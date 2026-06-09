Estados Unidos sorprende y deporta a uno de los mejores árbitros de África designado para dirigir en el Mundial 2026

El Mundial de Norteamérica 2026 suma una nueva polémica que causa preocupación por el desarrollo de la competencia. El árbitro Omar Abdulkadir Artan, de 33 años, se había transformado en el primer juez de Somalia en ser citado a una Copa del Mundo por la FIFA.

Sin embargo, el profesional de 33 años fue deportado a Turquía después de que Estados Unidos le negara el ingreso al país.

Artan, quien recibió la insignia de la FIFA en 2018, desde entonces comenzó a construir una trayectoria que lo hizo destacar dentro del arbitraje del continente africano. Dirigió las Eliminatorias de la CAF, en la Copa Africana de Naciones y en la Liga de Campeones de la zona.

En el último proceso eliminatorio para la Copa de Norteamérica, estuvo presente en seis encuentros de clasificación. Mostró 36 tarjetas amarillas en la Champions continental, sin registrar expulsiones directas en ninguno de los compromisos. Estos números a fin de cuentas, respaldaban su designación al Mundial.

Su designación además tenía un valor simbólico importante, pues Somalia no había tenido nunca un árbitro de dicho país en una Copa del Mundo absoluta y la inclusión dentro de los 52 jueces representaba un hito para el arbitraje africano.

Según reconoció Ciise Aden Abshir, alto asesor del Ministerio somalí de Juventud y Deportes, Artan “figura entre los árbitros más respetados de África y (...) negarle la entrada a Estados Unidos e impedirle arbitrar (...) perjudica no solo a su persona, sino que también socava el compromiso del fútbol con la equidad, el mérito y el espíritu de fair play”, lamentó en diálogo con AFP.

“La comunidad del fútbol debería apoyarlo en este momento difícil”, complementó el funcionario.

Un nuevo caso

De esta manera el caso del árbitro se suma otras complicaciones que han tenido parte de las delegaciones de Irán e Irak. De hecho, el afectado de este último país fue el delantero Aymen Hussein, una de las principales figuras del equipo, quien acabó siendo retenido y sometido a un extenso interrogatorio.

Según reportes de medios iraquíes y franceses, el atacante permaneció alrededor de siete horas bajo control de las autoridades estadounidenses tras el aterrizaje del vuelo procedente de España tras sostener un duelo amistoso.

Por cierto, Hussein se transformó en la gran figura del partido del repechaje en el que se enfrentaron contra Bolivia al anotar el gol que les dio la clasificación al Mundial. Finalmente, en Irak aclararon que esta medida se produjo por un alcance de nombres, pudiendo ingresar a Estados Unidos y reunirse con el resto de los nominados.

A pesar de esto, acabaron perdiendo un miembro de la delegación, pues el fotógrafo oficial de Irak no logró obtener el permiso de entrada y fue deportado.

Representantes chilenos

Cabe señalar que Chile dirá presente en la Copa a través del arbitraje. Cristián Garay fue elegido por la FIFA como uno de los jueces centrales. A él se suman José Retamal y Miguel Rocha, árbitros asistentes que completan la terna. También estará Juan Lara como parte de los equipos encargados del videoarbitraje.

“La nominación de Cristian Garay como árbitro titular para el Mundial FIFA 2026, junto a José Retamal, Miguel Rocha y Juan Lara, es una gran noticia para el fútbol chileno. Es una confirmación de que el trabajo serio, silencioso y sostenido sigue siendo el camino más seguro para llegar lejos, incluso en un entorno tan exigente y expuesto como el fútbol profesional”, resaltó hace algunas semanas Roberto Tobar, presidente de la Comisión de Árbitros de la ANFP.