutrida agenda inicial del evento futbolero. Programación que ya cuenta con días y horarios y que resumimos en el siguiente informe.

    México vs Sudáfrica: el partido inaugural

    Este jueves 11 de junio, a las 15 horas, se dará inicio al Mundial 2026. El mítico estadio Azteca será el escenario para el partido entre México y Sudáfrica, válido por el Grupo A. Y también albergará uno de los tres primeros shows que se realizarán para dar el vamos a la cita planetaria. Transmiten Directv y Chilevisión.

    Foto: Buda Mendes/Getty Images. Buda Mendes

    Brasil vs Marruecos: duelo de protagonistas

    El sábado 13 de junio, en Nueva York. Brasil enfrentará a Marruecos en el duelo inaugural del grupo C. Y aunque ambos cuadros tienen a sus estrellas entre algodones, Neymar y Abde, se espera que sean protagonistas de la cita norteamericana. El compromiso está programado a las 18 horas y va por las pantallas de Directv y Chilevisión.

    Lionel Messi jugando por Argentina. Foto: @Argentina.

    Argentina vs Argelia: el debut de Lionel Messi

    El martes 16 de junio y en horario estelar (21 horas), los campeones del mundo -Argentina- comienzan a defender su título ante Argelia por el Grupo J. De no mediar una lesión de última hora, Lionel Messi dará inicio a su último baile en la fiesta universal. Transmiten Directv y Chilevisión.

    Foto: Carl Recine/Reuters.

    Inglaterra vs Croacia: Kane vs Modric

    El miércoles 17 de junio, se dará uno de los choques europeos más interesantes: Inglaterra enfrentará a Croacia. Harry Kane buscará su consagración en la cita planetaria y Luka Modric iniciará su despedida. La cita es a las 16 horas, en Dallas, y se verá por Directv y Chilevisión.

    Países Bajos vs Suecia: duelo por la clasificación

    Las matemáticas dan como favorito a Países Bajos. Pero su duelo ante Suecia, el sábado 20 de junio, a las 13 horas, será clave para definir quienes del Grupo F avanzarán a octavos de final. Ojo, en Suecia juega uno de los delanteros del Arsenal, Viktor Gyökeres. Sólo va por Directv.

    Foto: AP Photo/Manu Fernandez

    Inglaterra vs Ghana: las Estrellas Negras tienen algo que decir

    El país africano enfrentará a los europeos en la segunda fecha de la fase de grupos y este duelo puede marcar la historia de dicho apartado. ¿La razón? Las Estrellas Negras vendrán de enfrentar a Panamá y los ingleses a Croacia, por lo que la lucha por un cupo a la fase siguiente se pondrá al rojo vivo. Martes 23 de junio, a las 16 horas. Transmite Chilevisión y Directv.

    Foto: Francisco Longa/AgenciaUno. FRANCISCO LONGA/AGENCIAUNO

    Ecuador vs Alemania: duelo intercontinental

    América y Europa se enfrentarán en la fase de grupos a través de estos dos países, Ecuador y Alemania. El partido será clave para ver quiénes avanzan en el Grupo E y se jugará el jueves 25 de junio, a las 16 horas. Va por las pantallas de Chilevisión y Directv.

    Haaland y Mbappé frente a frente en el Mundial.

    Noruega vs Francia: Haaland vs Mbappé

    Es sin duda, uno de los duelos más atractivos de la fase de grupos. La Noruega de Erling Haaland se enfrenta a la Francia de Kylian Mbappé en un duelo que será clave en el Grupo I. Se jugará el viernes 26 de junio, a las 15 horas en Boston y será transmitido por Directv y Chilevisión.

    Foto: Andrés Piña/Photosport ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    Uruguay vs España: la gran chance de Bielsa

    El viernes 26 de junio, a las 20 horas, Uruguay se mide ante España en el último duelo del Grupo H. La Celeste de Marcelo Bielsa podría llegar jugándose su clasificación a la que hasta ahora dicen en una de las selecciones favoritas para ganar el Mundial. Se podrá ver en Directv y Chilevisión.

    Foto: Zed Jameson/Photosport. Zed Jameson /Photosport

    Colombia vs Portugal: los cafeteros van contra CR7

    El sábado 27 de junio, a las 19:30 horas, se jugarán los duelos definitorios del Grupo K. Y uno de ellos, enfrentará a Colombia contra Portugal. Los cafeteros buscarán su boleto a octavos en un duelo donde tendrán como contrincante a Cristiano Ronaldo, el cual estará bailando su última danza en un Mundial. Va por Directv y Chilevisión.

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