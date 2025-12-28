SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Las definiciones de Héctor Bellerín, el pupilo ‘no estereotipado’ de Pellegrini: “Me crie entre máquinas de coser”

    El zaguero del Betis es un futbolista distinto. Escribe una novela e incursiona en la moda, aunque su especial personalidad le generó bromas que, lejos de convertirse en un estigma, le han servido para fortalecer un particular perfil.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Foto: IG Héctor Bellerín

    Héctor Bellerín cultiva una personalidad distinta. En el fútbol, la diferencia se nota mucho más. “Me di cuenta de que por mucho que jugara al fútbol y todo estuviera marcado por unas normas, me gustaban otras cosas. Y vestir diferente. Me he criado entre máquinas de coser y eso también me interesaba. Comprendo los estereotipos y los memes del performative male-macho performativo-, pero son un arma de doble filo”, plantea en una entrevista concedida a El Mundo, donde da claros signos de su forma de llevar la vida.

    “Hay un grupo de hombres que de verdad está intentando encontrar un espacio donde sentirse cómodos fuera de la masculinidad hegemónica tradicional y la mofa puede asustar. También son memes y punto, ¿no? Pero hay chavales en posiciones muy vulnerables que se están yendo al otro lado. Volviendo a la pregunta, siento que de repente soy el futbolista que lee libros, el ecologista, el de la moda... Me van poniendo etiquetas, pero son cosas que hago desde que me vi con la posibilidad y la fuerza de hacerlas”, sostiene el pupilo de Manuel Pellegrini en el Betis.

    Las definiciones de Héctor Bellerín, el pupilo ‘no estereotipado’ de Pellegrini: “Me crie entre máquinas de coser”

    El defensor también jugó en el Arsenal. En su paso por el fútbol inglés, de hecho, recibía un especial apelativo. “Me llaman lesbiana porque llevo el pelo largo”, llegó decir en otra entrevista. “Tantas cosas. Hay mucha gente que habla del ejemplo distinto que damos Borja Iglesias, Aitor Ruibal o yo, y recibimos mucho cariño. Pero han llegado a decir auténticas barbaridades. No se las podría ni imaginar. Amenazas de muerte, muchísimas. Pasa en internet y no es real, pero puede serlo”, complementa, ahora, citando experiencias que comparte con compañeros en el equipo andaluz.

    “Creo que los colectivos LGTBIQ+ en los estadios de fútbol masculinos no se sienten ni representados ni cómodos. Tengo un montón de amigues a los que he invitado a algún me partido y no han querido venir”, sostiene, en ese plano.

    Bellerín, en un duelo entre el Betis y el Levante. JOSE JORDAN

    Eso sí, su visión de la agresividad que sienten en el fútbol va más allá. “Se ha convertido en el teatro romano. Entiendo que haya gente con formas de vida precarias y estresadas y el campo de fútbol se convierte en un momento para vaciarse. Sabemos que repartimos mucha felicidad, pero parece que en el estadio se pueden hacer cosas que no podrías hacer jamás en la calle. Si esta es una sociedad crispada, las 60.000 personas del estadio, también. Se permite por motivos históricos. En un partido de tenis no sucede”, dispara.

    “Solo en el fútbol se generan espacios donde ciertos grupos se sienten respaldados. Y el fútbol no es solo eso: hay gente que viene a pasárselo bien en familia. Es un lenguaje universal, pero un estadio no acepta que cualquier persona entre ahí. Hay colectivos que no se sienten aceptados. Con el genocidio de Gaza, por ejemplo: el fútbol tiene un poder enorme a unos niveles que ni imaginamos y no se hacía nada. La gente decía ‘hay mucha gente joven que os escucha y es importante’, pero en comparación con lo que La Liga o los clubes grandes de este país pueden hacer... nada. Y eso es muy frustrante. Hay una capacidad enorme que no se utiliza para nada más que para intereses puramente económicos”, complementa.

    En ese escenario, formula un llamado a sus colegas. “No existe en el fútbol masculino ese tipo de unión porque no existe la conciencia que se necesita para tener responsabilidad social. Somos un grupo de gente muy privilegiada y muchos no se cuestionan la realidad fuera de la suya. Cuando desde pequeño vives en esa burbuja es difícil salir. Yo he tenido suerte. Considero que vivo en las dos partes y tengo amigues fuera y conozco sus problemas. Hay mucha distancia entre el futbolista y, digamos, el ciudadano de a pie”, insiste. “Yo tomé la decisión consciente de salir a la calle a diario. Soy uno más y quiero que se me trate y mire como a uno más. Hasta que no pierdes esa libertad no te das cuenta de lo importante que es”, sostiene.

    Más sobre:Héctor BellerínBetisReal BetisManuel PellegriniFútbolFútbol InternacionalLaLiga

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Evitar el sol entre las 11.00 y 17.00 horas: autoridades entregan recomendaciones ante ola de calor

    Sismo 6,0 remece Perú y causa daños materiales en el norte del país

    Qué es la Patrulla Espiritual, la agrupación que ofreció internar a la fuerza a Tyler Chase para rehabilitarlo

    Quién es Manahi Pakarati, la embajadora en Nueva Zelanda criticada por publicación sobre la autodeterminación de Rapa Nui

    Violenta riña entre comerciantes en Penco deja un herido y cinco detenidos

    Brigitte Bardot, la estrella de cine y defensora de los animales que falleció a los 91 años

    Lo más leído

    1.
    Lionel Messi le causa el primer dolor de cabeza a Paqui Meneghini: buscan reprogramar duelo internacional de la U

    Lionel Messi le causa el primer dolor de cabeza a Paqui Meneghini: buscan reprogramar duelo internacional de la U

    2.
    Presidente de la Federación de Golf: “A Mito Pereira le quedaban 15 años de carrera”

    Presidente de la Federación de Golf: “A Mito Pereira le quedaban 15 años de carrera”

    3.
    La Roja suma su primer rival para marzo: enfrentará a equipo mundialista en un cuadrangular en Nueva Zelanda

    La Roja suma su primer rival para marzo: enfrentará a equipo mundialista en un cuadrangular en Nueva Zelanda

    4.
    Alexis Sánchez mantiene vigencia en Inglaterra: el récord que fue igualado por Raúl Jiménez en la Premier League

    Alexis Sánchez mantiene vigencia en Inglaterra: el récord que fue igualado por Raúl Jiménez en la Premier League

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La dieta que provocó “cambios significativos” en el cerebro de pacientes con obesidad, según un estudio

    La dieta que provocó “cambios significativos” en el cerebro de pacientes con obesidad, según un estudio

    Qué es el “bloqueo funcional” que no te permite vivir bien (y cómo salir de él)

    Qué es el “bloqueo funcional” que no te permite vivir bien (y cómo salir de él)

    El fármaco que logró frenar el Alzheimer en un ensayo clínico: qué se sabe sobre este caso

    El fármaco que logró frenar el Alzheimer en un ensayo clínico: qué se sabe sobre este caso

    Tradiciones navideñas: nostalgia e historia

    Tradiciones navideñas: nostalgia e historia

    Servicios

    Calendario escolar 2026: revisa cuándo es la vuelta a clases para los estudiantes

    Calendario escolar 2026: revisa cuándo es la vuelta a clases para los estudiantes

    Temblor hoy, domingo 28 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 28 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Lo que tienes que saber: Domingo 28 de diciembre

    Lo que tienes que saber: Domingo 28 de diciembre

    Evitar el sol entre las 11.00 y 17.00 horas: autoridades entregan recomendaciones ante ola de calor
    Chile

    Evitar el sol entre las 11.00 y 17.00 horas: autoridades entregan recomendaciones ante ola de calor

    Quién es Manahi Pakarati, la embajadora en Nueva Zelanda criticada por publicación sobre la autodeterminación de Rapa Nui

    Violenta riña entre comerciantes en Penco deja un herido y cinco detenidos

    La discusión detrás de AFIDE y el posible nuevo rol del Estado en el capital emprendedor
    Negocios

    La discusión detrás de AFIDE y el posible nuevo rol del Estado en el capital emprendedor

    Los Briones Marasovic reorganizan sus negocios tras la venta de Yadrán

    Alexander Vik elude la crisis vitivinícola: “Hemos tenido mucho crecimiento en nuestros vinos caros”

    Qué es la Patrulla Espiritual, la agrupación que ofreció internar a la fuerza a Tyler Chase para rehabilitarlo
    Tendencias

    Qué es la Patrulla Espiritual, la agrupación que ofreció internar a la fuerza a Tyler Chase para rehabilitarlo

    Los padres sí tienen hijos favoritos, según la ciencia

    Cuál es el queso viral que huele “como la muerte misma”

    El mismo representante de Salomón Rodríguez: Colo Colo avanza para sumar a joven defensa uruguayo como refuerzo
    El Deportivo

    El mismo representante de Salomón Rodríguez: Colo Colo avanza para sumar a joven defensa uruguayo como refuerzo

    Las definiciones de Héctor Bellerín, el pupilo ‘no estereotipado’ de Pellegrini: “Me crie entre máquinas de coser”

    Elegido como mejor extremo derecho y en el top 5 de los Sub 21: Darío Osorio se llena de elogios en Dinamarca

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de diciembre

    Fiestas y cenas de Año Nuevo 2026 en Santiago: dónde salir a festejar en grande

    El lago de los cisnes en el Teatro Municipal de Santiago: esto debes saber de las funciones

    Brigitte Bardot, la estrella de cine y defensora de los animales que falleció a los 91 años
    Cultura y entretención

    Brigitte Bardot, la estrella de cine y defensora de los animales que falleció a los 91 años

    El vuelo del pelícano triste: un relato de Jaime Bayly

    Lynne Ramsay, cineasta: “Me siento atraída por personajes tridimensionales, que poseen oscuridad y luz”

    Sismo 6,0 remece Perú y causa daños materiales en el norte del país
    Mundo

    Sismo 6,0 remece Perú y causa daños materiales en el norte del país

    China alcanza velocidad récord de 800 km/h en prueba de levitación magnética

    Tormentas invernales provocan más de 9.000 vuelos cancelados o retrasados en Estados Unidos

    Disruptores endocrinos en cosmética: la silenciosa amenaza a la salud femenina
    Paula

    Disruptores endocrinos en cosmética: la silenciosa amenaza a la salud femenina

    Daniela Cayo Gómez: Tarde, pero artesana

    Hablemos de amor: Los ‘casi algo’ en Navidad