“Invasión a la privacidad en el camarín”: O’Higgins anuncia querella criminal tras grave hecho que afecta a su equipo Sub 20

Un verdadero escándalo se ha desatado en las series menores del fútbol chileno. Claro incidente que ha obligado a las autoridades del deporte chileno a manifestarse sobre la vulneración a la privacidad del equipo Sub 20 del equipo de O’Higgins de Rancagua.

A través de una declaración pública, la ministra del Deporte Natalia Duco explicó que la secretaría de Estado tomó contacto con la institución celeste una vez conocidos los antecedentes.

“Ante la grave denuncia que afecta al Club Deportivo O’Higgins, tomamos contacto inmediato con la institución para verificar la activación de los protocolos de protección correspondientes. Además, oficiaremos al club para solicitar antecedentes y asegurar el cumplimiento de las medidas de resguardo vigentes”, indicó la titular de la cartera.

Asimismo, agregó que “lo más importante son los deportistas afectados y el respeto a la investigación que se encuentra en curso. La protección de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes debe estar siempre primero”.

Acciones legales

El club comprometido ha tomado acciones legales en contra de los responsables. Así ha quedado clara en un comunicado publicado en las redes sociales de la institución de Rancagua.

“Hemos interpuesto una querella criminal ante la detección y comprobación de una grave invasión a la privacidad en el camarín de nuestra Serie Sub 20. El hecho, que activó inmediatamente el Protocolo del Club, logró esclarecer que en este se encuentra involucrada una persona que pertenecía al personal de nuestra institución y que, a raíz de lo accionado por el Protocolo, ya no se encuentra en funciones y dejó de pertenecer a O’Higgins tras conocidos los hechos”, se lee en el documento oficial.

En el mismo texto, O’Higgins explicó que “en especial a las familias de nuestras categorías formativas, queremos comunicar clara y tajantemente, nuestro compromiso inquebrantable con la formación de nuestros jóvenes, como personas y como jugadores”.

Además, argumentó que “en busca siempre de salvaguardar la privacidad de cualquier persona afectada, y en cumplimiento de la normativa referente a las investigaciones en curso, no diremos nada más sobre esto, con la sola excepción de las autoridades. Le pedimos encarecidamente a la prensa que lo respete, que actúe responsablemente y se abstenga de dar a conocer cualquier información que pueda afectar o revictimizar a cualquier persona afectada”.

En la misma comunicación, el club celeste agregó que “guiados por los valores que han caracterizado a esta institución, hemos tomado y tomaremos siempre las medidas necesarias para proteger a nuestros deportistas. Como señalamos, nuestro compromiso con su desarrollo es inquebrantable y absoluto”.