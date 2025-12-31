SUSCRÍBETE POR $1100
    Alivio para Manuel Pellegrini: Mbappé se lesiona y no jugará por el Real Madrid ante el Betis

    El delantero francés sufre una dolencia en la rodilla izquierda. Se teme, incluso, por su participación en la Supercopa española.

    Christian González 
    Christian González
    Kylian Mbappé, en un partido del Real Madrid.

    Manuel Pellegrini puede respirar un poco más aliviado. El técnico del Betis tendrá una preocupación menos de cara al encuentro que su escuadra tendrá ante el Real Madrid. Kylian Mbappé, la principal figura del conjunto merengue, sufre problemas físicos y no estará disponible para el choque ante el equipo andaluz.

    Este miércoles se conocieron los resultados de la resonancia nuclear magnética a la que el atacante galo fue sometido para certificar el alcance de la dolencia. El panorama es poco alentador para los merengues.

    Alivio para Manuel Pellegrini: Mbappé se lesiona y no jugará por el Real Madrid ante el Betis

    El dictamen médico es claro: el delantero francés sufre un esguince de ligamentos en la rodilla izquierda. "Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Kylian Mbappé por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado un esguince en su rodilla izquierda. Pendiente de evolución”, comunicó el club a través de sus plataformas oficiales.

    Mbappé había disputado la recta final de LaLiga con molestias, lo que, al parecer, terminó recrudeciendo la lesión. El ariete había dado señales respecto de que su condición no era la mejor: había notificado que le costaba desarrollar las carreras que constituyen una de sus principales fortalezas.

    El escenario es complejo para los madridistas, pues la proyección es que la recuperación del jugador demore unas tres semanas, por lo que, aparte del duelo ante el equipo albiverde, también arriesga la participación en la Supercopa, que se jugará entre el 7 y el 11 de enero en Arabia Saudita.

