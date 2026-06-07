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    Solo por cumplir: Colo Colo se despide de la Copa de la Liga con una derrota ante Huachipato

    El Cacique, ya eliminado de esta competencia tras el triunfo de Coquimbo Unido el pasado viernes, fue a Talcahuano y perdió 1-0 con los acereros. El único gol fue de Mario Briceño, con una floja respuesta de Eduardo Villanueva, relevo de Gabriel Maureira. El empuje del segundo tiempo no bastó para los albos.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    Colo Colo se despide de la Copa de la Liga con una derrota ante Huachipato. MARCO VAZQUEZ/PHOTOSPORT

    El triunfo de Coquimbo Unido sobre Deportes Concepción, en la noche del viernes, automáticamente dejó sin opciones a Colo Colo para clasificar en la Copa de la Liga. Lamentablemente, la definición del grupo A no fue en simultáneo (los dos partidos eran en la Región del Biobío) y el Cacique iba a saber de antemano si su visita a Huachipato iba a tener relevancia o bien era netamente por cumplir. Sin algo por disputar, el puntero de la Primera División perdió por la cuenta mínima en Talcahuano.

    Aprovechando el contexto de no jugar por la clasificación, el cuerpo técnico colocolino (Fernando Ortiz no estuvo a ras de cancha, por suspensión) le dio espacio a futbolistas jóvenes y a otros que no han tenido regularidad en el año. Tanto Javier Correa como Arturo Vidal fueron al banco, ingresando en el segundo tiempo.

    Una novedad fue la presencia de Eduardo Villanueva en el arco, toda vez que Gabriel Maureira jugó el sábado con la Sub 20 en el amistoso ante Brasil (fue derrota en el Estadio Nacional). También asomó Javier Méndez en la zaga, haciendo dupla con Joaquín Sosa. Mientras que en el mediocampo, Colo Colo alineó a dos juveniles: Rodrigo Catalán y Vicente Martínez.

    La primera mitad entregó un duelo mayoritariamente parejo, donde las opciones de gol no sobraron, en ambas áreas. Con el 4-3-3 de los albos, se cargaron los avances por la izquierda, con los intentos de Lautaro Pastrán. Los acercamientos de Colo Colo no llegaron a definirse con peligro en el arco acerero. En balón detenido, Wiemberg tuvo una oportunidad. Más tarde, en los 27′, casi acertó pero Maxi Romero optó por asistir en vez de definir cuando estaba de frente ante el golero Christian Bravo.

    El Cacique se veía más cerca, pero sin algo concreto. En la acción siguiente, Huachipato respondió con un ataque rápido y sí logró acertar. Minuto 28 y Mario Briceño rompió la paridad mediante un cabezazo, tras centro de Guaiquil. La visita estaba mal parada atrás y el delantero de los sureños le ganó por arriba al uruguayo Méndez. La respuesta de Villanueva fue débil, ante el testazo del atacante siderúrgico.

    Los albos se fueron diluyendo con el pasar de los minutos. El mediocampo, una fortaleza de Colo Colo cuando tiene al trío titular (Madrid-Alarcón-Méndez), no lograba ser convincente en esta oportunidad.

    Para el complemento, ingresaron Arturo Vidal y Leandro Hernández. Con lo cual, el diseño del equipo se rearmó, pasando a línea de tres en el fondo (el King como líbero). Las modificaciones le permitieron al elenco popular tomar el control del partido y aglutinar más hombres en campo rival. Luego, ingresaría Correa, para establecer el doble 9 con Romero.

    En los 65′, se le anuló un gol al argentino Romero, luego de un fuerte remate de Sosa que alcanzó a rozar Bravo y el balón termina impactando en un poste. En un inicio, se pensó que había mano de parte del exdelantero de O’Higgins. Sin embargo, el chequeo VAR terminó concentrándose en la posición del anotador. La revisión fue larga, hasta que definitivamente se anuló por fuera de juego. Más adelante, habría otro gol anulado, a Hernández.

    A los acereros les costó salir del encierro en el que estuvieron durante la segunda mitad. El joven portero Bravo se fue levantando como uno de los destacados de la jornada. En los 77′, tuvo otro tapadón al sacar un cabezazo que se colaba. En la vereda contraria, a Villanueva no lo exigían, aunque con el peso de no haber respondido de la mejor manera en el gol.

    Los intentos albos fueron en vano y terminó cayendo en Talcahuano. Acabó en la segunda posición del grupo A de la Copa de la Liga con 10 puntos, a cuatro de Coquimbo Unido, el clasificado a las semifinales (los piratas enfrentarán a Unión La Calera en esa instancia).

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