SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Joaquín Niemann asegura su presencia en el Abierto Británico tras el LIV Golf de Andalucía

    El chileno tuvo una jornada con tarjeta en el par y se ubica en el lugar T24 del certamen disputado en España. Aun así, recibió la buena noticia y estará en el último major de la temporada.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Joaquín Niemann no repunta y termina lejos de los líderes en el LIV Golf de Andalucía. TAKASHI AOYAMA

    Joaquín Niemann cerró su participación en el LIV Golf de Andalucía fuera de la disputa por los primeros puestos. El golfista chileno completó el torneo con una tarjeta acumulada de tres golpes sobre el par, ubicándose lejos de los líderes en el certamen disputado en España, en el lugar T24.

    Sin embargo, gracias a su posición en el ranking mundial, el talagantino aseguró su presencia en el próximo Open Championship, el último major de la temporada. El golfista de 27 años obtuvo uno de los cupos disponibles, al ser el mejor clasificado entre quienes no estaban extentos. De esta manera, Joaco dirá presente en el tradicional certamen que se disputará en julio en Royal Birkdale.

    En Valderrama, el ganador de la competencia individual fue el inglés Tyrrell Hatton, quien se quedó con el título tras imponerse con una tarjeta de -11. El británico logró sostener un rendimiento regular a lo largo de las cuatro jornadas para asegurar la victoria. De hecho, en el último día le bastaron solo tres birdies para mantener el liderato. Detrás suyo quedó John Ram, con -9, que en el último día acumuló tres birdies y un eagle.

    Niemann, por su parte, comenzó la competencia con una ronda de 72 impactos (+1). En la segunda jornada registró 74 golpes (+3), resultado que lo hizo perder terreno en la clasificación general. Durante el fin de semana logró mejorar sus números con recorridos de 70 (-1) y 71 (par). En la ronda final, su tarjeta incluyó birdies en los hoyos 3 y 4, además de un eagle en el 17. Sin embargo, en las banderas 5, 7, 10 y 12, tuvo bogeys.

    La actuación más sólida de Niemann se produjo durante la tercera ronda. Ese resultado representó su único recorrido bajo el par durante la semana y le permitió recuperar algunas posiciones luego de una segunda jornada compleja.

    En la clasificación por equipos, Torque GC, escuadra encabezada por Joaco, finalizó en el tercer puesto. El conjunto latinoamericano quedó por detrás de Legion XIII, que se adjudicó la victoria colectiva, y de 4Aces, que ocupó la segunda posición. El mejor del equipo latinoamericano fue el mexicano Abraham Ancer, con un acumulado de -8. El golfista azteca terminó tercero en España, metido de lleno en la lucha por el título.

    Luego vino Carlos Ortiz quedó con +2, seguido de Niemann. El colombiano Sebastián Muñoz tuvo el torneo más complicado, con +4.

    Concluida la fecha en Andalucía, Niemann continuará su camino dentro del LIV Golf. El chileno buscará recuperar terreno en las próximas competencias de la temporada. Ahora viene la edición del Reino Unido, donde el chileno llega como campeón defensor. Después aparecen Nueva York, Indianápolis y Michigan, para cerrar el curso actual. Vale recordar que esta temporada ha sido especialmente compleja para Joaco, que ha sumado solo un título.

    Más allá de la complicación para sumar títulos, Niemann se mantiene tercero en la clasificación anual del LIV Golf, detrás de Jon Rahm, que ganó las últimas dos temporadas precisamente en disputas con el chileno, y Bryson DeChambeau. Claro que debido al formato de este año, la distancia que ha sacado el español es amplia.

    Lee también:

    Más sobre:GolfPolideportivoLIV GolfLIV Golf de AndalucíaLIVJoaquín Niemann

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    JNE y ONPE reportan cédulas marcadas durante segunda vuelta presidencial en Perú

    Luis Cordero califica como “efectista” propuesta de Registro Nacional de Vándalos

    Vodanovic admite error por panfleto contra Kast, pero emplaza a la derecha a no usarlo como “pretexto” ante megareforma

    Diputadas UDI piden al MOP priorizar proyecto de túnel submarino entre el continente y Tierra del Fuego

    Desbordes descarta reunión con Rabat por ampliación de Santiago 1 y sostiene que “todo huele a que es una cárcel nueva”

    Fiscalía inicia formalización de 17 imputados por la “Operación Tokio” por lavados activos vinculados al Tren de Aragua

    Lo más leído

    1.
    En vivo: la U, Audax Italiano y Unión La Calera definen al último semifinalista de la Copa de la Liga

    En vivo: la U, Audax Italiano y Unión La Calera definen al último semifinalista de la Copa de la Liga

    2.
    En vivo: Flavio Cobolli y Alexander Zverev se enfrentan en la final de Roland Garros

    En vivo: Flavio Cobolli y Alexander Zverev se enfrentan en la final de Roland Garros

    3.
    ¿Llega al Mundial? Los detalles de la lesión de Julio Enciso, la estrella que desata la preocupación en Paraguay

    ¿Llega al Mundial? Los detalles de la lesión de Julio Enciso, la estrella que desata la preocupación en Paraguay

    4.
    Tras el portazo en España: la Roja llega a París para su amistoso con RD Congo a puertas cerradas

    Tras el portazo en España: la Roja llega a París para su amistoso con RD Congo a puertas cerradas

    5.
    Arquero de Portugal ningunea a Claudio Bravo en la antesala del amistoso ante la Roja: “Lo recuerdo poco”

    Arquero de Portugal ningunea a Claudio Bravo en la antesala del amistoso ante la Roja: “Lo recuerdo poco”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    CYBER 50% Plan Digital+$5.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    7 hábitos para mantener tus dientes en el mejor estado, según un odontólogo

    7 hábitos para mantener tus dientes en el mejor estado, según un odontólogo

    Julieta Venegas y su carta de amor a Tijuana
    Paula

    Julieta Venegas y su carta de amor a Tijuana

    Cómo detectar el cáncer de colon y el examen alternativo a la colonoscopia, según las nuevas guías de detección

    Cómo detectar el cáncer de colon y el examen alternativo a la colonoscopia, según las nuevas guías de detección

    Soy diabetóloga y esta es una forma efectiva para controlar el azúcar en sangre

    Soy diabetóloga y esta es una forma efectiva para controlar el azúcar en sangre

    Servicios

    Pronostican viento normal a moderado en cinco regiones del país: podrían llegar a rachas de 70 km/h

    Pronostican viento normal a moderado en cinco regiones del país: podrían llegar a rachas de 70 km/h

    Elección presidencial de Perú: revisa los locales de votación habilitados en Chile este domingo 7 de junio

    Elección presidencial de Perú: revisa los locales de votación habilitados en Chile este domingo 7 de junio

    Senapred monitorea incremento de actividad en volcán Villarrica: alerta técnica se mantiene en nivel verde

    Senapred monitorea incremento de actividad en volcán Villarrica: alerta técnica se mantiene en nivel verde

    Luis Cordero califica como “efectista” propuesta de Registro Nacional de Vándalos
    Chile

    Luis Cordero califica como “efectista” propuesta de Registro Nacional de Vándalos

    Vodanovic admite error por panfleto contra Kast, pero emplaza a la derecha a no usarlo como “pretexto” ante megareforma

    Diputadas UDI piden al MOP priorizar proyecto de túnel submarino entre el continente y Tierra del Fuego

    La notaria Valeria Ronchera, al borde de la liquidación, explica en tribunales su mal negocio de cafeterías y la deuda con Primus
    Negocios

    La notaria Valeria Ronchera, al borde de la liquidación, explica en tribunales su mal negocio de cafeterías y la deuda con Primus

    Bikfy: La startup que pedalea con la evolución del mercado de bicicletas

    Quién es Yethro Dinamarca, el dueño de Ticketplus que busca llegar a Wall Street

    Nuevos estudios muestran que las inyecciones para bajar de peso tienen beneficios en el cáncer y la menopausia
    Tendencias

    Nuevos estudios muestran que las inyecciones para bajar de peso tienen beneficios en el cáncer y la menopausia

    4 claves para crear un hábito y cumplir tus objetivos personales

    Cómo identificar si el día está demasiado frío para sacar a tu perro a pasear, según una veterinaria

    Alexander Zverev conquista Roland Garros: logra su primer Grand Slam tras vencer a Flavio Cobolli
    El Deportivo

    Alexander Zverev conquista Roland Garros: logra su primer Grand Slam tras vencer a Flavio Cobolli

    En vivo: la U, Audax Italiano y Unión La Calera definen al último semifinalista de la Copa de la Liga

    Joaquín Niemann asegura su presencia en el Abierto Británico tras el LIV Golf de Andalucía

    Review de Lenovo Idea Tab: para el estudio y el trabajo diario
    Tecnología

    Review de Lenovo Idea Tab: para el estudio y el trabajo diario

    Apiux aterriza su “AI Factory” en Chile: la apuesta para acelerar el desarrollo de software corporativo con inteligencia artificial

    Review del Epson LifeStudio Pop EF-61, el proyector que quiere reemplazar al televisor

    ¿Gente como uno?
    Cultura y entretención

    ¿Gente como uno?

    Estrella distante: la nueva vida del Centro Nacional de Arte de Cerrillos

    Candida Doyle, la mujer de Pulp: “No esperaba seguir tocando el teclado en absoluto a estas alturas de mi vida”

    JNE y ONPE reportan cédulas marcadas durante segunda vuelta presidencial en Perú
    Mundo

    JNE y ONPE reportan cédulas marcadas durante segunda vuelta presidencial en Perú

    Israel bombardea suburbios del sur de Beirut durante nueva tregua con Líbano

    Balotaje en Perú: Fujimori y Sánchez hacen llamados a votar en medio de empate técnico

    Nacer y crecer con VIH en Chile hoy
    Paula

    Nacer y crecer con VIH en Chile hoy

    Julieta Venegas y su carta de amor a Tijuana

    A 10 años de los sellos negros: ¿estamos aprendiendo a comer mejor?