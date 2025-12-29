La mano de Pellegrini: joya argentina del Betis dispara su valor y encandila a Scaloni y a los grandes de Europa

Manuel Pellegrini sigue dejando escuela en el fútbol de España. Al mando del Betis, el Ingeniero marcha a paso firme con una notable campaña 2025/26, firmando un cuarto lugar en la Fase de Liga de la Europa League y un sexto puesto en LaLiga, que lo ubica en zona de clasificación a torneos internacionales.

En ese sentido, el éxito del entrenador chileno en la presente temporada se ha sostenido, en gran parte, por el buen funcionamiento que ha logrado plasmar sobre el terreno de juego. Con un esquema 4-2-3-1 bien definido, el estratega consiguió imprimir su sello futbolístico y sus pupilos lo adoptan a la perfección.

Un claro ejemplo de aquello es el caso de Antony. Bajo la conducción del chileno, el ariete brasileño dejó atrás su paupérrima etapa con el Manchester United y vivió un renacer en el conjunto de Andalucía. En la actualidad, acumula 17 goles y 10 asistencias con los béticos, siendo la gran referencia en la ofensiva.

En esa misma tónica, el Ingeniero ha sabido potenciar a otros valores e, incluso, ya los posiciona en la órbita de la élite en el fútbol mundial: Valentín Gómez, defensor argentino que llegó a mitad del 2025 proveniente desde Vélez Sarsfield, es la nueva joya que pulió el adiestrador criollo.

El zaguero transandino ya registra 21 apariciones con los verdiblancos, contando competencias locales (LaLiga y Copa del Rey) y el certamen continental de la Europa League. En cada una de sus intervenciones, se ha convertido en un pilar importante de Pellegrini para conformar la última línea. De hecho, hasta tiene una faceta anotadora, pues marcó un gol en el empate por 1-1 frente al Girona.

Esto, naturalmente, lo han llevado a ser considerado por Lionel Scaloni para conformar la nómina de la Selección Argentina. En el mismo país transandino apuestan a que puede ser una de las sorpresas en la lista para el Mundial 2026. “Su chance de inclusión en el radar de la “Scaloneta” se debe a su rápida y sólida adaptación al fútbol de élite, destacando por su versatilidad para jugar tanto como defensa central como lateral izquierdo. A seis meses de la Copa del Mundo, el zaguero ha logrado ganarse un lugar en la consideración técnica gracias a un rendimiento constante que lo diferencia de otras alternativas jóvenes“, detallan en InfoBae.

Lionel Scaloni contempla la opción de incluir a Valentín Gómez en la lista de la Selección Argentina para el Mundial 2026.

Seguido desde Europa

La valoración del formado en el Fortín no se limita solo al plano de la Albiceleste. El defensa central también es seguido de cerca por varios clubes del Viejo Continente, todo esto gracias al trabajo que ha hecho Pellegrini para potenciar sus cualidades.

El medio español, Estadio Deportivo, tiene el mismo diagnóstico. "Valentín Gómez se ha convertido en una de las gratas noticias del Betis en lo que va de curso por su inmediata adaptación al fútbol español y al sistema de Pellegrini pese a su juventud y no aterrizar en Heliópolis llamado a ser titular en primera instancia. El argentino, con solo 22 años e impulsado por su personalidad y carácter, ha convencido plenamente en estos primeros meses de competición, en los que su polivalencia le ha permitido ocupar la cuarta plaza en la lista de los efectivos más utilizados por Pellegrini aunque en los últimos choques ligueros haya disputado solo 23 minutos", escriben.

Este rápido ascenso en su nivel han llevado a que su nombre sea cotizado en la arena internacional. “Estas prestaciones propiciaron que en tan poco tiempo en La Cartuja su valor de mercado ya haya experimentado una subida sensible, pues en la última y reciente revisión deTransfermarkt pasó de 10 a 12 millones, lo que lo erige en el séptimo futbolista con mayor cotización en el plantel bético empatado con Amrabat y en el único menor de 23 años por encima de los 10 millones", comentan.

“Sus magníficas prestaciones, además de elevar su tasación,le han situado en el escaparate internacional, en el que ya había entrado por su rendimiento en Vélez Sarsfield, si bien ahora su caché ha subido más si cabe al demostrar que está de sobra preparado para el Viejo Continente. Su versatilidad, liderazgo, juventud y fiabilidad ha despertado un creciente interés en las grandes ligas, lo que ya conocen de sobra en el seno del club verdiblanco", sentencian.