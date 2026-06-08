Arturo Vidal ningunea a Nicolás Córdova en la Roja: “No voy a hablar de la Selección mientras no haya un entrenador”

La Roja a cargo de Nicolás Córdova enfrentó este fin de semana a la selección de Portugal, elenco que se encuentra preparando su actuación en el Mundial de Norteamérica 2026.

Después de un primer tiempo en el que los lusos tuvieron el control del partido, pero sin lograr hacer daño en el arco de la Roja, la segunda mitad estuvo marcada por los goles que significaron la derrota del Equipo de Todos por 2-1.

“Sin dudas que hoy nos enfrentamos a uno de los mejores equipos del mundo. Demostraron el privilegio que me da el cargo de poder ver los partidos a pocos metros de cómo controlan, cómo se giran y cómo dan los pases. La verdad, es un nivel de lo más alto y por eso sus jugadores están en las mejores ligas”, comentó Córdova tras el encuentro.

“Sabíamos que el primer tiempo iba a pasar eso, así que nos juntamos en la zona baja y tratamos de jugar más largo sobre Gonzalo (Tapia) y Maxi (Gutiérrez). Tuvimos un par de chances, haciéndolos correr para atrás. Con las expulsiones el partido cambió, generando más espacios. Ahí tuvimos más el balón y generamos jugadas colectivas. Pero la realidad es que Portugal tiene un equipo de nivel y es uno de los candidatos al Mundial”, complementó el DT.

Claro que para Arturo Vidal, el partido contra los lusos estuvo lejos de lo que esperaba. Así lo dio a entender cuando se le consultó sobre el duelo tras la caída contra Huachipato por la Copa de la Liga, dejando una frase que muestra su distanciamiento con Córdova.

En un tono cortante, lanzó que “no voy a hablar de la selección mientras no haya un entrenador”. Añadió que “lo que pasó ayer ojalá no vuelva a pasar”.

Fuera de la Copa de la Liga

De lo que sí profundizó Vidal fue de la eliminación de la Copa de la Liga y la derrota contra Huachipato en Talcahuano. “El primer tiempo fue más desordenado, en el segundo los pasamos por arriba y no pudimos concretar. Uno de los dos goles anulados podría haber valido, pero ahora tenemos que preocuparnos del campeonato”, comentó en zona mixta sobre la derrota por 1-0.

Allí también evidenció su molestia con el arbitraje de Nicolás Gamboa. “Ustedes vieron el arbitraje. Está bien que el partido no tuviera mucha importancia, pero con esta camiseta nos jugamos la vida. Ojalá no vuelva a pasar. Le damos importancia a cualquier cosa”.

Luego llevó el diálogo a la ventaja que han alcanzado en la Liga de Primera. “Veo bien a los jóvenes, entrenando bien. Estos partidos les sirve. Jugar contra Huachipato acá es difícil. Merecimos el empate. Nos vamos un poco triste, perdimos esta copa, pero el campeonato ya depende de nosotros. No es un fracaso esta eliminación. Nos ayudará para lo que viene”, concluyó.