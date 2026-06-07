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    Como en la Eurocopa 2021: Christian Eriksen vuelve a desplomarse en amistoso de Dinamarca y genera alarma previo al Mundial

    El mediocampista recibió atención médica inmediata y el encuentro ante Ucrania fue cancelado. La federación danesa informó que el jugador está consciente. El volante ya vivió un episodio de similar gravedad hace cinco años, que casi lo alejó del fútbol y por el cual usa un marcapasos.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Foto: @dbulandshold

    Christian Eriksen se desplomó este durante el partido amistoso entre Dinamarca y Ucrania. El incidente que obligó a detener el encuentro y generó preocupación inmediata en el estadio.

    El mediocampista cayó al césped al minuto 64, cuando el marcador estaba 2-1. De inmediato recibió atención médica de urgencia por parte de los equipos sanitarios presentes en el recinto. Tras varios minutos de asistencia, el árbitro decidió suspender el partido.

    “Christian Eriksen está consciente y se encuentra bien, dadas las circunstancias”, informó la federación danesa.

    “El jugador salió del campo por su propio pie. Por lo que veo, el marcapasos funciona correctamente. Estuvo inconsciente brevemente, pero ya recuperó el conocimiento. Necesita someterse a un examen más exhaustivo en el hospital para determinar la causa del incidente. Estamos en contacto con él y los médicos del hospital”, señaló Morten Boesen, el médico de la selección danesa.

    El incidente de 2021

    El episodio revive lo ocurrido el 12 de junio de 2021, cuando Eriksen sufrió un paro cardiorrespiratorio durante el partido entre Dinamarca y Finlandia por la Eurocopa. En aquella ocasión, el volante se desplomó en el minuto 42 y recibió maniobras de reanimación cardiopulmonar y desfibrilación sobre el terreno de juego antes de ser trasladado a un hospital.

    Días después se le implantó un desfibrilador para controlar posibles alteraciones del ritmo cardíaco. Tras completar su recuperación, regresó a la actividad profesional. Sin embargo, Eriksen debió poner fin a su etapa en el Inter de Milán debido a las regulaciones de la Serie A. El reglamento del fútbol italiano prohíbe la práctica profesional a deportistas que dependan de un desfibrilador automático.

    En enero de 2022 regresó a la actividad profesional al fichar por el Brentford de Inglaterra. Apenas ocho meses después del incidente, volvió a disputar un partido oficial en la Premier League. Posteriormente defendió al Manchester United durante tres temporadas, antes de continuar su carrera en Alemania. Desde septiembre de 2025 milita en el Wolfsburgo.

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