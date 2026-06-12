Ministra Duco aborda la grave denuncia que sacude a O’Higgins: “Utilizaremos todas las herramientas que la ley contempla”

Natalia Duco se pronuncia tras la denuncia realizada por O’Higgins. El club rancagüino informó la presentación de una querella criminal tras detectar una vulneración a la privacidad en el camarín de su equipo Sub 20. A través de una declaración pública, la ministra del Deporte señaló que la cartera tomó contacto con la institución una vez conocidos los antecedentes.

“Ante la grave denuncia que afecta al Club Deportivo O’Higgins, tomamos contacto inmediato con la institución para verificar la activación de los protocolos de protección correspondientes. Además, oficiaremos al club para solicitar antecedentes y asegurar el cumplimiento de las medidas de resguardo vigentes”, indicó.

“Hoy, lo más importante son los deportistas afectados y el respeto a la investigación que se encuentra en curso. La protección de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes debe estar siempre primero. El deporte tiene que ser un espacio seguro para quienes se forman en él y para sus familias”, añadió.

“Como Ministerio vamos a velar por el cumplimiento de los protocolos vigentes y utilizaremos todas las herramientas que la ley contempla para resguardar los derechos de los deportistas. Ese es nuestro deber y nuestra prioridad”, enfatizó.

Horas antes, O’Higgins dio a conocer mediante un comunicado que presentó acciones legales por lo ocurrido. “Informamos que hemos interpuesto una querella criminal ante la detección y comprobación de una grave invasión a la privacidad en el camarín de nuestra Serie Sub 20”, señaló la institución.

Comunicado Oficial.



A la Comunidad Celeste en general pero en especial a las familias de nuestras categorías formativas, quienes fueron los primeros en recibir este comunicado. pic.twitter.com/TzQQyecBgE — O'Higgins FC 🇧🇼 (@OHigginsoficial) June 12, 2026

“El hecho, que activó inmediatamente el Protocolo del Club, logró esclarecer que en este se encuentra involucrada una persona que pertenecía al personal de nuestra institución y que, a raíz de lo accionado por el Protocolo, ya no se encuentra en funciones y dejó de pertenecer a O’Higgins tras conocidos los hechos”, enfatizó el equipo celeste.

Además, la entidad indicó que no entregará más detalles sobre el caso. “En cumplimiento de la normativa referente a las investigaciones en curso, no diremos nada más que esto, con la sola excepción de las autoridades. Le pedimos encarecidamente a la prensa que lo respete, que actúe responsablemente y se abstenga de dar a conocer cualquier información que pueda afectar o revictimizar a cualquier persona afectada”, expresó.

“Sepan todos que, guiados por los valores que han caracterizado a esta institución, hemos tomado y tomaremos siempre las medidas necesarias para proteger a nuestros deportistas. Como señalamos, nuestro compromiso con su desarrollo es inquebrantable y absoluto”, cerró la misiva.