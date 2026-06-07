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    Gago carga contra el arbitraje tras la eliminación de la U en la Copa de la Liga: “No voy a tolerar faltas de respeto”

    El entrenador de Universidad de Chile cuestionó el comportamiento de uno de los jueces asistentes, en el empate 2-2 ante Audax Italiano.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    Fernando Gago criticó el arbitraje tras la eliminación de la U en la Copa de la Liga FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

    Universidad de Chile se quedó con las manos vacías en la Copa de la Liga. Si bien los azules todavía contaban con chances matemáticas en el cierre del Grupo D, lo cierto es que el empate por 2-2 ante Audax Italiano terminó por condenar sus aspiraciones y decantó en la eliminación del torneo que se inauguró este 2026.

    Al término del duelo con los itálicos, la molestia se exhibió en el conjunto estudiantil. Sobre todo, personificado en la figura del entrenador Fernando Gago. En conferencia de prensa, el argentino cargó contra los jueces en duros términos e, incluso, realizó una acusación.Respecto al arbitraje, en el segundo tiempo tardaron 18 minutos en salir. Si nosotros lo hacemos, me suspenden o me multan. Después hubo una reacción de hablar o comentar situaciones de juego, porque esto es interpretación y se puede hablar con los árbitros. Toda mi carrera futbolística lo he hecho, toda mi carrera como entrenador lo he hecho, pero no voy a tolerar las faltas de respeto. El lineman que estaba ahí me faltó el respeto y no comparto que esa sea la forma. Si lo hago, me expulsan Puedo aceptar debates, pero la falta de respeto no la voy a tolerar“, lanzó.

    Pintita no se quedó de brazos cruzados y ahondó en su molestia con el cometido de los colegiados. “Le comuniqué al cuarto árbitro que lo iba a decir en la prensa. La falta de respeto ni a los futbolistas, ni al entrenador, ni a nadie. Podemos tener debates, ellos tienen la potestad de expulsar, que me expulse si le falto el respeto. No consideré que le falté el respeto, hubo discusiones de fútbol, uno puede gritar un poco más o un poco menos, pero las faltas de respeto no las voy a tolerar”, reiteró.

    La U no tuvo un buen partido ante Audax Italiano y el empate no le alcanzó para evitar la eliminación en la Copa de la Liga. FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

    El análisis de la eliminación

    Con la igualdad frente al cuadro de La Florida, la U se quedó con un objetivo menos en una deslucida temporada. Esta despedida de la Copa de la Liga se suma a la vivida en la fase preliminar de la Copa Sudamericana, cuya responsabilidad carga sobre Francisco Meneghini. En la Liga de Primera, en tanto, el panorama tampoco es muy alentador: están novenos con 20 puntos, a 13 del líder Colo Colo.

    Por este complejo presente, la prensa deportiva le consultó a Gago si consideraba esta eliminación como un fracaso. El argentino fue tajante. "A ver, esto es una competencia. Una competencia donde todos queremos lograr algo. Hay que seguir intentándolo. Por momentos no jugamos como pretendemos. Había algo ajeno a nosotros en otro campo donde ya sabíamos el resultado, y eso implicó una cierta ansiedad de querer saltar las construcciones y el juego por el apresuramiento de querer ganar", dijo.

    En esa misma línea, evidenció su autocrítica. “Cuando ganamos con una cantidad abultada en el resultado, no generábamos tantas situaciones como yo pretendo. La autocrítica siempre está, se trabaja para que los delanteros puedan hacer goles, para que los defensores puedan hacer goles, se trabaja para que los delanteros puedan recuperar. Acá es un equipo. Trabajamos y queremos ser un equipo competitivo, que sostenga el nivel de juego, que tenga una identidad y que la gente se sienta representada”, agregó.

    Por último, trazó los pasos a seguir en las competencias donde todavía siguen en carrera. “El objetivo es pelear hasta la última fecha con posibilidades de salir campeón. Ese es el objetivo que tenemos a partir de ahora. Cada competencia que juguemos tenemos que estar peleando el título, el torneo, lo que sea”, concluyó.

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