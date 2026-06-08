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    El Deportivo

    Camisetas firmadas para dirigentes, fotos y un afortunado seleccionado: la locura que generó Cristiano Ronaldo en la Roja

    La presencia de la leyenda de Portugal marcó la visita de la Selección a Lisboa. El delantero les regaló casacas firmadas a los directivos de la ANFP y a un defensa chileno. La estrella lusa compartió varios momentos con integrantes del equipo nacional.

    Por 
    Matías Parker
     
    Cristian Barrera

    Cristiano Ronaldo concentró gran parte de la atención en la victoria de Portugal por 2-1 sobre Chile, en Lisboa. El encuentro amistoso, que sirvió como despedida para los lusos antes de viajar al Mundial, dejó conclusiones futbolísticas para ambos equipos. Sin embargo, también tuvo una serie de historias paralelas marcadas por la presencia del delantero de 41 años.

    Durante los días previos, en la delegación nacional reconocían el interés por compartir cancha con una de las figuras más influyentes de las últimas décadas. Antes del encuentro, Lucas Cepeda confesó que enfrentar a CR7 representaba un momento especial para su carrera. “Es un sueño poder estar al lado de él. Ojalá hacer un buen partido para cambiar camiseta y tener un recuerdo”, señalaba el jugador del Elche.

    Sin embargo, el intercambio que imaginaba Cepeda terminó quedando en manos de otro futbolista chileno. El único jugador de la Roja que logró conseguir la casaca que usó Cristiano Ronaldo en el partido fue Guillermo Maripán. El defensor del Torino y el Bicho se relacionan ya que comparten al mismo fisioterapeuta: el español Joaquín Juan, un afamado especialista con el que buscan mejorar su condición física. Esa cercanía facilitó el encuentro una vez terminado el compromiso.

    “Joaquín ha sido durante muchos años el fisio de Guillermo y, efectivamente, también es el de Cristiano hace más de 15 años. También trabaja con la selección de Portugal y con una larga lista de futbolistas muy reconocidos”, revelan en el entorno del central formado en Universidad Católica, donde reconocen que el Memo se quedó con la camiseta del astro luso.

    Además de CR7, el fisioterapeuta Joaquín Juan ha asistido profesionalmente a estrellas de la envergadura de Lionel Messi y el basquetbolista Pau Gasol. Su presencia en el amistoso disputado entre la Roja y Portugal resultó determinante para que la codiciada camiseta de Cristiano terminara en poder de Guillermo Maripán.

    La locura dirigencial

    Claro que sí hubo otros miembros de la delegación nacional que ahora tienen la polera de CR7 guardada en su maleta. Según pudo saber El Deportivo, la presencia del goleador histórico del Real Madrid despertó especial interés entre los dirigentes que viajaron invitados a Lisboa.

    En Portugal estuvieron presentes Pablo Milad, presidente de la ANFP, además del secretario general Jorge Yunge, junto a Andrés Sánchez, Luis Faúndez y Andrés Alvarado. Tras el partido, todos, menos el timonel del fútbol chileno, consiguieron fotografiarse con Cristiano Ronaldo. Además, recibieron una camiseta autografiada por el atacante del Al Nassr, uno de los recuerdos más cotizados de la visita chilena a Europa. Lo andaban exhibiendo como un trofeo en el mismo reducto deportivo.

    Pese a ese obsequio, no hubo un intercambio a favor de CR7. Nada quedó en manos del portugués. Hizo el regalo, pero no recibió la camiseta de Chile.

    La visita también sirvió para estrechar vínculos entre ambas federaciones. La delegación de la ANFP compartió con representantes de la Federación Portuguesa en las zonas VIP del estadio. Sin embargo, fue el único lugar de encuentro, ya que el intenso tráfico que se generó a la salida del recinto hizo imposible coordinar una cena para ambas comitivas.

    Desde la ANFP, de todos modos, realizan una evaluación positiva de la experiencia. Aseguran que la relación con la federación anfitriona fue fluida durante toda la estadía y que existe una cercanía previa con los dirigentes portugueses, especialmente a partir del vínculo que mantiene la dirigencia chilena con el presidente de la asociación lusitana.

    Cristiano Ronaldo durante el calentamieto previo al amistoso. Zed Jameson /Photosport

    El interés por el Bicho

    La expectativa por coincidir con Cristiano no se limitó a las fotografías o al intercambio de camisetas. Durante el encuentro también hubo varios episodios que llamaron la atención. Uno de ellos ocurrió tras el gol que le fue anulado en el primer tiempo por posición de adelanto. Mientras se desarrollaban las protestas habituales por la jugada, Iván Román se acercó a conversar con Ronaldo. El joven defensor chileno aprovechó el momento para intercambiar algunas palabras con una de las mayores referencias del fútbol mundial.

    Otro detalle se produjo pocos minutos después, cuando una trifulca terminó con las expulsiones de Rafael Leao y el propio Román. Mientras varios futbolistas se involucraban en los empujones y reclamos, Cristiano Ronaldo optó por mantenerse al margen de la discusión y no participó del altercado.

    También hubo un breve diálogo protocolar antes del inicio del partido. Gabriel Suazo, capitán de la Roja, reveló qué le dijo Ronaldo durante el sorteo con los árbtros. “Me dio la bienvenida a mí y a la Selección a Portugal. Me dijo ‘Bienvenido a Lisboa, espero que haya sido una buena estancia’. Fue de lo poco que hablamos”, comentó el defensor.

    El jugador del Sevilla también valoró la posibilidad de enfrentar a CR7. “Será un lindo recuerdo que quedará en la memoria. Que nosotros hayamos podido venir acá y hayamos podido competir, porque creo que competimos a nuestra forma. Quedará en el recuerdo y será un pasaje muy lindo para nosotros”, agregó.

    La presencia de Ronaldo fue uno de los principales atractivos de una jornada que mostró amplias diferencias entre ambas selecciones. Portugal dominó el encuentro en Lisboa. El equipo dirigido por Nicolás Córdova apostó por un esquema defensivo y logró sostener el empate durante buena parte del compromiso. Sin embargo, en la segunda etapa llegaron los goles de Gonçalo Guedes y Bruno Fernandes para reflejar el dominio del conjunto europeo en el marcador. Lucas Cepeda descontó en los minutos finales para el 2-1 definitivo.

    El homenaje a Bravo

    La visita de Chile a Portugal sirvió para que la Roja le rindiera un homenaje a Claudio Bravo. Desde hace meses, la ANFP buscaba concretar un homenaje para quien fue capitán de Chile durante buena parte de su trayectoria. Sin embargo, el guardameta nunca respondió a las invitaciones.

    En la previa al homenaje, Claudio Bravo abrió una confusión. El histórico arquero aseguró que la federación lusa lo había invitado. “Voy a estar en el amistoso. Fui invitado por la Federación de Fútbol de Portugal”, señaló en ESPN.

    Sin embargo, según pudo conocer El Deportivo, la gestión fue realizada por la Federación de Fútbol de Chile, que organizó el traslado del exfutbolista a Europa y asumió los costos asociados a su viaje.

    “Estoy muy agradecido de ambas Federaciones, a Portugal por facilitar todo para este homenaje y a la Federación de Fútbol de Chile por invitarme y hacerme parte de este partido importante. Estoy feliz porque esto me acerca a la Selección y conecta con el momento que estoy viviendo ahora, donde quiero aportar desde otra vereda a que volvamos a ser protagonistas, desde la formación, desde ayudar a las generaciones que vienen a llevar a Chile a lo más alto”, expresó Claudio Bravo tras recibir el reconocimiento.

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