    Manuel Pellegrini, la eterna vigencia del técnico más longevo de la elite europea

    Con 72 años, el Ingeniero acaba de extender su estadía en Betis hasta junio de 2027, sin perder de vista a la Roja. El chileno es el DT de mayor edad entre las cinco ligas más importantes del mundo. “Está completamente vigente”, dice Weligton, uno de sus pupilos en su exitosa etapa en el Málaga. Los verdiblancos juegan el derbi andaluz ante el Sevilla de Alexis Sánchez, que no contará con el lesionado Gabriel Suazo.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Manuel Pellegrini, la eterna vigencia del DT más longevo de la elite europea. JAVIER VERGARA/PHOTOSPORT

    Innovador y vigente, los adjetivos que más se repiten de manera espontánea frente a la calificación de la carrera de Manuel Pellegrini. A los 72 años, el chileno se confirma como el técnico de mayor edad entre las cinco principales competencias locales de Europa: LaLiga de España, la Premier League de Inglaterra, la Serie A de Italia, la Bundesliga de Alemania y la Ligue 1 de Francia.

    Un septuagenario que destaca entre los 96 profesionales que dirigen en todos esos torneos. Quien más se le acerca en esta particular lista es el italiano Gian Piero Gasperini, actual entrenador de la Roma y antes en el Atalanta de Bérgamo, quien está próximo a cumplir 68. Al de Turín le siguen sus compatriotas Luciano Spalletti (Juventus) y Maurizio Sarri (Lazio), ambos con 66 años. En Inglaterra, el escocés (62) David Moyes del Everton de Liverpool es el de mayor edad.

    A pesar del paso del tiempo, la carrera del Ingeniero tiene plena validez en la elite continental. Betis, su equipo por sexta temporada continua, avanzó por quinto periodo consecutivo a competiciones europeas, hecho inédito para una institución que acaba de cumplir 118 años de historia.

    No solo eso, ya que en el actual curso marcha en la quinta posición, después de 12 fechas, aunque su gran objetivo es acabar el torneo hispano entre los primeros cuatro de la tabla, todo para regresar a la Champions League después de 21 años, su única participación. Asimismo, el equipo del DT santiaguino está vivo en la Europa League y la Copa del Rey, trofeo que levantó en 2022.

    Pellegrini extendió su vínculo en el Betis hasta 2027.

    Vientos de Roja

    Pero la carrera del chileno está en un punto límite, al menos en lo que a lo contractual se refiere. Su compromiso estricto con los béticos terminaba el 30 de junio, tras la insistencia de la directiva, el DT decidió extender su compromiso por una temporada después de esa fecha. Es decir, el nuevo vínculo del santiaguino con los andaluces terminará a mediados de 2027.

    “Las dos partes son muy importantes para mí, estamos comprometidos con el Betis, son cinco o seis años, y también hay una Selección de mi país que tiene que decidir muchas cosas. Siempre hay muchas cosas que conversar antes de renovar un contrato. Ya veremos en el momento adecuado cuál es la solución”, aseguró el chileno en conferencia de prensa.

    Los béticos pretendían retener a Pellegrini, al menos, hasta junio de 2028 para consolidar el proyecto. Sin embargo, el profesional chileno no ha borrado a la selección chilena de su horizonte y puso condiciones para aceptar la extensión. La idea es tener un margen para analizar un eventual arribo a la Roja. En es escenario, el segundo semestre de 2027 es la coyuntura perfecta para tomar al equipo nacional en las Eliminatorias Sudamericanas para la Copa del Mundo de 2030.

    Así lo planteó el profesional, quien hace unos días estableció los límites de su carrera para explicar su posición frente a la opción de la Roja: “Me quedan cuatro años, pero podrían quedarme ocho”.

    En lo inmediato, el entrenador chileno y su Betis visitarán este domingo a Sevilla, en el máximo derbi de Andalucía, a las 12:15 horas de Chile. Enfrentamiento entre chilenos, ya que en el archirrival nervionense militan los jugadores nacionales Alexis Sánchez y Gabriel Suazo, aunque este último lateral izquierdo se perderá ese duelo por una sobrecarga muscular.

    Profesional vigente

    Manuel Pellegrini es un técnico que deja legado, no solo en los clubes que dirige, sino también en los futbolistas que prepara. Esos mismos atletas que han pasado por su órbita reconocen el estilo franco, respetuoso y enriquecedor de su trabajo. Pero, sobre todo, su estilo plenamente vigente en el fútbol actual.

    “El míster (Pellegrini) es un entrenador completamente vigente, puede seguir varias temporadas más si es que quiere. Su manera de ver el fútbol lo mantienen completamente vigente, basta solo mirar cómo juegan sus equipos. Sobre el futuro, no sé cómo está el tema de su salud, de las ganas de seguir en el fútbol. Está claro que son muchos años, muchos sacrificios familiares que uno se plantea en esta carrera. Entonces, no sé qué pasará por la cabeza del míster. Pero ojalá, ojalá que siga, porque el fútbol seguramente lo va a agradecer. Tiene capacidad para seguir muchos años en la primera línea del profesionalismo”, dice Weligton, brasileño excapitán de Málaga, a El Deportivo.

    Aún más elogiosas son las palabras de Josico, exmediocampista de Villarreal, quien estuvo cuatro temporadas bajo las órdenes del Ingeniero, a quien reconoce como uno de los profesionales extranjeros más importantes que ha pasado por LaLiga.

    “Manuel Pellegrini ha sido uno de los grandes entrenadores que ha venido a Europa. Tal vez por su carácter, de nunca querer llamar la atención y tampoco alzar la voz, no se le ha dado la verdadera importancia que merece. Es muy eficiente en automatizar conceptos. Sus equipos tienen una identidad propia y ahora lo está demostrando con el éxito del Betis”, decía hace algún tiempo a El Deportivo el volante oriundo de Hellín, en la región española de Castilla-La Mancha.

