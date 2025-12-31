SUSCRÍBETE POR $1100
    Luka Modric recuerda el día en que Mourinho hizo llorar a Cristiano Ronaldo en el Real Madrid

    El ahora volante del AC Milan rememoró la situación que vivió el delantero portugués con el DT. "Si tenía que decirte algo, te lo decía", aseguró el croata.

    Pablo Retamal V. 
    Pablo Retamal V.
    MOURINHO

    El 2025 fue especial para Luka Modric. Con 39 años finalizó su relación con el Real Madrid para arribar a Italia y así defender al AC Milán donde se ha transformado en una de las figuras de la escuadra italiana.

    En este contexto, el croata sostuvo una entrevista con Corriere della Sera, en la que recordó la situación en la que José Mourinho hizo llorar a Cristiano Ronaldo cuando todos eran parte del Real Madrid.

    En una primera instancia, el volante se refirió a la forma que tiene el adiestrador luso con sus dirigidos. “Es una relación especial. Como entrenador y como persona. Fue él quien me quiso en el Real Madrid. Sin Mourinho, nunca habría llegado. Lamento haberlo tenido solo una temporada”.

    Más adelante expuso que “Mourinho es muy directo con los jugadores, pero es honesto. Trató a Sergio Ramos y al recién llegado de la misma manera: si tenía que decirte algo, te lo decía. Max (Allegri) también es así: te dice a la cara lo que está bien y lo que está mal. La honestidad es fundamental”.

    Para ejemplificarlo, recordó una anécdota que se vivió en el camarín merengue que involucró al DT con CR7. “Lo vi hacer llorar a Cristiano Ronaldo en el vestuario, un hombre que lo da todo en el campo, porque por una vez no persiguió al lateral rival”, reveló.

    Otro técnico que tuvo en Real Madrid fue Carlo Ancelotti. Sobre él apuntó que es “el número 1”. “Hablamos muchas veces de Milán y del AC Milan cuando estábamos en Madrid. Este lugar también era único para él. Recuerdo cuando lo conocí. Estaba solo en la ciudad. Me llamó y me dijo: ‘Ven, ven a cenar conmigo’. Hablamos durante horas, de todo. De fútbol, de familia, de la vida. Normalmente, los entrenadores no confían en sus jugadores. Él sí”, indicó.

    También tuvo palabras para la rivalidad entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. Una situación que no le agrada tratar. “Esa es una pregunta que no me gusta. Marcaron una época. Me siento más cercano a Cristiano porque jugué con él, fue mi compañero en el Madrid, y te aseguro que no solo es un gran futbolista; es una persona increíble”, lanzó.

    “La gente no lo sabe, pero tiene un corazón enorme, siempre dispuesto a ayudar a los demás. Y es un hombre sencillo y normal. A Messi no lo conozco personalmente, pero no me cabe duda de que también es extraordinario. Como jugador, es magnífico”, complementó.

    El futuro de Modric

    Otros datos interesantes que dejó Modric en la entrevista fue indicar qué espera hacer una vez termine su carrera como futbolista e indicar cuál hubiese sido su trabajo preferido en el caso de no dedicarse al balompié.

    Me gustaría quedarme, como entrenador o como director técnico, todavía no lo sé. Pero primero creo que todavía tengo algo que aportar en la cancha”, comentó.

    “Me encanta la normalidad. Una familia normal, una vida normal, las pequeñas cosas. No me siento único. En mi vida, nunca he pensado, ni por un segundo, que fuera superior a nadie. Si no hubiera sido futbolista, me habría gustado ser camarero”, remató Luka Modric.

