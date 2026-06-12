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    Blatter reaparece y fustiga a Infantino: “Si un país le niega la entrada a un árbitro, el Mundial no debe ser en ese país”

    El expresidente de la FIFA cuestiona la exclusión del árbitro somalí Omar Artan de la Copa del Mundo. Emplaza a Gianni Infantino por su relación con Donald Trump.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Blatter reaparece y fustiga a Infantino: “Si un país le niega la entrada a un árbitro, el Mundial no debe ser en ese país”. PHOTOSPORT/MEXSPORT

    Joseph Blatter reaparece públicamente. El expresidente de la FIFA habla en medio de la controversia generada por la exclusión del árbitro somalí Omar Artan del Mundial 2026. El suizo apuntó contra el actual presidente del organismo que comandó entre 1998 y 2015, Gianni Infantino.

    En una entrevista concedida al diario francés L’Equipe, el exdirectivo de 90 años abordó distintos temas relacionados con el torneo que se disputa en Estados Unidos. También fue consultado por su vida actual. “Ya no tengo toda la movilidad, pero conservo mi lucidez. Estoy bien, soy un hombre feliz. A la hora del almuerzo, salgo con un amigo para despejarme un poco. En casa, también tengo una bicicleta estática. Soy capaz de subir el Tourmalet si fuera necesario”, señaló.

    El exdirigente reveló que seguirá atentamente el certamen de Estados Unidos, México y Canadá. “Veré el Mundial, el fútbol es mi vida y no puedo dejarlo. No siempre estoy contento con lo que pasa, pero ya no tengo el poder de cambiar nada”, indicó.

    Blatter en su etapa en la FIFA.

    Luego Blatter profundizó en el caso de Artan, cuya entrada a Estados Unidos fue rechazada por las autoridades migratorias. “Es increíble y absurdo. Cuando un país es elegido sede de un Mundial, existen dos principios fundamentales. El primero es la seguridad, que el país debe garantizar para el evento. El segundo es otorgar visas de entrada a todos los funcionarios de la FIFA. Y no hay nada más oficial FIFA que un árbitro”, dijo.

    “Si un país le niega la entrada a un árbitro, es un problema grave, y el Mundial no debería celebrarse en ese país. La culpa recae principalmente en la FIFA. Abandonó este principio, que el país (Estados Unidos) no respetó. No podemos detener el torneo, pero es indignante”, añadió.

    El suizo también cuestionó la reacción de la FIFA frente a la situación y emplazó directamente a Infantino. “El actual presidente debería demostrar que es más fuerte que su buen amigo en la Casa Blanca (Donald Trump). Cuando uno empieza a dejarse controlar por la política, es malo. Las federaciones también deben protestar”, sostuvo.

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