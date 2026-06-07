Joaquín Niemann asegura su presencia en el Abierto Británico tras el LIV Golf de Andalucía

Joaquín Niemann cerró su participación en el LIV Golf de Andalucía fuera de la disputa por los primeros puestos. El golfista chileno completó el torneo con una tarjeta acumulada de tres golpes sobre el par, ubicándose lejos de los líderes en el certamen disputado en España, en el lugar T24.

Sin embargo, gracias a su posición en el ranking mundial, el talagantino aseguró su presencia en el próximo Open Championship, el último major de la temporada. El golfista de 27 años obtuvo uno de los cupos disponibles, al ser el mejor clasificado entre quienes no estaban extentos. De esta manera, Joaco dirá presente en el tradicional certamen que se disputará en julio en Royal Birkdale.

En Valderrama, el ganador de la competencia individual fue el inglés Tyrrell Hatton, quien se quedó con el título tras imponerse con una tarjeta de -11. El británico logró sostener un rendimiento regular a lo largo de las cuatro jornadas para asegurar la victoria. De hecho, en el último día le bastaron solo tres birdies para mantener el liderato. Detrás suyo quedó John Ram, con -9, que en el último día acumuló tres birdies y un eagle.

Niemann, por su parte, comenzó la competencia con una ronda de 72 impactos (+1). En la segunda jornada registró 74 golpes (+3), resultado que lo hizo perder terreno en la clasificación general. Durante el fin de semana logró mejorar sus números con recorridos de 70 (-1) y 71 (par). En la ronda final, su tarjeta incluyó birdies en los hoyos 3 y 4, además de un eagle en el 17. Sin embargo, en las banderas 5, 7, 10 y 12, tuvo bogeys.

La actuación más sólida de Niemann se produjo durante la tercera ronda. Ese resultado representó su único recorrido bajo el par durante la semana y le permitió recuperar algunas posiciones luego de una segunda jornada compleja.

En la clasificación por equipos, Torque GC, escuadra encabezada por Joaco, finalizó en el tercer puesto. El conjunto latinoamericano quedó por detrás de Legion XIII, que se adjudicó la victoria colectiva, y de 4Aces, que ocupó la segunda posición. El mejor del equipo latinoamericano fue el mexicano Abraham Ancer, con un acumulado de -8. El golfista azteca terminó tercero en España, metido de lleno en la lucha por el título.

Luego vino Carlos Ortiz quedó con +2, seguido de Niemann. El colombiano Sebastián Muñoz tuvo el torneo más complicado, con +4.

Concluida la fecha en Andalucía, Niemann continuará su camino dentro del LIV Golf. El chileno buscará recuperar terreno en las próximas competencias de la temporada. Ahora viene la edición del Reino Unido, donde el chileno llega como campeón defensor. Después aparecen Nueva York, Indianápolis y Michigan, para cerrar el curso actual. Vale recordar que esta temporada ha sido especialmente compleja para Joaco, que ha sumado solo un título.

Más allá de la complicación para sumar títulos, Niemann se mantiene tercero en la clasificación anual del LIV Golf, detrás de Jon Rahm, que ganó las últimas dos temporadas precisamente en disputas con el chileno, y Bryson DeChambeau. Claro que debido al formato de este año, la distancia que ha sacado el español es amplia.