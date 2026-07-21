“Le pedí a Cucurella que hiciera lo mismo”: campeón con España en 2010 revela cábala que trasladó al Mundial 2026

El título del Mundial por parte de España deja varias historias. Una de ellas conecta a la generación campeona de Sudáfrica 2010 con el plantel dirigido por Luis de la Fuente. Joan Capdevila, integrante del equipo que levantó la Copa del Mundo hace 16 años, reveló que le pidió a Marc Cucurella repetir una cábala que él realizó.

A través de sus redes sociales, el exlateral contó que antes del partido decisivo frente a Argentina le hizo una solicitud al defensor. “Y ahora os cuento un secreto... En 2010 enterré una moneda en el césped antes de comenzar el partido. Lo he contado millones de veces. Le pedí a Cucurella que hiciera lo mismo ayer. Marc, te quiero mucho. ¡Eres campeón del mundo!”, escribió Capdevila en su cuenta de X.

🤫 Y AHORA OS CUENTO UN SECRETO...



⭐️ En 2010 enterré una moneda en el césped antes de comenzar el partido... Lo he contado millones de veces. Le pedí a @cucurella3 que hiciera lo mismo ayer... Marc, te quiero mucho. ¡ERES CAMPEÓN DEL MUNDO! pic.twitter.com/pPsSsf34FU — Joan Capdevila (@capde11) July 20, 2026

Por su parte, tras la consagración, Cucurella habló sobre el camino del Mundial y recordó las dificultades que ha enfrentado. “Estoy muy orgulloso, muy contento. Al final, no es fácil estar aquí durante nuestra carrera o sobre todo en nuestra adolescencia, y cuando somos pequeños, pues es duro y hay que tomar decisiones”, señaló.

El defensor también se refirió a quienes dudaron de sus posibilidades de llegar al máximo nivel. “A veces hay gente que te dice que no vales o que no llegarás, pero bueno. Pues por toda esa gente que te dice esas cosas, le doy las gracias por tomarse un rato, por darme sus consejos”, dijo.

Cucurella destacó además el apoyo recibido a lo largo de su trayectoria y el esfuerzo realizado para alcanzar el título de la Copa del Mundo. “Luego también a toda la gente que me ha ayudado, sobre todo, y que hemos sido cabezotas y que nunca nos hemos dado por vencidos. Y hoy tenemos el premio de estar aquí”, comentó.

Finalmente, hizo referencia a las dificultades que atravesó durante los últimos meses: “Encima, pues, no ha sido fácil este verano para nosotros. Y nada, muy contento”.