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    La dura acusación del árbitro africano deportado por Estados Unidos de cara al Mundial: “Tienen un problema con mi país”

    El juez somalí Omar Artan no fue autorizado para ingresar, pese a que era uno de los africanos designados para dirigir en la Copa del Mundo.

    Daniel BustosPor 
    Daniel Bustos
    Foto: AFP

    La noticia llamó la atención del mundo. El árbitro somalí Omar Artan fue deportado de Estados Unidos cuando arribó a ese país para dirigir en la Copa del Mundo Norteamérica 2026. El juez de 33 años era uno de los jueces africanos designados para el evento planetario.

    El referee dijo que fue sometido a una entrevista de 11 horas por parte de las autoridades estadounidenses, en donde permaneció en una celda de detención. Tras eso, fue embarcado de regreso a Estambul, Turquía.

    Este martes, aún sorprendido con lo sucedido, Artan concedió una entrevista a The New York Times, en donde habló sobre este sueño que no podrá cumplir: “Estoy muy, muy decepcionado. Solo soy un árbitro intentando cumplir el sueño más grande de mi carrera: estar en una Copa del Mundo”.

    Foto: AFP

    El juez acusa que contaba con todo lo necesario para entrar: “Tenía los documentos y el visado correctos. Estoy realmente decepcionado. Creo que tienen un problema con mi país”, añadió.

    Por su parte, desde la FIFA no les pusieron trabas a las autoridades estadounidenses para esta decisión y ya informaron en un comunicado que el árbitro no estará en el Mundial: “La FIFA puede confirmar que el árbitro Omar Abdulkadir Artan no podrá entrenar ni arbitrar en el Mundial de la FIFA 2026 después de que se le negara la entrada de Estados Unidos”.

    “La FIFA no está vinculada a los procesos migratorios del país anfitrión, incluyendo la adjudicación de visas, y ha sido informada por las autoridades que el estatus del señor Artan no se cambiará en este momento”, añadieron.

    Según reconoció Ciise Aden Abshir, alto asesor del Ministerio somalí de Juventud y Deportes, Artan “figura entre los árbitros más respetados de África y (...) negarle la entrada a Estados Unidos e impedirle arbitrar (...) perjudica no solo a su persona, sino que también socava el compromiso del fútbol con la equidad, el mérito y el espíritu de fair play”, lamentó en diálogo con AFP.

    Cabe destacar que el juez recibió la insignia de la FIFA en 2018, desde entonces comenzó a construir una trayectoria que lo hizo destacar dentro del arbitraje del continente africano. Dirigió las Eliminatorias de la CAF, en la Copa Africana de Naciones y en la Liga de Campeones de la zona. Iba a ser el primer árbitro de ese país en dirigir en un Mundial adulto.

    Más sobre:FútbolMundial 2026Omar ArtanEstados Unidos

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