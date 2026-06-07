Tras el portazo en España: la Roja llega a París para su amistoso con RD Congo a puertas cerradas

Tras la derrota en el duelo amistoso frente a Portugal, la Roja pasa la página y se enfoca en su próximo cotejo de preparación. El equipo liderado por el entrenador Nicolás Córdova fija el rumbo de cara al choque con la República Democrática del Congo, rival que, al igual que los lusos, estará en el Grupo K de la Copa del Mundo.

La Selección Chilena tenía previsto medirse ante el combinado africado en el Municipio de La Línea de Concepción, un pequeño poblado ubicado al sur de España. Sin embargo, las autoridades de dicha localidad negaron la autorización por la alerta sanitaria que se ha masificado a raíz del virus del Ébola.

Por este motivo, la ANFP realizó múltiples diligencias para trasladar el encuentro a otra latitud. Y el recinto elegido está en Francia, puntualmente, en el Stade de la Source de Orleans. En ese marco, el elenco nacional aterrizó en París este domingo para comenzar con los entrenamientos. El duelo será este martes 9 de junio, a las 12.00 horas de Chile.

La Roja llega a Francia para el amistoso con la República Democrática del Congo. Diego Vignolo – Comunicaciones FFCh.

Las maniobras para mudar el amistoso

La alerta por la propagación del virus del Ébola en África ha encendido las alarmas en el mundo. Incluso, la situación ha escalado hasta el ámbito del fútbol. Sin ir más lejos, el martes pasado, Juan Franco, alcalde de La Línea de la Concepción, le bajó la cortina al encuentro amistoso entre Chile y RD Congo, pese a que estaba pactado desde hace varios meses. “Existen posibles riesgos sanitarios. Lamentamos tener que haber toma esta decisión, ya que un partido de estas características es un atractivo para la ciudad. Sin embargo, entendemos que la situación sanitaria que se viene desde la República Democrática del Congo en relación con el virus del ébola y la documentación que se ha aportado, que no acaba de justificar que no exista riesgo de ningún tipo, acaban provocando que esta decisión sea la más prudente a la vista de las circunstancias que nos rodean”, advirtió la autoridad.

Tras la negativa, la ANFP comenzó a ejecutar diversas maniobras para mudar el compromiso. Entre las opciones estaba buscar otra localidad en España o, en definitiva, trasladarlo a otro país. Esa planificación incluía a Francia y Bélgica como destinos probables. “Podemos tener la tranquilidad de que el partido se va a jugar. Tenemos distintas alternativas. Tres muy concretas, ya con la autorización”, había establecido Felipe Correa, el gerente de Selecciones Nacionales.

Finalmente, tras las múltiples gestiones del organismo presidido por Pablo Milad, el territorio galo fue el designado. En Orleans, una localidad ubicada a 120 kilómetros de París, la Selección Chilena se verá las caras con el conjunto congoleño a puertas cerradas. Los africanos utilizarán de sparring a la Roja, pues en su grupo del Mundial se miden ante Colombia, otro rival sudamericano.